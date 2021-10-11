Что происходит с «Мерседесом»? В этом сезоне их стратеги проваливаются уже не в первый раз

Неоднозначные решения капитанского мостика «Мерседеса» стали одной из главных сюжетных линий минувшей гонки в Турции. Понадеявшись на возможность перейти на слики в конце гонки, стратеги «серебряных стрел» протянули с пит-стопом Хэмилтона, не потребовав от британца своевременно заехать в боксы. Тем самым Льюиса лишили возможности побороться за подиум с Серхио Пересом. В этой гонке лидер «Мерседеса» далеко не в первый раз потерял очки из-за не самых удачных решений капитанского мостика. Судя по всему, выбор стратегии на гонку стал ахиллесовой пятой «серебряных стрел». Причём по иронии судьбы именно в тот сезон, когда каждый набранный балл может решить судьбу чемпионата.

После ухода главы стратегической команды у «Мерседеса» начались проблемы

9 мая 2021 года стало поворотной датой для всего стратегического отдела «Мерседеса». Ведь именно в этот день свою последнюю гонку перед уходом в декретный отпуск провела глава стратегической команды «серебряных стрел» Рози Уэйт. Достаточно символично, что победа Хэмилтона на «Каталунье» во многом стала возможна благодаря блестящей работе Рози и её команды. Второй пит-стоп Льюиса стал ключевым решением капитанского мостика «Мерседеса»: на свежей резине британец отыграл потерянное в боксах время и без проблем разобрался с Ферстаппеном. Это была первая и до сих пор последняя тактическая победа немецкой команды над «Ред Булл» в этом сезоне.

«Это была последняя гонка нашего главного гоночного стратега Рози перед уходом в декретный отпуск, и я так горд. Это было смелое решение, когда ты видишь, что разрыв становится более чем 20 секунд. Ты думаешь, что никак не сможешь догнать. Мы видели, что шины Макса страдают сильнее, чем наши, и мы были способны оставаться рядом с ним. Наш планировщик показывал, что мы догоним Макса за круг до финиша, но мы сделали это за четыре!» – не мог нарадоваться после финиша Тото Вольф.

Скорее всего, улыбка Вольфа была бы не такой широкой после испанского триумфа, если бы в тот момент он узнал, что следующую победу Льюис одержит только лишь спустя два месяца. Конечно, нельзя сказать, что в последующих гонка «Мерседес» проигрывал исключительно из-за тактических ошибок капитанского мостика – в Австрии и Монако немецкая команда по темпу вчистую проигрывала «быкам». Тем не менее, в той же гонке на городской трассе в Монте-Карло (первый Гран-при без Рози Уайт) стратеги «Мерседеса» уже начали чудить. Серьёзной ошибкой в то воскресенье стал слишком ранний пит-стоп Хэмилтона, из-за которого Льюис не смог побороться с Пьером Гасли, а также уступил позицию Себастьяну Феттелю. Так вместо возможного четвёртого или пятого места британец закончил гонку только 7-м.

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Гран-при Монако, можно сказать, открыл фестиваль тактических ошибок «Мерседеса». Уже на следующем этапе в Баку стратеги немецкой команды повторили свой собственный просчёт двухнедельной давности. В стане «серебряных стрел» вновь прогорели на тактике раннего пит-стопа. Заехав на пит-лейн в статусе лидера гонки, Хэмилтон вернулся из боксов лишь на третьей позиции. Конечно, можно сказать, что против Льюиса сыграла заминка во время пит-стопа, который продлился на две секунды дольше обычного. Но в то же время не нужно забывать, что Хэмилтон пропустил не только висящего на хвосте Ферстаппена, но и Переса, у которого была точно такая же заминка в боксах.

После аварии Макса, случившейся в самом конце гонки, у Хэмилтона появился шанс выиграть, хотя в конечном итоге он собственноручно отдал победу Пересу. Однако пилотажная ошибка Льюиса ни в коем случае не должна закрывать глаза на очередной тактический просчёт со стороны «серебряных стрел».

Ошибки капитанского мостика стоили Хэмилтону двух побед

Следующий этап на «Поль Рикаре» стал одним из тех, где на первый план вышла именно стратегия, так как скорость «быков» и «серебряных стрел» на французском автодроме была примерно сопоставима. И стратеги «Мерседеса» вновь потерпели поражение в тактической дуэли с коллегами из «Ред Булл», причём за гонку они ошиблись уже больше одного раза. Уже по традиции капитанский мостик немецкой команды промахнулся с первым пит-стопом. На сей раз Хэмилтона зазвали в боксы на один круг позже Ферстаппена, и, в отличие от двух предыдущих гонок, «андеркат» на «Поль Рикаре» сработал. Так британец потерял отвоёванное на старте лидерство.

Ну а далее стратеги «Ред Булл» просто уничтожили соперников из «Мерседеса». Ключевым в той гонке стало решение «быков» зазвать Макса на второй пит-стоп. На свежем «медиуме» голландец без проблем отыграл восемнадцатисекундное отставание от Льюиса и прошёл британца за два круга до финиша. Здесь может возникнуть вполне логичный вопрос: а почему же в стане «Мерседеса» так и не решились скопировать свою испанскую тактику, зазвав Хэмилтона на второй пит-стоп?

Для команды, которая борется за титул, ответ немного неожиданный: они попросту испугались Серхио Переса. Да, в этом эпизоде Чеко сыграл ключевую роль. Дело в том, что стратеги «Ред Булл» отвели Пересу долгий отрезок на «медиуме», чтобы мексиканец получил свежий комплект «харда» ближе ко второй половине гонки. Таким образом, Чеко должен был стать для Макса неким сдерживающим щитом на тот случай, если бы Хэмилтона или Боттаса всё же решились зазвать на второй пит-стоп. Так и получается, что неуверенность стратегов «Мерседеса», по сути, перечеркнула шансы Льюиса на победу во Франции.

Также нельзя не вспомнить, как в Венгрии капитанский мостик «серебряных стрел» лишил Хэмилтона, казалось бы, стопроцентной победы. Хотя стоит признать, что в данном эпизоде в равной степени виновата как команда, так и пилот. Капитанский мостик, не разобравшись в правилах, не стал зазывать Льюиса в боксы за сликами по окончании формировочного круга на рестарте (запрет на команду пилоту направиться в боксы действует только во время прогревочного круга перед стартом, а в данном случае был именно рестарт). А Хэмилтон в свою очередь не настоял на необходимости пит-стопа, что также могло бы спасти ситуацию. По итогу британец в гордом одиночестве отправился на стартовую решётку, после чего заехал в боксы на следующем круге и большую часть дистанции прорывался сквозь пелотон. Так Льюис вместо победы смог добраться только лишь до 2-го места, да и то благодаря дисквалификации Феттеля.

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За этот сезон ошибки капитанского мостика «Мерседеса» уже успели лишить Хэмилтона как минимум двух побед, а также отобрать несколько очков ещё в двух гонках. Годы доминирования для «серебряных стрел» не могли пройти бесследно. В условиях напряжённой борьбы с «Ред Булл» отвыкшие от высокого уровня конкуренции стратеги немецкой команды стали допускать несвойственные ранее ошибки. До конца сезона осталось всего шесть этапов, и именно последние гонки чемпионата во многом станут решающими для стратегической команды «серебряных стрел».