Правда ли, что пилоты Ф-1 с лёгкостью громят слабеньких пилотов IndyCar? Полный разбор

Накануне в честь окончания сезона IndyCar и успешных выступлений Ромена Грожана мы назвали четырёх гонщиков, которые могли бы перебраться из США и усилить пелотон Формулы-1. Ну а сегодня давайте изучим переезды в обратном направлении: вспомним, как бывшие гонщики Формулы-1 выступали за океаном в предыдущие годы.

Важное примечание: в расчёт берутся только те пилоты, которые дебютировали в американских гоночных сериях после завершения выступлений в Ф-1. Поэтому Андретти и Монтойи здесь не будет. Также мы проигнорируем тех, кто участвовал только лишь в гонке «Инди-500». Всё-таки мы рассматриваем полноценно проведённые сезоны.

Мэнселл взял титул с первой попытки, Дзанарди уничтожил соперников, а Фиттипальди разгневал американских фанатов

Эмерсон Фиттипальди (1984-1996). Наивысшее достижение – чемпион серии CART сезона-1989

Отдохнув три года после завершения формульной карьеры, Эмерсон Фиттипальди бросил себе новый вызов и отправился покорять неизведанный ранее чемпионат CART. В 1984-м он проводит свой первый несколько скомканный сезон на американской земле. В том году Фиттипальди успел провести девять гонок за три разные команды и только лишь под конец сезона определился с коллективом, в котором он будет выступать на постоянной основе: легендарного бразильца заполучила команда Patrick Racing.

Первый полноценный сезон в новом чемпионате для Эмо ознаменовался дебютной победой на мичиганском кольце. В последующие три года бразилец выиграет ещё несколько гонок, а в 1989-м наконец-таки по-настоящему поборется за титул. Тот год вообще стал самым насыщенным в заокеанской карьере Фиттипальди. Ведь именно в 1989-м Эмерсон становится триумфатором легендарных «500 миль Индианаполиса». Причём делает он это в очень зрелищной и драматичной гонке, главным украшением которой стала борьба за лидерство между Фиттипальди и Анзером. За пять кругов до финиша Анзер прошёл бразильца, однако спустя ещё два круга Эмо попытался вернуть себе лидерство, воспользовавшись заминкой соперника при обгоне круговых. Пытаясь удержать первую позицию, Анзер перекрестил траекторию, что в итоге привело к столкновению: болид американца отправился в стену, а Фиттипальди, как ни в чём не бывало, продолжил гонку. Финишировав под машиной безопасности, Эмерсон пополнил список чемпионов Ф-1, которым удалось отпраздновать успех на «Старой кирпичнице». А спустя ещё четыре месяца он уже будет отмечать своё первое чемпионство в серии CART.

Следующий сезон Фиттипальди начинал в команде Роджера Пенске, с которой дважды станет вице-чемпионом, а также оскорбит американскую общественность, отказавшись выпить молока после победы на «Старой кирпичнице» в 1993 году. Проведя ещё пару сезонов, Фиттипальди в возрасте пятидесяти лет завершит выступления в серии CART. Карьера Эмерсона в Америке получилась столь же длинной и почти такой же успешной, как в Формуле-1.

Фото: Steve Swope/Getty Images

Найджел Мэнселл (1993-1994). Наивысшее достижение – чемпион серии CART сезона-1993

Ещё по ходу триумфального сезона-1992 Найджел Мэнселл был оповещён, что в «Уильямсе» для него нет места на следующий год. Оставшись без контракта в Ф-1, британец подписал соглашение с заокеанской командой Newman/Haas Racing. Что интересно, Мэнселл был призван заменить в команде ушедшего в Формулу-1 Майкла Андретти. А напарником у Найджела должен был стать глава гоночной династии Андретти – Марио.

Заокеанский дебют британца выдался поистине триумфальным. Уже в своей первой гонке Мэнселл одержал победу. Также он едва не выиграл свой первый «Инди-500», но уступил в упорной борьбе Эмерсону Фиттипальди. Кстати, именно с легендарным бразильцем Найджел поборется за титул в своём дебютном сезоне в CART. Ожесточённое сражение между Мэнселлом и Фиттипальди завершилось в пользу британца: на финише сезона Найджел опередит Эмерсона на 8 очков и по праву станет чемпионом серии CART – единственным, кто смог это сделать с первой попытки. Также он стал единственным в истории действующим чемпионом как Формулы-1, так и CART.

Фото: Getty Images

Следующий сезон для Мэнселла и близко не получился столь же успешным – ни одной победы в шестнадцати гонках. Также у него начали портиться отношения с легендарным партнёром по команде. Марио Андретти даже называл британца своим худшим напарником за всю карьеру. В 1994-м Найджел начинал поглядывать в сторону Формулы-1 и думать о возвращении в Королевские гонки. Воспользовавшись окном в календаре CART, он даже съездил на Гран-при Франции, чтобы подменить Дэвида Култхарда в кокпите «Уильямса». А после завершения заокеанского сезона Мэнселл со спокойной душой присоединился к команде Сэра Фрэнка на три заключительных этапа чемпионата. На этом, собственно, американские приключения Найджела были завершены.

