4 причины, почему в Америке почти никогда не любили Формулу-1

В ближайшие выходные вот уже в девятый раз трасса в Остине примет этап Формулы-1. Не каждому американскому автодрому удавалось настолько основательно влиться в мир «Королевских гонок». Судя по всему, Формула-1 наконец-таки нашла свой дом в США, что являлось далеко не самой лёгкой задачей. Вообще у Королевы автоспорта и американской публики всегда были весьма непростые взаимоотношения: за свою долгую семидесятилетнюю историю Формула-1 так и не полюбилась массовому американскому зрителю. Почему так произошло?

С первых сезонов в календаре Ф-1 был американский этап, но его почти все игнорировали

Достаточно символично, что самая первая попытка провести этап Формулы-1 в США ничем хорошим не обернулась. С 1950-го по 1960-й в официальном календаре сезона Ф-1 присутствовала легендарная гонка «500 миль Индианаполиса». Фактически это была самая обычная гонка «Инди-500», которой просто присвоили статус этапа Формулы-1. В контексте «Королевских гонок» заезды на «Старой кирпичнице» представляли собой весьма странное мероприятие: европейцы игнорировали гонки на «Индианаполисе», а американцы, в свою очередь, были равнодушны к остальным этапам сезона Ф-1. Так и получается, что на протяжении 11 лет американские зрители без намёка на диковинную для них Королеву автоспорта наблюдали привычные им гонки на «Старой кирпичнице». А Формула-1 из-за того, что команды не горели желанием участвовать в гонке, проходящей по другому регламенту, по сути, теряла один из немногих официальных этапов сезона.

Первый в истории Ф-1 Гран-при США приняла трасса «Себринг» в 1959 году – это был первый полноценный визит «Королевских гонок» в Америку. Спустя год Гран-при США переместится на «Риверсайд», а в 1961-м найдёт пристанище на автодроме «Уоткинс-Глен». На протяжении последующих 20 лет Формула-1 неизменно будет приезжать в штат Нью-Йорк. Ни одной другой американской трассе не удавалось так долго продержаться в мире «Королевских гонок». Вполне возможно, этому благоприятствовала эпоха, в которую «Уоткинс-Глен» стал частью Формулы-1, ведь 1960-е можно назвать едва ли не самым американским десятилетием в истории Ф-1. Представительство США в «Королевских гонках» в те годы было очень даже приличным – чемпион Фил Хилл, Ричи Гинтер, Дэн Герни… В то время американским зрителям уж точно было за кого поболеть.

В 1980-х в США начался тренд на проведение городских гонок

К началу 1980-х «Уоткинс-Глен» перестал соответствовать новым стандартам безопасности, и в 1980 году автодром в штате Нью-Йорк в последний раз принял этап Формулы-1. Несмотря на это, «Королевские гонки» продолжали ежегодно наведываться в штаты, ведь ещё в 1976-м в календаре сезона Ф-1 появился второй американский этап, проходивший по улицам города Лонг-Бич. Согласно задумке, калифорнийский трек должен был стать заокеанским аналогом трассы Монте-Карло. Приблизиться к статусу легендарного трека Лонг-Бич так и не удалось, однако, что самое главное, калифорнийская трасса была достаточно тепло принята американской публикой.

Именно начиная с заездов по улицам Лонг-Бич, в США наступает некая мода на проведение городских гонок Формулы-1. Дело в том, что к тому моменту американские трассы уже перестали соответствовать стандартам безопасности ФИА и местным промоутерам пришлось отказаться от стационарных автодромов. В 1980-х наступает эпоха весьма странных, а порой и просто провальных американских этапов. Менее чем за 10 лет Формула-1 в США опробует сразу четыре новых трассы, ни одной из которых не удастся плотно войти в мир «Королевских гонок».

В 1981-м формульные фанаты увидели одну из самых необычных трасс в истории Ф-1. Для проведения Гран-при Сизарс-Пэлас организаторы на время переделали парковку одноимённого казино в гоночный трек. По итогу импровизированная трасса получилась безумно скучной и банальной. Критиковали её как пилоты, так и расстроенные болельщики.

В следующем году США станет первой страной, на территории которой пройдёт сразу три этапа в рамках одного сезона Ф-1: к уже существующим Гран-при США-Запад и Гран-при Сизарс-Пэлас добавилась ещё и гонка в Детройте. Наверняка со стороны организаторов было не очень разумно проводить Гран-при Формулы-1 в уже угасающем промышленном городе. К тому же городская трасса в Детройте уже по традиции получалась крайне тусклой и пресной.

Следующий эксперимент американских промоутеров также не увенчался успехом. Единственный в истории Гран-при Далласа запомнился только адской жарой и героическим финишем Найджела Мэнселла, который потерял сознание, пытаясь вручную дотолкать свой болид до финишной линии.

