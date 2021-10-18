Лучшим молодым гонщикам мира портят жизнь шейхи. Пусть лучше завалят их деньгами!

На минувшей неделе ФИА опубликовала календари Формулы-1 и молодёжных первенств на следующий сезон. Все три чемпионата стартуют в марте в Бахрейне, но если юноши из Ф-3 закончат «учебный год» уже в сентябре в Монце и будут спокойно готовиться к следующему этапу своей карьеры, то их старшие товарищи из Ф-2 традиционно доедут вместе с гонщиками Ф-1 до Абу-Даби. Разумеется, «двойка» при этом пропустит все выездные этапы (Сингапур, Япония, США, Мексика, Бразилия), а значит – на месте почти двухмесячный перерыв между предпоследним этапом в Сочи и финалом на «Яс-Марине».

Не далее как перед началом этого сезона Формулу-2 и Формулу-3 попробовали развести по разным этапам Ф-1, одновременно увеличив количество гонок за уик-энд до трёх. Но эксперимент сразу же был признан неудачным: паузы в календаре получились какими-то сюрреалистическими. Молодёжь из Ф-2 уходила и на весенние каникулы (два месяца после этапа в Бахрейне), и на летние (два месяца между Сильверстоуном и Монцей), а теперь вот отдыхает на осенних (аж два с половиной месяца между Сочи и финальной связкой Саудовская Аравия – Абу-Даби). Так что в 2022-м нас снова ждёт классический формат с двумя гонками и нормальный (почти) календарь.

Такие перерывы не только не подогревают, но и убивают всякий интерес к чемпионату. «Хватку» теряют и гонщики, и болельщики, и даже специалисты, которые после подобных перерывов вынуждены заглядывать в справочники, чтобы освежить в памяти расклад сил. Но если в этом году длинная пауза перед финалом сезона не так заметна на рваном общем фоне, то на следующий мы получили ровное расписание за исключением вынесенного на конец ноября этапа в Абу-Даби.

Помимо того, что «отпуск» в разгар решающей фазы чемпионата сбивает настрой, он ещё и оказывает серьёзное влияние на карьеры молодых пилотов. Руководители команд Ф-1 (в частности Фредерик Вассёр, у которого в «Альфа Ромео» пока есть вакансия на следующий сезон, которую в теории ещё могут занять Гуаньюй, Пиастри, Шварцман или свой Пуршер) жаловались, что не могут всерьёз рассматривать кандидатов из Ф-2 в середине сезона, когда вся борьба в молодёжном первенстве ещё впереди. Значит, нечего тянуть резину, но как что-то изменить?

В конце нулевых подобную проблему решали ни много ни мало отдельным чемпионатом – тогда ещё GP2 заканчивала свой сезон ранней осенью в Европе, после чего в межсезонье на Ближнем Востоке проводился короткий зимний чемпионат GP2 Asia (в рамках которого, кстати, пелотон однажды доехал и до Катара – Чеко Перес не даст соврать). Но это предприятие, во-первых, не приносило особой пользы гонщикам, равно как и не собирало большую телеаудиторию (всё-таки многие смотрят «двойку» только за компанию с Ф-1), поэтому затея просуществовала всего четыре года. А в-третьих, как раз с появлением Абу-Даби такой подход перестал работать: шейхи настояли на том, чтобы этап на «Яс-Марине» был вписан в календарь главной серии, Бахрейн в то время переживал политический кризис, и отдельный чемпионат стал попросту никому не нужен.

Так можно ли как-то решить «проблему Абу-Даби» в Ф-2 сегодня? Мы уверены – да, и главным фактором здесь являются почти безграничные финансовые возможности шейхов. Осталось лишь уговорить их вынести этап за скобки, чтобы сделать из мешающего своей отдалённостью рядового этапа нечто особенное.

Мы предлагаем определять чемпиона как в старые добрые времена, в сентябре (в 2022-м – в Сочи, после – там, где будет заканчиваться европейская часть сезона Ф-1). А спустя два месяца в Абу-Даби вновь собираться на нечто вроде суперфинала, где чемпион получает возможность доказать, что победа была неслучайной, а проигравшие – шанс отыграться, взяв пусть не победу в чемпионате, но «сектор приз».