Алессандро Дзанарди (1996-1998, 2001). Наивысшее достижение – чемпион серии CART сезона-1997 и сезона-1998

Из всех героев данной подборки именно у Дзанарди наибольшим образом контрастируют результаты в Формуле-1 и в американских гоночных сериях. За пять сезонов, проведённых в Королевских гонках, Алессандро смог набрать только лишь одно очко. Зато, оказавшись за океаном, итальянец сразу же начал бороться за самые высокие места.

После нескольких лет в составе не самых боеспособных коллективов Ф-1 Дзанарди подписал контракт с очень сильной командой серии CART Chip Ganassi Racing. Уже в своём первом сезоне в 1996 году Дзанарди удалось одержать три победы и завершить чемпионат на третьей позиции в личном зачёте, набрав столько же очков, сколько и опытнейший Майкл Андретти. По итогам сезона-1996 чемпионом стал напарник Алессандро – Джимми Вассер, а сам итальянец был признан новичком года.

После великолепного старта в новом чемпионате Дзанарди и не думал останавливаться на достигнутом. Уже в следующем году Алессандро вполне уверено разобрался с действующим чемпионом Вассером и завершил сезон на первой строчке в личном зачёте. Так уроженец Италии взял свой первый чемпионский титул за океаном. Ну а в сезоне-1998 Дзанарди попросту уничтожил своих соперников, опередив в конце чемпионата ближайшего преследователя на 116 очков!

Фото: Getty Images

После трёх невероятно успешных сезонов за океаном последовало возвращение Дзанарди в Формулу-1. Но, к сожалению, выступление за «Уильямс» обернулось полным провалом: итальянец вчистую проиграл внутрикомандную дуэль молодому Ральфу Шумахеру.

Впрочем, величие Дзанарди придают отнюдь не его победы и титулы на трассе. После страшной аварии 2001 года, в результате которой он потерял обе ноги, Алессандро продемонстрировал невероятную силу воли, став невероятно мотивирующим примером для подражания. Спустя всего два года после жуткой аварии Дзанарди вернётся за руль гоночной машины, а спустя ещё несколько лет станет четырёхкратным паралимпийским чемпионом. Величайший человек!

IndyCar украсил карьеру Эрикссона, в Америке Сато одержал главные победы в жизни, а Чивер выступал за собственную команду

Такума Сато (2010-н.в.). Наивысшее достижение – 2 победы в «Инди-500»

Такума – один из самых успешных японцев в истории Формулы-1. После того как прекратил своё существование весьма странный проект под названием «Супер Агури», обаятельный японец остался без команды в Ф-1. После годичного отпуска Сато вернулся в гонки и в качестве варианта продолжения карьеры выбрал IndyCar. Первые два сезона, проведённые в команде KV Racing Technology, суперуспешными уж точно нельзя назвать – ни одного финиша выше 4-го места.

Первые подиумы к японцу пришли уже на третий сезон выступлений за океаном, а дебютной победы и вовсе пришлось ждать до 2013 года – триумфальной для Сато стала гонка по улицам Лонг-Бич. Ни в одном из последующих сезонов Такуме не удалось выиграть более одной гонки. Тем не менее войти в истории японцу всё же удалось, ведь две из шести его побед в IndyCar пришлись на легендарную гонку «Инди-500».

В 2017 году Фернандо Алонсо пожертвовал гонкой в Монако, дабы попытать своё счастье на «Старой кирпичнице». Однако вместо собственного триумфа он наблюдал за победой менее именитого японца. Спустя три года Сато повторит свой успех на «Индианаполисе», тем самым став одним из двадцати пилотов, которым дважды покорилась легендарная гонка на «Старой кирпичнице».

Маркус Эрикссон (2019-н.в.). Наивысшее достижение – 6-е место в IndyCar в сезоне-2021

Маркус Эрикссон относится к той категории пилотов, которым так и не удалось нигде толком блеснуть. Шведский пилот не может похвастаться громкими победами ни на юниорском, ни на взрослом уровнях. В главной молодёжной серии мира лучший результат Эрикссона – 6-е место в личном зачёте, и то лишь на четвёртый год выступлений в GP2. Что касается Формулы-1, то в Королевских гонках шведский пилот раз за разом проигрывал внутрикомандную дуэль своим напарникам, будь то Фелипе Наср, Паскаль Верляйн или же юный дебютант Шарль Леклер.

В 2018 году Эрикссон ставит точку в своих отношениях с Формулой-1 и перебирается в США для участия в IndyCar. Первый сезон в новом чемпионате предсказуемо ушёл на адаптацию, хотя один подиум Маркусу зацепить всё же удалось. Далее последовал переход в команду Chip Ganassi Racing, пилоты которой регулярно участвуют в борьбе за высокие места.

