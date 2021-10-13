Четырёхкратный чемпион Формулы-1 предрёк ей смерть. Что не так с заявлением Феттеля

Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель в последнее время всё активнее сочетает гоночную карьеру с чем-то, что напоминает начало политической. Правда, сам немец говорит, что его характер для политики совершенно не подходит, но это не мешает Феттелю делать всё больше разнообразных заявлений. На сей раз Себастьян ни много ни мало предрёк Формуле-1 скорую смерть, если она не примет некий «актуальный» моторный регламент. Выглядит подобное заявление Себа ну очень странно.

«Уверен, что Формула-1 исчезнет, если не станет актуальной»

В интервью ряду международных СМИ, включая итальянскую редакцию портала Motorsport, пилот «Астон Мартин» раскритиковал Формулу-1 за её недостаточную экологичность. Звучит странновато, но давайте прочитаем саму цитату.



«Меня критикуют за то, что я поддерживаю экологические программы, но выступаю в Формуле-1. Наверное, это справедливо, потому что Формула-1 сейчас не «зелёная». Думаю, мы живём в такое время, когда у нас есть технологии и возможности, позволяющие сделать Ф-1 более экологичной, сохранив её зрелищность, скорость и страсть. Есть достаточно много умных людей, которые могли бы предложить новые решения.



Сегодняшний регламент очень интересен, силовая установка крайне эффективна, но эта эффективность бесполезна, ведь в обычных машинах нет таких моторов. Вероятно, каждый автопроизводитель потратил на эти двигатели более € 1 млрд. Говорят, что регламент сместится в сторону более актуальных решений, но я в это не верю. Я уверен, что Формула-1 исчезнет, если не станет актуальной. Мы находимся на той стадии, когда знаем про наши ошибки и понимаем, что не можем допустить их повторения», — сказал Феттель.

Немцу логично напомнили, что в Ф-1 как раз обсуждают введение новых двигателей, которые будут проще и дешевле и при этом станут использовать биотопливо. Кроме того, чемпионат в целом стремится стать «углеродно-нейтральным» к 2030 году.



Себа, однако, подобные аргументы не устроили. Мол, биотопливо уже сейчас есть на обычных АЗС — в чём тут революция, почему Ф-1 не двигает технический прогресс вперёд?



«Слышал, что нынешние моторы будут заморожены до 2025 или 2026 года, то есть ещё пять лет у нас не будет серьёзного прогресса, — констатирует Феттель. — Поиск новой альтернативы для транспорта вместо бензина — огромный вызов, идёт ли речь об электромоторах, двигателях на водороде или чём-то ещё более интересном. У нас в Формуле-1 нет времени, чтобы обсуждать интересы какого-то конкретного производителя, есть что-то важнее этого. Да, я не знаю, какое решение будет лучшим, но считаю, что нам нужно начать что-то делать, а не просто всё обсуждать ещё пять лет — срок, за который по факту ничего конкретного не будет происходить».

Что не так с заявлениями Феттеля? Кратко излагаем его мысли и комментируем

1) Плохо, что технологии Ф-1 неприменимы к дорожным машинам



Времена, когда присутствие автогигантов в Формуле-1 напрямую влияло на развитие их серийной техники, остались далеко позади. Ф-1 дошла до той стадии развития, когда действительно прорывные решения уже давно придуманы, а техническая свобода инженеров — отвечающих как за болиды, так и за двигатели или, скажем, шины — серьёзно ограничены.



Техника Ф-1 эксплуатируется в слишком специфических условиях, а свежие инженерные идеи зачастую настолько сложны, что говорить об их массовом применении абсолютно не приходится. Да, выходцы из Ф-1 способны создать прекрасный дорожный автомобиль, но просто на основе полученных знаний и опыта, а не перенеся идеи из «Королевских гонок».



Возможно, Феттель отчасти прав, если говорить конкретно про использование топлива. Но сейчас никто в мире не сможет точно предсказать, какие двигатели и какое топливо окажутся наиболее востребованы в отдалённом будущем. Ф-1 не может и не обязана обещать, что именно разработанные ей решения продвинут автомобильную промышленность вперёд.

