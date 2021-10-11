Такого в Ф-1 не было 24 года! Целая гонка — без остановки, всё могло закончиться аварией

Условия в гонке Гран-при Турции на трассе «Истанбул-парк» подарили крайне редкое для современной Формулы-1 событие: пилот «Альпин» Эстебан Окон проехал всю гоночную дистанцию на одном комплекте шин, ни разу не заехав на пит-стоп. Последний раз такое было 24 года назад — на дождевом Гран-при Монако 1997 года!

Что сделал Окон?

Окон начал воскресную гонку на 12-й позиции и долгое время ехал позади пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. После ошибки и разворота Юки Цуноды Себ и Эстебан боролись уже за последнее место в очковой зоне. И вот тут немец и француз избрали абсолютно противоположные стратегии. Феттель рискнул и попробовал перейти на сухие шины, что привело к абсолютному провалу и необходимости совершать ещё один пит-стоп на следующем круге. Окон поступил ровно наоборот: он решил вообще не ехать в боксы!

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После пит-стопов конкурентов пилот «Альпин» поднялся на восьмое место, но не сумел сдержать Карлоса Сайнса и Лэнса Стролла. Казалось, что Окона догонит и Даниэль Риккардо, но его относительно свежие промежуточные шины тоже не выдержали, и «Макларен» потерял темп. После этого Эстебану просто оставалось молиться, что переднее правое колесо, истёршееся до каркаса, не взорвётся до финиша — этого не случилось, и Окон замкнул топ-10!

Правда, по факту получается, что риск ничего Эстебану не дал: с учётом катастрофического решения Феттеля Окон в любом случае попадал в топ-10. Но если при аккуратной тактике с пит-стопом пилот «Альпин» мог чувствовать себя уверенно, то на деле командному мостику и самому пилоту оставалось слепо верить, что всё не закончится катастрофой и, не дай бог, серьёзной аварией. Так что по факту Окон просто героически справился со сложностями, которые он и команда создали сами себе.

Как удалось проехать без пит-стопа?

Текущий регламент Формулы-1 запрещает пилотам проезжать гонки на одном комплекте шин для сухой погоды, так что единственный шанс обойтись без пит-стопов — дождевая гонка, в которой пилоты используют промежуточные шины или покрышки для сильного дождя. Но обычно такие комплекты шин тоже не в состоянии работать вечность: рабочее покрытие стирается, покрышки превращаются в старые, изношенные слики, которые уже плохо держатся на мокром асфальте и рискуют взорваться в момент, когда протрутся до каркаса.

Всё так — но на «Истанбул-парке» команды Ф-1 столкнулись с необычным асфальтом, который очень медленно сохнет и предъявляет к резине крайне странные требования. Изношенные шины здесь могут очень-очень долго продолжать держаться, а новые комплекты — капризничать и начинать работать отнюдь не сразу. Свежие шины сначала гранулируются, лишь затем «очищаются» и наконец дают желанную прибавку в скорости, которую приходится ждать вплоть до 10 кругов. В такой ситуации был велик соблазн попробовать обойтись без пит-стопов, сэкономив и на визите в боксы, и на времени, пока новый комплект будет выходить на пик формы. Да, потом пилот на свежих шинах поедет быстрее, но не факт, что уже успеет отыграться.

«Когда я сражался с Себом, то мы немного спорили по радио, стоит ли остановиться или ехать дальше, — прокомментировал свою тактику сам Окон, чьи слова приводит RaceFans. – В тот момент у меня был очень неплохой темп, шины были в хорошей форме, и я подумал, что нужно просто продолжать, что мы попробуем рискнуть и извлечь из этого выгоду. В итоге мы получили маленькую награду в виде одного очка.

В конце мы переживали, продержатся ли передние колёса, ведь они были довольно сильно повреждены: можно было видеть корд снаружи. Думаю, ещё круг — и я бы получил прокол, а ещё пара поворотов — и меня бы прошёл Джовинацци. На последнем круге я старался избегать бордюров, чтобы не повредить передние колёса ещё сильнее. Я проехал на семь секунд медленнее Джовинацци.

Но я всю гонку думал, что мы должны попробовать такой вариант, ведь у нас были хорошие сведения с прошлого года. Да, покрытие сильно изменилось, подсохло к концу гонки сильнее, чем год назад, но условия всё равно были похожими. В прошлом году я проехал всю гонку на одном комплекте: у меня был инцидент на первом круге, а затем я проехал 57 кругов или вроде того. Так что в этом году подумал: давайте сделаем что-то похожее и посмотрим, сработает ли».

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

Что об этом думают шинники?

Руководитель автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изола считает, что в «Альпин» очень сильно рисковали.

«У каждой машины разный уровень износа шин, плюс всё зависит от того, как сильно они атакуют в ходе гонки. Но более-менее все шины дошли до корда — не только на машине Окона, но на большинстве машин, которые остановились после 47-48 кругов. Их шины уже «закончились». Всё это было на пределе.

Я предлагал нашим инженерам, закреплённым за командами, предупредить команды, что шины могут не дотянуть до конца, что это рискованный ход. При таком износе шин, особенно под финиш, они ехали, по сути, уже на самом каркасе шин. Это было несколько опасно — так раздвигать границы, как сегодня. Но я полностью понимаю, что в гоночных условиях они должны максимизировать результат».