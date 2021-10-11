Пилоты «Феррари» круче всех: Леклер и Сайнс превосходят уровень машины! Оценки за Турцию

К претендентам на титул есть вопросы, а Никита Мазепин в этом списке поднялся с последнего места на строчку выше.

Сырой и пасмурный, но в то же время яркий и не слишком предсказуемый Гран-при Турции Формулы-1 — в традиционно субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 10

В Турции монегаск превзошёл возможности машины. После квалификации Леклер признался, что и сам удивлён четвёртому месту. Темп Шарля, стоит отметить, был достаточно высоким, чтобы даже на фоне проблем с новым комплектом резины в концовке гарантированно оказаться в топ-5. Ещё одна позиция после пит-стопа Льюиса стала для «Феррари» приятным бонусом.

Карлос Сайнс — 9,5

К слову, успеха Леклера могло бы и не быть, если бы не помощь Сайнса со слипстримом во втором сегменте. В пятницу Карлос с завистью смотрел на соседнюю половину гаража — в уик-энд, когда «Феррари» отлично смотрелась в квалификации, испанца с новым двигателем отправили в конец решётки. Но уже к 17-му кругу он прорвался с 19-го места на девятое, а за счёт пит-стопов опередил Стролла и финишировал восьмым. Оба гонщика «Феррари» уик-энд в Турции провели блестяще.

Победа в Турции стала для Боттаса десятой в Формуле-1 Фото: Umit Bektas/Getty Images

Валттери Боттас — 9

Уик-энд финна можно было бы назвать идеальным, если бы не проигрыш Хэмилтону 0,13 секунды в квалификации (помарка на последнем секторе). Но необходимо признать, что в остальном Валттери смотрелся безупречно и добился необходимого результата. Это была десятая победа Боттаса в Формуле-1 — лишь 30 человек в истории выигрывали чаще.

Макс Ферстаппен — 8,5

«Ред Булл» в минувший уик-энд резко сдал в темпе, угнаться за Боттасом у Макса шансов не было, но в остальном голландец выполнил свои задачи безукоризненно: применил надёжную тактику, не дал шансов Хэмилтону опередить себя и вернулся в лидеры чемпионата. Следующие гонки обещают быть для Ферстаппена сложнее.

Серхио Перес — 8

В финале квалификации Чеко остался с одним комплектом резины и проиграл Ферстаппену более полусекунды, зато очень уверенно выступил в гонке, красиво обогнал Леклера, блестяще боролся с Хэмилтоном. В конце концов, учитывая форму «Ред Булл», рассчитывать на большее, чем третье место, не приходилось.

Льюис Хэмилтон — 8

Зная, что получит на старте штраф в десять позиций, британец выиграл поул и стал готовиться к прорыву с 11-й позиции. Финиш на пятом месте за рулём доминирующей машины уик-энда — не самый выдающийся результат, и определяющим в нём оказалась тактика. Притом что гонщик прав, и заезжать надо было раньше (или не заезжать вообще), но он сам отказался ехать в боксы, несмотря на неоднократные призывы инженера.

Мик Шумахер после лучшей квалификации в карьере Фото: Peter Fox/Getty Images

Мик Шумахер — 8

В сложных погодных условиях на совершенно незнакомой трассе Шумахер выглядел более чем здорово! 14-е место в квалификации стало лучшим результатом в недолгой пока карьере Мика, а на первом круге дебютант сражался с Расселлом и Алонсо — пока не получил удар от последнего. Что ж — тоже полезный опыт!

Эстебан Окон — 7,5

Окон оказался единственным, кому удалось продержаться всю гонку на одном комплекте резины — как минимум зарплату своей пит-бригады за этот день Эстебан заслужил. В остальном же сложно оценить, хватило бы «Альпин» темпа набрать очки без столь рискованной авантюры. Она, к слову, чуть не закончилась провалом: Джовинацци француз сдержал с большим трудом.

Антонио Джовинацци — 7,5

При старте с 16-й позиции у итальянца было не так много шансов набрать очки, но в итоге ему 0,7 секунды не хватило до десятого места. Начиная с квалификации, Джовинацци вплоть до финиша гонки всегда был впереди Райкконена, но этого явно недостаточно, чтобы сохранить место в команде.

