Новый грузовик «КАМАЗ-мастера»: свежее оружие «Синей армады» и главная интрига «Дакара»

Команда «КАМАЗ-мастер» объявила имена пилотов, которые в январе будут сражаться за 19-го в истории «Синей армады» «бедуина» — кубок за победу на «Дакаре», самую престижную награду в мире ралли-рейдов. В третий раз в своей истории «Дакар» пройдёт в Саудовской Аравии — два предыдущих «КАМАЗ-мастер» выиграл, а теперь везёт в Хаиль два новейших грузовика. В них в первую очередь и кроется главная интрига предстоящей гонки.

С кабиной от самосвала

В общей сложности на «Дакар» от «КАМАЗ-мастер» традиционно отправятся четыре боевых экипажа. За рулём новых грузовиков — «КАМАЗ-435091» с кабиной от самосвала К5 — выступят пятикратный победитель «Дакара» Эдуард Николаев и триумфатор марафона 2021 года Дмитрий Сотников. Таким образом, камазовцы в соответствии с планами успели подготовить второй новый грузовик.

Кабина К5 была выбрана для этой машины как самая малогабаритная из имеющихся в линейке, при этом в первую очередь в работе над 435091 инженеры стремились улучшить управляемость. В итоге были переработаны подвеска и рулевое управление, доработан турбокомпрессор, чтобы сделать его более надёжным.

КАМАЗ-435091 на тестовом полигоне «КАМАЗ-мастер» Фото: kamazmaster.ru

В обшивке грузовика используется всё больше элементов из композитных материалов, что помогает удерживать массу машины на прежнем уровне. Коробка передач — автоматическая, а также раздаточная коробка и мосты новинке достались от предшественницы в неизменном виде.

Боевое крещение новый грузовик прошёл в начале июля на ралли «Шёлковый путь». Плотную борьбу «КАМАЗ-мастер» навязал лидер «МАЗ-СПОРТавто» Сергей Вязович, но Дмитрий Сотников устоял под прессингом и принёс машине её первую крупную победу. «Гонка была очень плотной — до первой ошибки или поломки, — вспоминал на брифинге для прессы Сотников. — Лидеры нашей категории близки по скорости, и если какая-то поломка, то уже не успеешь отыграться. У нас поломок не было».

Передняя ось грузовика КАМАЗ-435091 Фото: kamazmaster.ru

Тем не менее именно надёжность новой машины пока вызывает наибольшее опасения: в команде признают, что на данный момент не все компоненты прошли ресурсные испытания. «Доводочный процесс продолжается, — рассказывает руководитель команды Владимир Чагин. — Тесты в Казахстане тоже выявили много недочётов — например, плавность хода автомобиля.

Сейчас мы над этим активно работаем: проводится анализ тренировочных сборов, всё разбираем по косточкам, чтобы достойно выступить на предстоящем марафоне. Для нас и для завода в целом важно, чтобы автомобиль с новой кабиной показал себя на «Дакаре» на высоком уровне. Делаем всё, чтобы не огорчить болельщиков».

КАМАЗ-43509 на тестах в Казахстане Фото: kamazmaster.ru

Двумя другими боевыми грузовиками будут «КАМАЗы-43509» — именно эта модель выиграла три последних «Дакара». Её первой победой ещё в 2019-м стал перуанский «Дакар», а ближайший соперник челнинцев — Жерар де Рой на «Ивеко» — финишировал третьим в полутора часах позади. Годом позже Андрей Каргинов выиграл на этом грузовике первый «Дакар» в Саудовской Аравии, а в 2021-м его триумф повторил Дмитрий Сотников.

Пилотировать 43509-е будут Каргинов, на счету которого в общей сложности две победы на «Дакаре», и Антон Шибалов — серебряный призёр 2020 и 2021 годов. Оба — опытнейшие пилоты, знающие пределы имеющейся техники и умеющие добиться от неё максимума. Шибалов, к слову, на этом грузовике в 2019-м выиграл «Шёлковый путь», а в этом году занял третье место — всего в пяти с небольшим минутах от победившего Сотникова.

Пятым лишним в составе «КАМАЗ-мастера» на сей раз стал Айрат Мардеев — победитель «Дакара»-2015, который пропускал гонку 2020 года, а в 2021-м занял третье место. Сделать выбор между пилотами камазовцам было сложнее, чем обычно, ведь «Шёлковый путь» в нынешнем году прошёл по существенно урезанному маршруту. В команде пообещали, что у Айрата в любом случае будет серьёзный и ответственный фронт работы на предстоящем «Дакаре».

Старые соперники

Каждому из четырёх экипажей «КАМАЗ-мастера» по силам одержать на «Дакаре» победу — вопрос лишь в том, выдержит ли техника и будет ли на стороне челнинцев удача: без неё в двухнедельном марафоне никак. К тому же не будем забывать, что и соперники не стоят на месте. В первую очередь речь о команде Жерара де Роя — сам он выступать не будет, но его команда усилилась Мартином и Митчелом ван ден Бринками и тоже выставит четыре «Ивеко».

Жерар де Рой и Мартин ван ден Бринк Фото: mammoetrallysport.nl

«Меня пригласили после того, как не стало Тона ван Генугтена (38-летний пилот погиб в августе этого года в результате несчастного случая — Прим. «Чемпионата»). Я принял эту честь, хотя решение было очень эмоциональным, — признался Мартин ван ден Бринк, который десятилетиями пытается победить «Синюю армаду» — сначала с «Жинафом», потом — с «Рено». — Команда де Роя наряду с «КАМАЗ-мастер» одна из лучших в ралли-рейдах, и теперь у меня появится шанс побороться».

С каждым годом всё сильнее смотрится «МАЗ-СПОРТавто» — белорусы, которые совсем недавно на фоне 30-летней истории «КАМАЗ-мастер» запустили заводскую программу в ралли-рейдах, уже наступают лидерам на пятки. Пока, впрочем, не хватает стабильности и надёжности. Как всегда, конкурентоспособны чехи на «Татрах», а к команде «Баггира» в прошлом году присоединился Игнасио Касале — теперь трёхкратный победитель «Дакара» на квадроцикле набрался опыта и будет ещё сильнее. Тем увлекательнее будет следить за предстоящей гонкой!