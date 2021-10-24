Куда делось доминирование «Мерседеса»? «Ред Булл» впервые на поуле в Остине!

Ферстаппен и Хэмилтон на первом ряду
Трасса в Остине традиционно считается землёй «Мерседеса», который уже много лет доминирует на здешних длинных прямых. В первой пятничной тренировке немецкие машины опередили всех на секунду, однако затем «Ред Булл» удалось подтянуться — впервые у квалификации в Остине не было однозначного фаворита — в субботней тренировке Серхио Перес превзошёл действующих чемпионов.
В решающем сегменте квалификации первым ход сделал Хэмилтон, но попытка Льюиса оказалась слабее, чем у Боттаса. Через минуту обоих опередил Ферстаппен — 1:33,199, более чем на четверть секунды быстрее гонщиков «Мерседеса», а вскоре ещё быстрее проехал Серхио Перес — 1:33,180.
На вторые попытки Боттас и Хэмилтон вновь отправились раньше соперников, и если Валттери вообще не удалось прибавить, то Льюис превзошёл время гонщиков «Ред Булл» и отобрал промежуточный поул — 1:33,119. Но Ферстаппен уже на первом секторе «привз» графику Льюиса две десятых и в итоге отобрал у британца поул-позицию.
Серхио Перес тоже смог прибавить, но остался третьим, а вот Валттери Боттас, который квалифицировался четвёртым, стартовать в итоге будет только девятым. Пятое и шестое места заняли гонщики «Феррари» Шарль Леклер и Карлос Сайнс, Даниэль Риккардо опередил Ландо Норриса в борьбе за седьмую позицию, а замкнули топ-10 представители «Альфа Таури»: Пьер Гасли и Юки Цунода.
Снова без «Альпин» в Q3
Эстебан Окон не смог улучшить своего результата в последней попытке и остался на 11-м месте, 12-е время во втором сегменте показал Себастьян Феттель, который в любом случае из-за замены двигателя будет стартовать с предпоследнего ряда.
Лишь 13-м после многообещающей для «Альфа Ромео» пятницы квалифицировался Антонио Джовинацци. Фернандо Алонсо, который, как и Феттель, оштрафован за полную замену силовой установки проехал «быстрый» круг на 11 секунд медленнее лидеров и занял 14-е место.
Наконец, Джордж Расселл, ещё один оштрафованный стартом с конца решётки, лишился своего времени за нарушение границ трассы и расположился на 15-й строчке.
Джовинацци оставил Стролла в Q1
В концовке первого сегмента решающим эпизодом стала ошибка Антонио Джовинацци в последней попытке — на разгоне из первого поворота итальянец не удержал под контролем свою «Альфа Ромео». Джови шёл одним из последних, но ещё позже на быстрый круг отправился Лэнс Стролл, попавший в итоге под жёлтые флаги, вызванные итальянцем. Джовинацци показанного ранее результата хватило для выхода во второй сегмент, а вот Лэнс Стролл остался в итоге лишь 16-м.
На 17-й позиции расположился Николас Латифи, оставшийся лишь в 0,07 секунды от от Q2. Лишь 18-м квалифицировался Кими Райкконен, испортивший свою первую попытку нарушением границ трассы, а замкнули протоколы традиционно пилоты «Хааса»: в 15-й раз в сезоне Мик Шумахер опередил Никиту Мазепина. Итоговый разрыв составил 0,3 секунды, и это пока самое близкое расстояние, на которое россиянин подягивался к напарнику.
Гран-при США Формулы-1 стартует в воскресенье, 24 октября, в 22:00 по московскому времени.
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