Пьер Гасли — 7

Пьер провёл одну из лучших квалификаций в сезоне, а стартовал и вовсе четвёртым — никогда в своей карьере Гасли не стоял на решётке Гран-при так высоко. Увы, француз был слишком агрессивен в первом повороте, выбил Алонсо и получил штраф. Высоким темпом Гасли компенсировал эти пять секунд и сохранил шестое место, но без пенализации он вполне мог бы опередить Хэмилтона или даже побороться с Леклером.

Пьер Гасли перед стартом гонки в Турции Фото: Peter Fox/Getty Images

Ландо Норрис — 7

«Макларен» в этот уик-энд, как и «Ред Булл», выглядел необычно слабо, но и гонщики выше головы не прыгали. В квалификации Норрис проехал не самый чистый круг, а в гонке не смог пройти Гасли даже на фоне его штрафа.

Лэнс Стролл — 7

«Астон Мартин» в этот уик-энд тоже не впечатлял, но Строллу удалось набрать два очка (бороться с Сайнсом объективно не позволяла машина), а накануне он в третий раз в четырёх последних квалификациях опередил Феттеля. Лэнс, судя по всему, возвращается в форму после катастрофической гонки в Сочи.

Фернандо Алонсо — 7

Для шансов Алонсо удар от Гасли в первом повороте стал фатальным, хотя накануне Фернандо провёл отличную квалификацию и повторил лучший результат сезона. Однако затем Фернандо сам развернул Мика Шумахера за что справедливо получил пять секунд штрафа.

Джордж Расселл — 6

В последнем повороте своего лучшего круга Расселл допустил ошибку и не смог пройти в финальный сегмент, а на старте пропустил вперёд две «Альфа Ромео» и после пяти кругов шёл 15-м. На этой позиции Джордж и финишировал, никак особенно себя не проявляя.

Джордж Расселл Фото: Sedat Suna/Getty Images

Себастьян Феттель — 6

Феттель оказался единственным, кто рискнул попробовать в гонке «слики», так что шаг этот ближе к отчаянию, чем к отваге. Себ провёл очень слабый первый отрезок и за 20 кругов проиграл Сайнсу более 20 секунд, сзади же постоянно маячил Окон. С таким темпом немец неминуемо выпал бы из первой десятки, а потому вынужден был рисковать и экспериментировать. Идея перейти на «слики», впрочем, оказалась провальной.

Кими Райкконен — 5,5

В квалификации финский ветеран проиграл Джовинацци более секунды (только в «Хаасе» разрыв был больше), после чего всю гонку провёл за спиной напарника и финишировал в пяти секундах позади. Пожалуй, с такими выступлениями Кими в Формуле-1 действительно не нужен…

Даниэль Риккардо — 5,5

Риккардо провалил квалификацию и даже не смог выйти из первого сегмента, а в гонке так и не смог отыграться после замены силовой установки и старта с последнего ряда. После трети дистанции Даниэль шёл лишь 16-м и, как и Феттель, вынужден был предпринять хоть что-то и раньше других поехал в боксы. Эффект, как и у Себа, получился обратный.

Юки Цунода — 5

Японский дебютант неплохо поборолся с Хэмилтоном в начале гонки, да и выход в Q3 (первый после этапов на «Ред Булл Ринге») стоило бы отметить. Но последнюю попытку Цунода запорол, что стоило ему двух позиций на решётке, а шансы на очки потерял, когда вылетел с трассы на 22-м круге.

Никита Мазепин во время прогулки по трассе Фото: Dan Mullan/Getty Images

Никита Мазепин — 4

Для россиянина турецкий Гран-при сложился довольно трудно: в квалификации Мазепин с трудом проехал круг, не вылетая в первом повороте, а в гонке едва не спровоцировал столкновение с Хэмилтоном, когда тот совершал обгон на круг. Надеемся, в Остине Никита вернёт былую уверенность в кокпите.

Николас Латифи — 3

Второй уик-энд подряд канадец слишком далеко от Расселла в квалификации и вновь вылетает на влажном асфальте. До разворота Латифи шёл 16-м — аккурат позади Джорджа — и мог доказать, что способен идти в темпе напарника.