Оказавшись в одной конюшне с более сильными гонщиками, Эрикссон вполне логично оказался задвинут на второй план. Что в 2020-м, что в 2021-м швед наблюдал, как его напарники становятся чемпионами. Однако стоит отметить, что и сам Эрикссон заметно прогрессирует. В этом году он одержал свои первые победы за океаном и даже смог завершить сезон на высокой для себя 6-й строчке личного зачёта. Вряд ли, конечно, в обозримом будущем он сможет всерьёз бороться за титул. Однако сам факт, что Маркусу наконец-таки удалось выиграть пару гонок на взрослом уровне, не может не радовать.

Эдди Чивер (1990-2002, 2006). Наивысшее достижение – 3-е место в IndyCar в сезоне-1996/1997 и сезоне-2000

Для американца карьерный путь Эдди Чивера выдался очень необычным. Ведь в американских гоночных сериях он начал выступать уже после окончания карьеры в Ф-1. Как такое вообще возможно? На самом деле, очень просто. Дело в том, что ещё в детстве Чивер переехал в Италию, где и начал заниматься автоспортом. Далее он пошёл по пути младших формул и в конце концов добрался до Ф-1.

Проведя с десяток сезонов в Королевских гонках, Эдди всё-таки отправился гоняться на историческую родину в США. В 1990 году он проводит свой первый полноценный сезон в серии CART (в 1986-м провёл одну гонку в чемпионате) в составе команды Chip Ganassi Racing. Проведя шесть весьма средних сезонов в CART, Чивер в 1996-м покидает гоночную серию для того, чтобы присоединиться к новообразованному чемпионату IndyCar. Более того, практически сразу Эдди создаёт собственную команду.

Чивер — победитель «Инди-500» 1998 года Фото: Getty Images

Именно в IndyCar Чивер одерживает свои первые победы на родине, выступая в команде, носящей его имя – включая выигрыш «Инди-500» в 1998 году. Объединённый сезон 1996-1997 годов Эдди удаётся завершить на третьей позиции в личном зачёте, спустя три года он повторит собственное достижение, а после 2002 года уступит место в кокпите более молодым пилотам. Однако в 2006-м вновь сядет за руль болида, проведя свои последние гонки в качестве пилота. Кстати, этот же сезон в IndyCar станет последним и для команды Эдди Чивера.

Стефан Йоханссон (1992-1996). Наивысшее достижение – 2 подиума и звание «Новичок года» в сезоне-1992 серии CART

Бывший пилот «Феррари» и «Макларена» в серии CART оказался сразу после завершения выступлений в Ф-1 – в 1992 году. В первом сезоне за океаном Йоханссону предстояло выступать в скромной команде под названием Bettenhausen Racing. Причём Стефан не мог принимать участие во всех гонках сезона, так как конюшня располагала только одним болидом, который Йоханссону предстояло делить со своим напарником.

На пятом этапе сезона в Детройте Стефану наконец-таки выпал шанс дебютировать в новой серии. Первую гонку в CART шведский пилот провёл просто превосходно, финишировав на 3-м месте. Ещё один подиум он смог завоевать в Ванкувере под занавес чемпионата. По итогам того сезона Йоханссон уничтожил своего напарника, занял 14-е место в личном зачёте, а также удостоился награды «Новичок года». Следующие четыре года он провёл примерно на том же уровне и покинул Америку в 1996 году.

Макс Чилтон не смог перезапустить карьеру в IndyCar, а Баррикелло покинул серию после одного неудачного сезона

На основе бэкграунда предыдущих героев нашей статьи может показаться, что бывшие пилоты Ф-1 буквально обречены на хоть сколько-нибудь успешные результаты в американских гоночных сериях. Однако это далеко не так. Существует целая категория гонщиков, которым так и не покорились американские чемпионаты, среди них, кстати, есть как пилоты-неудачники, так и вполне себе сильные пилоты.

Так, например, не увенчался успехом американский поход Рубенса Баррикелло. К 2012 году за плечами Рубенса было 11 побед в Ф-1, а также причастность к величайшему периоду в истории команды «Феррари». К сожалению, проявить себя в IndyCar бразильцу так и не удалось. За весь сезон-2012 Баррикелло ни разу не финишировал выше 4-го места. Вполне вероятно, первый год в новой серии не является показательным, однако второго в исполнении Рубенса мы так и не увидели. После 2012 года бразилец решил сосредоточиться на кузовных сериях.

Также не снискал успеха в IndyCar и другой бывший пилот Ф-1 — Макс Чилтон. В теории он мог бы перезапустить свою карьеру за океаном, как это сделает пару лет спустя Маркус Эрикссон. У них даже карьеры идут по похожему сценарию – слабые сезоны в младших сериях, статус рента-драйвера в Ф-1 и шанс в виде IndyCar. Чилтону даже повезло сразу же попасть в Chip Ganassi Racing. Только вот статусная команда ему не особо помогла в достижении результатов: 11-е место в личном зачёте так и остаётся лучшим результатом Макса за шесть сезонов в IndyCar.