Шанс для Шварцмана? Новые правила Формулы-1 играют на руку россиянину из «Феррари»

В чемпионате мира наконец-то вспомнили, что надо помогать перспективной молодёжи. Кому станет лучше в 2022-м?

Со следующего года команды Формулы-1 будут обязаны обкатывать в свободных заездах молодых пилотов — точные критерии «молодости» будут определены позже, но раньше таким считался гонщик, на счету которого не более двух стартов в Гран-при. Годовая норма и юридическое оформление этой обкатки тоже будут уточнены и позже донесены до команд, тем не менее уже сейчас можно уверенно сказать, что роль резервистов, девелопмент-драйверов и слушателей академий станет на порядок заметнее. Теперь их точно пустят за руль во время Гран-при, а в связи с обязательностью этой процедуры финансовые запросы со сторон команд должны стать ниже.

Разбираемся, как обстоят дела на скамейках запасных команд Формулы-1.

Шанс для Шварцмана

Квота на тесты для молодых пилотов — это отличный шанс для Роберта Шварцмана. Россиянин, которого год назад весь паддок прочил в «Альфа Ромео», неважно проводит второй сезон в Формуле-2 и пока из числа претендентов на место в команду Ф-1 выбыл. В то же время сейчас он идеально подходит на роль молодого пилота: Мик Шумахер уже недостаточно «молод», Каллум Айлотт готовится к сезону в IndyCar, а у остальных пилотов Академии «Феррари» намного меньше опыта.

Шварцман на подиуме второго спринта Ф-2 в Монце. Фото ferrari.com Фото: ferrari.com

Помимо россиянина, в обойме итальянцев есть Маркус Армстронг и Артур Леклер — младший брат Шарля, который в сезоне-2021 выиграл две гонки в Формуле-3. По итогам сезона Леклер-младший занял только 10-е место и не слишком опытен для серьёзной работы за рулём, но при необходимости способен отработать час свободных заездов — в составе того же «Хааса». Так, Гюнтер Штайнер уже подтвердил, что при необходимости посадит за руль кого-то из молодёжи «Феррари».

А вот в «Альфа Ромео» для тестов молодёжи есть свой воспитанник — Тео Пуршер, который в 2020-м стал самым молодым победителем гонки в Формуле-3, а в минувшем сезоне завоевал тот же статус в Ф-2. В последней за два этапа до конца своего дебютного чемпионата француз сохраняет шансы на чемпионство и идёт пятым в общем зачёте.

«Ред Булл»: сразу пять готовых кандидатов

Продолжает работать, несмотря на всю критику, и система «Ред Булл»: в обойме австрийцев сразу два воспитанника, которые неплохо смотрятся в Формуле-2 и сражаются за победы — едва ли Юри Випс или Лиам Лоусон оказались бы заметно хуже Юки Цуноды. Лоусон, помимо программы в Ф-2, параллельно блестяще выступал на машинах GT3 в DTM и стал бы чемпионом, если бы Кельвин ван дер Линде не выбил его на старте финальной гонки.

Лиам Лоусон с призом за второе место по итогам сезона DTM-2021. Фото Red Bull Content Pool Фото: RedBullContentPool

Кроме этой пары, молодёжная программа «Ред Булл» располагает Джеханом Дарувалой из Индии, но он смотрится не так ярко, как Випс и Лоусон. Также «быки» сотрудничают с Джеком Дуэном — сын великого мотогонщика сильно провёл сезон в Формуле-3 и, несмотря на демарш в Сочи, помог «Трайденту» отобрать чемпионство в командном зачёте у «Према». Наконец чемпион Ф-3 этого года — Деннис Хаугер, хотя и не входит формально в «Ред Булл Джуниор», носит комбинезон в красно-синих цветах и тоже органично смотрелся бы за рулём «Альфа Таури» в пятничных заездах.

«Мерседес»: Вести и де Врис

«Мерседес», в отличие от своих главных соперников, большой молодёжной программой похвастать не может: лишь трое пилотов, если не считать картингистов. Главным кандидатом среди них выглядит Фредерик Вести. Правда, за два года в Ф-3, где он выступал за топ-команды «Према» и АРТ, в топ-3 датчанин так и не пробился. Пол Арон немногим лучше смотрится в европейской Формуле-Регионал, но и там уступил титул Грегуару Соси.

Ник де Врис в августе стал чемпионом мира в Формуле-Е Фото: daimler.com

С другой стороны, у «Мерседеса» контракт с Ником де Врисом, чемпионом Формулы-Е и Формулы-2. У голландца по-прежнему нет шанса выйти на старт Гран-при в качестве призового пилота, но в те уик-энды, когда этапы Ф-1 не будут пересекаться с Ф-Е, он, будучи уже весьма опытным гонщиком, смог бы подменить кого-то из основных пилотов.

Парадокс «Альпин» и слабое место «Макларена»

Парадоксальная ситуация сложилась в «Альпин»: у французов довольно сильная программа поддержки, в ней состоят несколько талантливых гонщиков, включая Оскара Пиастри, фаворита в борьбе за титул в Ф-2 в этом году, и его главного преследователя Чжоу Гуаньюя.

Для обоих выступления в свободных заездах были бы логичным шагом вперёд, но оба готовы уйти в другую команду, где получат более ясные перспективы дебюта в Гран-при. Помимо этой пары в систему «Альпин» входят неплохо смотрящиеся в Ф-3 Виктор Мартинс и Кайо Коллетт.

Дэн Тиктум, Чжоу Гуаньюй и Оскар Пиастри на подиуме гонки Ф-2 в Сильверстоуне Фото: Michael Regan/Getty Images

А вот у кого совсем нет молодых пилотов, так это «Макларен» — у команды Зака Брауна даже формального резервиста нет, а в случае необходимости в Уокинге намерены прибегнуть к помощи гонщиков «Мерседеса». На тестах в Абу-Даби машину «Макларена» будет пилотировать восходящая звезда IndyCar Пато О’Уорд, но затем его ждёт борьба за титул в США, так что, вероятно, в этом кокпите мы будем время от времени видеть Фредерика Вести. Либо же команда может обкатать кого-то из перспективных британских гонщиков, не входящих в чью-либо программу.

Нет скамейки запасных из молодых пилотов и в «Уильямсе», но британская команда будет совсем не против заработать денег, предоставляя в тренировках свой кокпит сторонним пилотам с бюджетами: чемпионке W Series Джейми Чедвик, своему давнему резервисту Рою Ниссани или тем же Джехану Дарувале с Фелипе Друговичем. Не исключено, что в «Ред Булл» или «Альпин» заинтересуются возможностью дать дополнительный тестовый километраж кому-то из своих гонщиков.