К концу 1980-х ни один из трёх крайне необычных этапов не смог сохранить своё место в календаре сезона Ф-1. Зато в 1989 году штаты спешили порадовать формульных фанатов новым городским этапом в Финиксе, который на сей раз проходил под традиционным названием «Гран-при США». Очередная смена локации не смогла решить проблему с популярностью Ф-1 в Америке. Организация этапа в столице Аризоны обернулась самым настоящим провалом. Последнюю гонку, прошедшую в Финиксе в 1991 году, посетили всего 18 тысяч человек – крах!

После очередного провала местные промоутеры отступили от идеи проведения гонки Ф-1 по улицам одного из американских городов. К тому моменту уже все понимали: чтобы прижиться в календаре Формулы-1, штатам нужен стационарный автодром. Так в 1998-м начались работы по модификации легендарного «Индианаполиса», а в 2000 году Королева автоспорта триумфально вернулась в штаты. Первый за девять лет американский этап посетили более 200 тысяч зрителей – просто фантастические цифры. В теории «Индианаполис» мог бы стать филиалом формульной Мекки в Америке. Однако всем известный шинный скандал 2005 года серьёзно ударил по репутации «Королевских гонок» в США, и спустя два года Формула-1 вновь осталась без американского этапа.

Стать популярной в США Формуле-1 мешает американский менталитет, но глобализация может серьёзно помочь

Когда оглядываешься в прошлое, становится очевидным, что Формуле-1 всегда было трудно покорить американского зрителя. Местные промоутеры перебрали кучу вариантов проведения Гран-при (среди стран США лидирует по количеству трасс, принимавших гонку Ф-1), однако ни одному из них так и не удалось надолго закрепиться в главной гоночной серии мира. А всё потому, что Формула-1 банально непопулярна в США. За долгие годы Королеве автоспорта так и не удалось стать своей для простого американского зрителя.

Покорить американский рынок — задача не самая простая, особенно учитывая, что население штатов не особо интересуется происходящим за пределами их страны. Во многих сферах индустрии развлечений Америка обладает некой независимостью от остального мира, и автоспорт в этом плане не является исключением. Поэтому пока в Штатах существуют такие гоночные серии, как NASCAR и IndyCar, для американцев Формула-1 будет существовать где-то на задворках сознания. Практически всё внимание американских гоночных фанатов занимают именно эти два чемпионата. Для жителей США местные серии намного понятнее, интереснее и, что самое главное, эмоциональнее.

Отчасти на низкую популярность Ф-1 в штатах влияет ещё и крайне скудное американское представительство. После того как Марио Андретти завершил свою формульную карьеру, привлекать внимание соотечественников к Формуле-1 стало попросту некому. Из всех немногих американцев, кто садился за руль болида Ф-1 после великого Андретти, хоть сколько-нибудь достойным выступлением отметился Эдди Чивер (9 подиумов).

После Чивера американские фанаты могли поболеть за сына легендарного Марио – Майкла, который провёл в Ф-1 всего один сезон. Следующего пилота из США пришлось ждать целых 13 лет, да и то, чтобы разочароваться в провале Скотта Спида. На сегодняшний день последним американским пилотом в Ф-1 остаётся проведший пару гонок за угасающий «Манор» Александер Росси. Что касается американских команд, то здесь всё ещё печальнее. «Хаас» – явно не тот коллектив, за который захочется болеть целой стране.

Неужели Формула-1 обречена на низкий уровень популярности в США? Скорее нет, чем да. Дело в том, что глобализация постепенно стирает границы между чем-то сугубо национальным и общемировым. Достаточно посмотреть, какой скачок популярности в США за последнее десятилетие пережил соккер (по-нашему говоря, футбол). Сегодня клубы МЛС могут похвастаться внушительной посещаемостью домашних матчей, хотя ещё 20 лет назад соккер американцам был абсолютно безразличен. То есть в штатах можно продать что-то, созданное за пределами их страны.

Важным шагом вперёд для Ф-1 стало появление Drive to Survive от Netflix – уже после дебютного сезона рейтинги трансляций в США поползли вверх. Да, к сериалу есть немало претензий насчёт сознательных неточностей и создания интриг на пустом месте, но факт есть факт: он действительно позволил привлечь к Формуле-1 новую аудиторию, в том числе американскую.

У боссов Формулы-1 однозначно есть шанс надолго закрепиться в Америке, только вот этим шансом ещё нужно будет грамотно воспользоваться. Хотя этап в Остине уже сегодня выглядит крайне успешным проектом. Посмотрим, как в следующем году американская публика примет гонку в Майами…