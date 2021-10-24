Михаэль, что это было? Как Шумахер очень странно отдал победу на Гран-при США

В 2002-м «Феррари» была на пике своего могущества: Михаэль Шумахер, Жан Тодт, Росс Браун и примкнувший к ним Рубенс Баррикелло в начале нулевых были настоящей «дрим-тим». И хотя связка «Уильямс»-«БМВ»-«Мишлен» с Монтойей и Шумахером-младшим вроде бы была готова к погоне за лидером, да и «Макларен» во главе теперь с Дэвидом Култхардом ещё не должен был забыть вкус побед, ни о какой борьбе в том сезоне речи не шло – «Феррари» не оставила от соперников камня на камне. Гонщики в красных комбинезонах одержали 15 побед в 17 гонках, а судьба титула была решена уже в середине июля (!): на Гран-при Франции Михаэль стал пятикратным чемпионом мира.

С самого старта чемпионата болид с единичкой на борту имел подавляющее преимущество над конкурентами. К шестому этапу Шумахер, выигравший четыре гонки из пяти, «вёз» Монтойе 21 очко – больше двух побед, но «Феррари» в том году не собиралась давать соперникам даже намёка на шанс. Поэтому, когда в Австрии на пути к победе вдруг оказался Баррикелло, с командного мостика ему был отдан приказ дать дорогу лидеру – над бразильцем, который совсем не горел желанием это делать, даже нависла угроза увольнения!



В итоге Рубенс сдался, Михаэль положил в копилку ещё 10 очков вместо шести, а «Феррари» навлекла на себя гнев ФИА (командную тактику сразу же официально запретили) и болельщиков – причём и своих собственных. Шумиха в конце концов улеглась, Шумахер легко взял очередной титул, после чего наконец и Рубенсу дали повыигрывать: теперь команда помогала ему взять серебро в чемпионате.

На предпоследний этап сезона в Индианаполис бразилец приехал, уже практически гарантировав себе итоговое второе место. Монтойю Баррикелло опережал на 17 очков, Ральфа – на 19. На всякий случай напомню, что тогда за победу гонщик получал 10 баллов, за второе место – шесть (реформа, сократившая этот разрыв, случилась в 2003-м), а ни о каких бонусных очках за лучший круг и не помышляли. Так что для того, чтобы стать вице-чемпионом, любому из гонщиков «Уильямса» требовалось одержать две победы — при условии, что Рубенс оба раза провалится. И если на последнее какие-никакие надежды были (начал же бразилец год с трёх сходов кряду!), то в два подряд триумфа кого-то из подопечных «железного Фрэнка» вряд ли верилось даже неисправимым оптимистам.



Американский уик-энд начался для Баррикелло с довольно серьёзной аварии. В тренировке гонщик «Феррари» расколотил свой болид в последнем повороте – том самом, который станет камнем преткновения в 2005-м и превратит гонку в фарс. Но, подразнив соперников, Рубенс квалифицировался вторым — разумеется, позади лишь своего партнёра по команде. Две «Феррари» сделали хорошую заявку на очередной победный дубль, а конкретно бразилец – на то, чтобы официально оформить первое для себя вице-чемпионство (в 2000-м он стал по итогам сезона четвёртым, а годом позже замкнул тройку призёров).

Старт гонки прошёл для «красных» гладко (правда, Шумахер умудрился промахнуться мимо поул-позиции – пришлось сдавать назад, но эта шалость сошла ему с рук): Михаэль легко сохранил лидерство, его напарник тоже без труда остался вторым. А остатки хоть какого-то подобия интриги вскоре добил Шумахер-младший: атакуя Монтойю на торможении перед первым поворотом, немец потерял контроль над своей машиной и два «Уильямса» столкнулись.

Хуан-Пабло отделался потерей нескольких позиций, а виновник коллизии поплёлся в боксы без заднего антикрыла. Что поделать: ну не было у колумбийца известного дяди, который после каждого этапа объяснял бы в прессе Ральфу, как тот должен беречь напарника! Для Баррикелло же путь к серебру в чемпионате теперь был расчищен.

Единственной задачей для гонщиков «Феррари» в тот день было сохранять концентрацию: от преследователей во главе с Култхардом они вдвоём быстро уехали, а шотландец и не помышлял ни о какой погоне. Так что у лидера гонки была уйма времени на то, чтобы придумать способ, как на финише отпраздновать какой-никакой успех своего верного оруженосца. Михаэль и придумал – ради красивых фотографий пересечь финишную черту бок о бок с Рубенсом (конечно, рассчитывая при этом остаться чуть впереди). Но, как и в 1966-м в Ле Мане (ту историю можно увидеть в фильме «Форд против Феррари»), спорная затея аккурат со взмахом клетчатого флага превратилась в тыкву.



На последнем круге Шумахер сбросил скорость, позволив Баррикелло подъехать вплотную, а в последнем повороте и вовсе ушёл с траектории. Рубенс явно в замешательстве поравнялся с напарником – и, рассудив, что тот отдаёт ему должок за Австрию, нажал на педаль газа. Михаэль тоже ускорился – он-то не собирался в последний момент меняться позициями! В итоге два гонщика «Феррари» финишировали парой (как, в общем, и задумывал Михаэль), но кто из них всё-таки стал победителем гонки? Не поняли этого в момент пересечения линии ни в боксах команды, ни на трибунах, ни, похоже, даже сами пилоты.

Фото: Paul-Henri Cahier/Getty Images

Оказалось, что Баррикелло закончил гонку на мгновение раньше Шумахера – если быть точным, то на 11 тысячных! Вряд ли Михаэль был так уж сильно раздосадован потерей победы (после скандала в Австрии он, должно быть, чувствовал себя неловко), Рубенс тем более был не против такого расклада. Но возникла проблема – надо было срочно что-то придумать, чтобы как-то объяснить произошедшее, командная тактика ведь теперь была под запретом! Наиболее очевидный выход из ситуации – сделать вид, что так всё и было задумано – был недоступен, ведь тогда «Феррари» и Михаэль фактически признались бы в намеренном нарушении, а это грозило дисквалификацией обеих машин. Поэтому Шумахер с натянутой улыбкой предпочёл признать, что сел в лужу: «Мы попытались, но облажались».



Действительно ли всё это было лишь недоразумением или же мы стали свидетелями заранее спланированного возврата Рубенсу заслуженной им в Австрии победы, мы так никогда и не узнаем. Какого-либо наказания от ФИА «Феррари» благополучно избежала. То ли и правда не нашли (а может, особо и не искали) в действиях Шумахера «состава преступления», то ли просто пожалели Баррикелло. Но вот болельщики во второй раз за сезон почувствовали себя обманутыми, а очередная попытка привить американцам любовь к Формуле-1 оказалась потрачена впустую…