Для этого надо поставить на кон что-то существенное. Да хотя бы полноценные тесты с командами Ф-1 – здесь же, в Абу-Даби (благо устроить это проще простого). Скажем, победитель гранд-финала Ф-2 на «Яс-Марине» получает в своё распоряжение на тестах после этапа «Мерседес» (представьте, что, выиграв в Абу-Даби, легальную возможность близко познакомиться с техникой прямых конкурентов получили бы, скажем, Шварцман из академии «Феррари» или Лоусон из программы «Ред Булл» – тогда их ценность для своих команд подросла бы!), финишировавший вторым – «Ред Булл» и т.д. То есть вместо очков первая десятка получает тестовый день на болидах Ф-1 вне зависимости от своей «прописки»!

Но финансовые возможности шейхов вполне позволяют нашей фантазии разыграться – что, если «монетизировать» внезачётный этап в Абу-Даби? Ведь не секрет, что попасть в Ф-1 из Ф-2 всегда было весьма затруднительно – надо обладать или солидной спонсорской поддержкой (в той или иной мере при деньгах в Ф-2 все, но в масштабах Ф-1 этого часто не хватит даже на то, чтобы посидеть в кокпите), или поддержкой «большой» команды, но и этот путь не гарантирует успеха – де Врис, Айлотт, Пиастри, Шварцман подтвердят. Другое дело, если победа в этой отдельно взятой гонке позволит гонщику сорвать куш и либо прибавить кругленькую сумму к своим аргументам и банально «перекупить» место в Ф-1, либо, например, с этими деньгами отправиться за океан, чтобы провести целый сезон в «Индикаре».

Но если деньги – это приятный, пусть и немаловажный бонус, то, прежде всего, такой сценарий хорош всё-таки тем, что позволит не только самим гонщикам, но и их потенциальным работодателям из Ф-1 обдуманно и без спешки принимать решения. Тогда не придётся исключать перспективную молодёжь из списка потенциальных кандидатов лишь потому, что состав надо бы утвердить самое позднее в начале осени, а борьба в «двойке» продолжается аж до декабря.

Сейчас же пауза, на которую ставят самых перспективных гонщиков мира шейхи, фактически губит их карьеры. Глубоко копать не надо, взять хотя бы этот сезон: у нас есть как минимум три совершенно готовых гонщика для Ф-1. Ветеран Чжоу Гуаньюй (у которого есть аж 30 миллионов, которые некуда потратить) уже объявил, что этот сезон станет для него последним в Ф-2. Не видит смысла оставаться на третий год Роберт Шварцман, а чемпион (не будем забегать вперёд, но пока наибольшие шансы на титул у дебютанта Оскара Пиастри) не сможет остаться, даже если захочет. Так куда им всем идти, если Ф-2 они явно переросли, а места в Ф-1 были распределены раньше, чем они могли что-то доказать? Все они страдают из-за позднего завершения чемпионата.

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Возможность же пойти другим путём, получив от шейхов бюджет для выступления в «Индикаре», совершенно точно пригодилась бы быстрому, но совсем не следящему за своим языком Дэну Тиктуму. Он пока не потерял шансы на титул, но что он даст в свете расставания с «Уильямсом» после нелицеприятных высказываний в адрес Латифи? А ранее англичанин уже успел рассориться с «Ред Булл», так что в его случае даже деньги вряд ли смогли бы сделать его желанным гостем в паддоке Ф-1, где репутация важнее. Зато за океаном, где дерзких ребят любят, с хорошей суммой на счету его бы точно приняли как родного. Причём, думается, не в каком-нибудь захудалом «Джункосе», где после почти целиком потерянного года оказался в итоге Каллум Айлотт, а в дополнительной машине «Андретти» или «Ганасси», например.

Итак, что вся эта затея даёт гонщикам – понятно. Зрители тоже в плюсе – вместо потенциально скучной финальной гонки, где лидеру чемпионата всего-то надо не ввязываться в передряги и спокойно довести дело до итоговой победы, их совершенно точно будет ждать самый бескомпромиссный заезд года. Всё или ничего – сорвать банк может даже тот, кто провалил сезон!

Но нужно ли всё это организаторам, которые «и так неплохо кормят»?

Думается, нужно – была же ведь попытка поднять престиж гонки Ф-1 здесь двойными очками. Так что если шейхи захотят, то совершенно точно могут сделать из этапа Ф-2 в Абу-Даби особенное событие в мире автоспорта – вроде Монако (гламур), Индианаполиса (деньги) и Макао (молодёжь) в одном флаконе (да и дух Ле-Мана витает где-то рядом – гонка же наполовину ночная). Событие, которое вместо подножки в виде крайне неудобной паузы даст молодым звёздам столь необходимый решающий толчок.