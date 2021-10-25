Не возьмёшь! Ферстаппен не позволил Хэмилтону отобрать победу в США

Казалось, что чемпион проглотит претендента, но не тут-то было! Гонка Мазепина была испорчена ещё до старта.

Два претендента на чемпионский титул должны были стартовать с первой линии решётки Гран-при США, что предсказуемо приводило к вопросам: не быть ли очередному стартовому инциденту и чего вообще ждать в воскресной гонке? В итоге судьбу Гран-при старт всё-таки не решил…

Как и ожидалось, раз СМИ и болельщики слишком сильно предвкушали какой-нибудь инцидент между лидерами, на деле всё прошло нормально. Ферстаппен среагировал на огни светофора чуть хуже Хэмилтона и, несмотря на максимальное упорство, уже не имел шансов защититься от атаки Льюиса по внутреннему радиусу в первом повороте. Пилот «Мерседеса» вышел вперёд, а Ферстаппен даже пропустил Переса, но Чеко не стал вмешиваться в схватку фаворитов и тут же выпустил напарника на вторую позицию. Ну а единственный инцидент произошёл в глубине пелотона, где Латифи развернул Стролла.

Чувствовалось, что Ферстаппен может ехать быстрее Хэмилтона, но разницы в темпе не хватало для атаки. Что делать в такой ситуации? Правильно — андеркат. И он сработал: Максу удалось избежать трафика, «Мерседес» с пит-стопом не торопился, и в итоге после остановки Хэмилтона Ферстаппен вернул себе лидерство уже с преимуществом в шесть секунд, но более старыми шинами.

Ко второй волне пит-стопов от шести секунд осталось три, и тут «Ред Булл» вновь поехал менять шины раньше, в то время как в «Мерседесе» наоборот решили моментально оттянуть остановку и обеспечить Хэмилтона свежайшими покрышками на концовку гонки. В итоге разница по шинам составила солидные восемь кругов, но при этом стратеги всё равно решили поставить Льюису на концовку «хард», а не какие-то шины помягче.

После остановки Хэмилтон начал сокращать отрыв — не стремительно, но достаточно быстро, чтобы догнать пилота «Ред Булл» задолго до финиша. Казалось, что за счёт разницы в шинах Льюис не оставит сопернику шансов, но когда «Мерседес» попал в грязный воздух позади «Ред Булл», то гандикап стал таять гораздо медленнее. Хэмилтон так и не успел хотя бы раз воспользоваться DRS, только на последнем круге оказавшись в секунде от конкурента. Ферстаппен сдюжил — и увеличил отрыв в общем зачёте до 12 очков.

«Феррари» против «Макларена». И Боттаса

Позади лидеров красивейшую схватку на первом круге провели Сайнс и два гонщика «Макларена». Карлос отчаянно сопротивлялся, но в какой-то момент пилоты команды из Уокинга атаковали его с двух сторон! Сайнс остался впереди, но проехав по обочине. После этого Карлос выпустил вперёд Риккардо, а позднее по ходу гонки выяснилось, что благодаря срезке пропустил он не Дэна, а Норриса! То есть по идее нужно было выпускать обоих гонщиков «Макларена», раз уж Дэн затем оказался выше Ландо. Сайнс в итоге пропустил Норриса, но тот через круг замедлился в свою очередь — странная ситуация, но в итоге все просто оставили её позади после первой волны пит-стопов.

Леклер далеко уехал от дуэта Риккардо-Сайнс, максимально комфортно себя чувствуя на четвёртом месте (как и Перес перед ним — на третьем). А вот позади монегаска было интересно. После вторых пит-стопов Карлос сел на хвост Даниэлю, но тот довольно жёстко отбил первую атаку «Феррари» — вплоть до контакта, в котором немного пострадало переднее антикрыло Сайнса.

Борьба этого дуэта позволила приблизиться Валттери Боттасу, который после штрафа за шестой мотор проводил довольно спокойную гонку, но всё же выбрался на седьмое место с шансами подняться на пятое. В итоге за круг до финиша Боттас всё-таки прошёл Сайнса и финишировал шестым. Но, конечно, никакой борьбы за победу, на которую надеялся Валттери в субботу, не было и в помине

Дайте Алонсо сильную машину!

В группе середняков героями дня стали Юки Цунода и Фернандо Алонсо. Японец отлично стартовал, выйдя на восьмое место, и после раннего схода Пьера Гасли из-за проблем с подвеской именно Цунода остался единственной надеждой «Альфа Таури». Со своей ролью Юки справлялся отлично, уверенно сохраняя позицию внутри очковой зоны. Итог — девятое место.

Что же до Алонсо, то двукратный чемпион мира подарил нам красивейшие сражения с двумя пилотами «Альфа Ромео». Правда, без взаимных жалоб по радио не обошлось. Алонсо не смог с ходу опередить Антонио Джовинацци и попал под атаку Кими Райкконена в первом повороте. Испанец не оставил коллеге места, но финн продолжил атаку даже по обочине, машины соприкоснулись, полетели осколки — в итоге Кими вышел вперёд, а Фернандо в первый раз пожаловался по радио.

Вопреки ожиданиям пилота «Альпин», судьи так и не попросили Кими отдать позицию — пришлось вновь красиво атаковать Кими. Дальше Алонсо прошёл уже Джовинацци — но перед этим срезал поворот по обочине. Фернандо и его команда пытались кивать на прецедент с Райкконеном, но всё же вернули позицию. Во время следующей атаки по обочине проехался уже Антонио — и наконец выпустил испанца на оперативный простор.

После вторых пит-стопов вся эта группа собралась вместе: Цунода впереди Райкконена, который сумел «перепрыгнуть» во время остановок и Алонсо, и Джовинацци. Фернандо решил действовать по-гусарски и поехал на третий пит-стоп за свежим «медиумом», но его погоня закончилась поломкой заднего антикрыла на техасских кочках. Так что развлекать всех пришлось Феттелю, который после старта с 18-го места выбрался на 12-е, потом прошёл Джовинацци и явно собирался сделать то же самое с Райкконеном. Но атаковать ветерана не пришлось: разворот Кими вывел пилота «Астон Мартин» в очковую зону.

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Гонка Мазепина закончилась моментально

Россиянин Никита Мазепин начинал гонку с 17-й позиции, но даже чуть-чуть побороться с конкурентами ему не дали механики «Хааса». На первом же круге на болиде Мазепина вышел из пазов плохо закреплённый подголовник, так что Никите пришлось моментально заезжать на пит-стоп и дальше ехать в одиночестве. Соответственно, и круговым Мазепин на сей раз стал гораздо раньше своего напарника. В плане борьбы гонка прошла впустую, но, по крайней мере, Никита теперь идеально изучил трассу в Остине и поработал с разными типами шин. Имеем что имеем…

Следующий Гран-при Формулы-1 пройдёт через две недели в Мексике.