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2) Инженеры Ф-1 должны искать новые уникальные решения



Красиво говорить, что Формула-1 не должна идти по уже кем-то проторённой дорожке, но возникает логичный вопрос — а за чей счёт риск? Кто ответит, если новый, непродуманный и непросчитанный регламент не сработает? Автопроизводители потратят ещё по миллиарду, команды в очередной раз переделают машины, а на выходе получится пшик?



Что-то близкое к этому мы получили, когда был предложен нынешний моторный регламент — не слишком продуманный, сверхдорогой и сверхсложный. Не лучше ли, чтобы ФИА и Ф-1 пришли пусть и не к слишком прорывным изменениям, но правилам, которые станут шагом вперёд в вопросах как экологичности, так и зрелищности?

3) Разработка и внедрение новых правил будут идти слишком долго



Ну, тут уж откровенная демагогия. Я не верю, что чемпион Формулы-1, выступающий в чемпионате мира с 2007 года, не в курсе, что нельзя сегодня принять правила, а уже завтра построить по ним технику. Ожидается, что новый моторный регламент будет принят в этом году, при этом надо решить, когда он будет внедрён — в 2025 году или в 2026-м. Автопроизводители считают, что из-за затянувшихся обсуждений нужен дополнительный год на подготовку.



Да, звучит на первый взгляд странно — неужели нынешним производителям так сложно «выкинуть» тепловой генератор и увеличить мощность кинетического, а именитым «Порше» и «Ауди» — разработать двигатели на основе своего прежнего опыта выступлений в гонках на выносливость? Однако эксперты говорят, что четыре года — как раз тот срок, за который все производители успеют подготовиться как следует. Или вы хотите повторение 2014 года, в котором у «Мерседеса» вообще не было конкурентов?



В любом случае задержка составит максимум год, а говорить о возможности внедрить новые двигатели раньше не приходится. И Феттель сам прекрасно это знает, но зачем-то всё равно выступает с критикой.

4) Формула-1 умрёт, если не окажется «актуальной»



А для кого и почему Ф-1 должна быть «актуальной»? Да, про это говорит далеко не только Себ, и вообще считается, что если в чемпионате мира не будет «актуальных» двигателей, то от него откажутся автопроизводители и, возможно, некоторые спонсоры. Но нет ли ощущения, что здесь в людях говорит не здравый смысл, а просто необходимость заявлять то, что принято?



Мы с вами уже обсудили, что технологии Ф-1 всё равно не доходят до дорожной техники. Точно ли будет очень страшно, если в чемпионат вернутся «слишком громкие», «устаревшие», «загрязняющие атмосферу» моторы V10? Автогиганты в любом случае получат рекламу и опыт инженеров, а если такой регламент окажется для них неприемлемым, что мешает найти парочку частных поставщиков двигателей для всех команд («Феррари», разумеется, продолжит всё строить сама)?

Неужели болельщики отвернутся от Ф-1, если её моторы будут недостаточно экологичными? Для кого-то это станет поводом не включить телевизор, не купить билет на гонку, не поддержать любимого гонщика? Особенно если на трассе будет захватывающая борьба и невероятная интрига. Неужели кто-то правда следит за Ф-1, приговаривая: «Уф, у них тут гибриды, сейчас будет биотопливо — можно и посмотреть»? Вроде бы всё наоборот — многим очень не понравилось, когда движки стали гораздо тише в 2014-м.



Да и вообще — точно ли мы должны требовать от спорта выполнения некой глобальной миссии? Зачем, к примеру, люди играют в футбол? Вероятно, он продвигает вперёд развитие спортивной медицины, но, пожалуй, и всё на этом — люди просто хотят зрелища, поэтому и смотрят, как 22 человека пинают мяч. Чем так полезны миру хоккей или теннис? Так ли уж нужен бобслей? Ребята, да при желании практически любой вид спорта можно назвать бессмысленным занятием с точки зрения развития мира и общества. Но почему-то именно Ф-1 обязана сохранять некую «актуальность», без которой она непременно умрёт.



Это всё-таки политика. Да, владельцы чемпионата, руководители команд и спонсоров обязаны кормить нас подобными политкорректными высказываниями, но, может, хоть от пилотов мы не обязаны слушать подобное? Мы любим гонки за сами гонки, а не за какой-то их дополнительный месседж. И «актуальность» двигателей здесь точно ни при чём.