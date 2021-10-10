В Формуле-1 снова сменился лидер! Но в Турции Ферстаппена и Хэмилтона затмили другие

Гонка Гран-при Турции должна была получиться любопытной по целому ряду причин. Старт Льюиса Хэмилтона с 11-го места, шанс Валттери Боттаса на первую победу в сезоне, сильное третье место Шарля Леклера и пятое Фернандо Алонсо — интриг хватало. А тут ещё в дело решила вмешаться погода…

Хэмилтон прорвался, Гасли выбил Алонсо

Оказалось, что пилоты накануне зря стремились пробиться в третий сегмент квалификации на шинах «медиум»: начинать воскресную гонку пилотам пришлось на сырой трассе, дружно переобувшись в промежуточные шины. Вместе с тем условия были достаточно хорошими, чтобы обойтись без бесконечных переносов или старта позади машины безопасности.

Несмотря на не самые простые условия, тройка лидеров обошлась на первых метрах дистанции без происшествий: Боттас, Ферстаппен и Леклер уверенно сохранили свои позиции. А вот дальше — первое происшествие. Фернандо Алонсо попробовал оптимистично, по внешнему радиусу, обойти Пьера Гасли, и дело закончилось традиционно для такой ситуации — француз задел болид «Альпин» и отправил двукратного чемпиона в разворот. Позднее Пьер получит от судей за это пять секунд. Такой же штраф выпишут и самому Алонсо, который в попытке быстрее отыграться развернёт Мика Шумахера.

Льюис Хэмилтон после аккуратного старта быстро начал свой прорыв, причём прогнозы Ландо Норриса оказались гораздо точнее, чем опасения Тото Вольфа. Семикратный чемпион долго не мог справиться с Юки Цунодой, а вот всех остальных обгонял стремительно — включая Норриса. В итоге уже к 16-му кругу пилоту «Мерседеса» выбрался на пятое место. Правда, с отставанием в 18 секунд от лидирующего Боттаса.

Пока Льюис начал потихоньку отыгрывать отставание от Переса, впереди всё было стабильно: разрыв между Боттасом и Ферстппеном, а также между самим Максом и Леклером составлял порядка двух с половиной секунд, а вот Чеко не выдерживал темпа этого трио и отстал на семь секунд даже от «Феррари». Впрочем, и Хэмилтон подъезжал к «Ред Булл» не слишком активно — возможно, Льюис слишком сильно стёр свою резину во время прорыва, а время перехода на слики было ещё далеко.

Леклер и Хэмилтон рискнули — и прогадали

В середине гонки, когда первые комплекты шин начали изнашиваться, пилоты и их командные мостики столкнулись с проблемой: что делать дальше? Переходить на сухие шины было явно рановато, так что оставался вопрос, насколько сильное преимущество в темпе может дать новый комплект промежуточных. Первым решил заехать ничего не терявший Даниэль Риккардо (он шёл далеко от очковой зоны). Поначалу новые шины ничего австралийцу не давали, но кругов через пять пилот «Макларена» вошёл в ритм и поехал быстрее лидеров — тут в боксы потянулись и остальные.

Правда, процесс шёл не синхронно: Леклер и Хэмилтон оставались на старых шинах, в то время как Боттас, Ферстаппен и Перес сменили комплекты. В итоге Леклер после небольшого вылета опережал Боттаса на 5-6 секунд, Ферстаппен проигрывал Валттери семь и ехал медленнее пилота «Мерседеса», Хэмилтон держался в пяти секундах от Макса, а Перес проигрывал Льюису уже 14. Перед пит-стопом Серхио красиво и жёстко боролся с Хэмилтоном — сражение закончилось только с остановкой мексиканца.

Леклер и Хэмилтон ехали несколько медленнее конкурентов, но пытались либо довести гонку на одном комплекте шин, либо сэкономить на пит-стопе и потом сразу перейти слики. Леклер, однако, после двух ошибок подпустил к себе Боттаса и уже не сумел сдержать финна. В итоге риск «Феррари» не оправдался: в попытке одержать победу Шарль по факту просто потерял время и все равно поехало в боксы.

За восемь кругов до финиша Хэмилтон и «Мерседес» тоже решились на остановку — британца убедили, что это последний шанс уверенно вернуться пятым, впереди Гасли. Получается, не сработал риск как Леклера, так и Хэмилтона, ведь Льюис теперь сильно отставал от Переса.

У обоих пилотов в итоге возникли проблемы: через несколько кругов после пит-стопа новые шины временно перестали работать. В итоге Леклер без борьбы пропустил Переса в споре за подиум, а Хэмилтон, резко догнавший «Феррари», так же резко от неё отстал и был вынужден следить по зеркалам за Пьером Гасли. А там рядом оказался и Ландо Норрис. Но в итоге позиции в этой группе не изменились. Хэмилтон проиграл Ферстаппену восемь очков и вновь пропустил голландца вперёд в общем зачёте, но при разрыве в шесть очков и более высокой скорости «Мерседеса» в Турции дальше будет ещё интереснее.

Боттас не оставил Ферстаппену шансов

Впереди абсолютно без проблем первую строчку удержал Боттас, который всю гонку был чуть быстрее Ферстаппена, а к финишу нарастил свой отрыв до 14 секунд — без шансов для Макса. Зато у «Ред Булл» двойной подиум — Перес, неважно проводивший первую половину гонки, по факту финишировал следующим за Ферстаппеном, достойная работа.

В конце топ-10 блестящую гонку провёл Карлос Сайнс, который после уймы обгонов и быстрейшего круга (под финиш его отобрал Боттас) прорвался на восьмое место. Девятым финишировал Лэнс Стролл, десятым — Эстебан Окон. Француз стал единственным, который проехал всю гоночную дистанцию на одном комплекте шин! Да, Сайнса и Стролла он не сдержал, но в целом риск сработал — Эстебан в очках после старта 12-м. Немного помог французу Юки Цунода, который поначалу шёл в очковой зоне, но затем допустил разворот.

Россиянин Никита Мазепин стартовал осторожно, не стал биться с Сайнсом и Риккардо, но опережал столкнувшихся с проблемами Латифи и Шумахера. Пилот «Уильямса» довольно быстро обошёл Никиту, а между двумя пилотами «Хааса» размен позициями произошёл во время волны пит-стопов: Мик, остановившийся первым, оказался в трёх секундах впереди. Этот разрыв долго держался, но под финиш, на фоне многочисленных синих флагов, россиянин резко отстал и проиграл 24 секунды.

Следующий этап Формулы-1 пройдёт через две недели. Нас ждёт Гран-при США в Остине.