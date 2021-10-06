Один из лучших пилотов Формулы-1 страдает в карьерном тупике? Не спешите жалеть Гасли

Чтобы вернуться в «Ред Булл», нужно было допускать меньше ошибок. Впрочем, карьера француза в его собственных руках.

Пьер Гасли проводит второй кряду блестящий сезон, он один из лучших гонщиков в середине пелотона, имеет на своём счету победу. При этом у него лишь формальные шансы попасть в ближайшее время в «Ред Булл» — даже сам Пьер признаёт, что думать об этом до 2023 года — рановато.

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Тупик Гасли

Кроме «Альфа Таури», у Гасли нет никаких вариантов на сезон-2022 — и даже полгода назад не было. В «Мерседес» и «Феррари» ему путь заказан, в «Макларене» уже есть выходец из австрийской программы, в «Альпин» долгосрочные контракты у Окона и Алонсо, а напарником Стролла в «Астон Мартин» стал Феттель. Шанс вернуться в «Ред Булл» и заменить Переса на ближайшие полтора года упущен.

Французу удалось реабилитироваться после провала начала сезона-2019, которое и стоило ему места в «Ред Булл», но куда развиваться дальше? Гасли стал опытнее, записал на свой счёт победу, но в карьерном смысле остался там же, где был в конце 2018-го — в середине пелотона с неясными перспективами оказаться в топ-команде.

Гасли на тренировках перед Гран-при Штирии Фото: Peter Fox/Getty Images

В условиях борьбы «Ред Булл» за чемпионство вернуться в эту команду Гасли мог бы лишь в том случае, если бы в сезоне-2021 стабильно и очевидно был бы сильнее Переса, но этого не происходит. Да, Чеко столкнулся с серьёзными проблемами, но и Пьер часто допускает ошибки. В Бахрейне он врезался в Риккардо на третьем круге, в Монце — на первом, а в Барселоне схлопотал 5-секундный штраф за то, что криво встал на решётку.

Вот и выходит, что Гасли хорош, но недостаточно, чтобы попасть в существующую топ-команду. Каждая из них на данный момент полностью укомплектована, а места освободятся лишь в том случае, если возникнет непредвиденная необходимость расстаться с кем-то из пилотов.

Нет места лучше Фаэнцы

Но если смотреть на ситуацию шире, то положение Гасли намного лучше и выгоднее, чем может показаться. К тому же не просто так француз продлил контракт с «Альфа Таури» ещё до того, как в «Ред Булл» подтвердили Переса на сезон-2022. Раз уж прямо сейчас попасть в топ-команду не получится, «Альфа Таури» — лучшая команда для следующего года.

В сезоне-2022 в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент, все команды будут строить принципиально новые машины, и в условиях ограничения расходов тесное сотрудничество «Ред Булл» и «Альфа Таури» будет только на руку. Ни одна другая команда-середняк не обладает такими связями с кем-то из грандов, как «Альфа Таури». У Гасли в сезоне-2022 машина будет почти такая же, как у Ферстаппена и Переса.

Гасли и Цунода на фоне макета шасси Формулы-1 сезона-2022 Фото: Lars Baron/Getty Images

Ну а самое главное, что в конце 2022 года, когда будет истекать нынешний контракт Гасли, он сможет оценить, кто из соперников лучше справился с переходом на новый регламент. Да и свободных мест будет побольше.

Например, из «Альпин» может уйти Алонсо, который сейчас не так опережает Окона, как когда-то Вандорна. Или в «Макларене» кто-то из пилотов не выдержит конкуренции с напарником и уйдёт в поисках лучшей жизни. Наконец, Лоуренс Стролл может решить подыскать сыну нового напарника или вспомнит, что является не только отцом, но и бизнесменом, и высадит самого Лэнса. Варианты у Гасли будут — если он, конечно, избавится от ошибок и продолжит блистать. Карьера француза в его собственных руках.