Ферстаппен не вошёл даже в топ-3, Райкконен всё испортил. Оценки за Гран-при США

Пока Ферстаппен и Хэмилтон боролись между собой, Леклер буквально ехал в своей собственной лиге и разгромил «Макларен».

В драматичной концовке Гран-при США Макс Ферстаппен сумел сдержать накатывавшего Льюиса Хэмилтона, но стоит выделить и Шарля Леклера, который блестяще распорядился предоставленной «Феррари» техникой.

17-й этап Формулы-1 — в традиционно субъективных оценках автора.

Шарль Леклер — 10

За пределами тройки лидеров в этот уик-энд не было равных Шарлю Леклеру: монегаск стартовал четвёртым и всю гонку уверенно опережал шедшие позади «Макларены». «Феррари» в этот раз была быстрее машин из Уокинга, но не на те 24 секунды, которые Леклер «привёз» Риккардо. Четыре раза в пяти последних гонках Шарль финишировал в топ-5.

Льюис Хэмилтон — 9,5

Спад темпа на одном быстром круге Хэмилтон компенсировал блестящим стартом и, даже оказавшись позади после пит-стопов, продолжал оказывать прессинг на Ферстаппена. В конечном счёте единственным шансом «Мерседеса» был пит-стоп на следующем после «Ред Булл» круге, а непосредственно от Льюиса после старта уже ничего не зависело: подойти на дистанцию атаки к Максу было невозможно.

Даниэль Риккардо — 9,5

Риккардо тоже провёл неплохую гонку и явно запомнился местным болельщикам заездами на сток-каре Дэйла Эрнхардта. В гонке Даниэль уверенно держался пятым и не дрогнул, когда его в концовке заезда штурмовал Сайнс.

Макс Ферстаппен — 9

Ферстаппен закрепился в лидерах чемпионата, но этой победы могло и не быть: Макс, обладая самой быстрой машиной, проиграл Хэмилтону старт и ничего не мог ему противопоставить весь первый отрезок. Из-за этого «Ред Булл» и пришлось раньше зазывать голландца в боксы и заканчивать гонку на изношенной резине.

Макс Ферстаппен перед стартом Гран-при США Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Себастьян Феттель — 8,5

После новостей о замене силовой установки казалось, что шансов на очки у Феттеля больше нет, но немец провёл отличную гонку, идеально распределил ресурс шин и в борьбе за десятое место прошёл обоих гонщиков «Альфа Ромео».

Юки Цунода — 8

Лучший уик-энд японца в Формуле-1. На совершенно незнакомой трассе дебютант держался уверенно, не совершал ошибок и даже поборолся с Валттери Боттасом, показав, что не станет для финна лёгкой добычей. Убедительное девятое место и первые очки после летнего перерыва.

Серхио Перес — 7,5

Чеко на протяжении всего уик-энда отработал именно так, как и ждут от второго пилота в «Ред Булл», но не более того. Боттас остался заперт позади «Феррари» и «Макларенов» и не представлял угрозы, а выдержать темпа Хэмилтона, обладая более конкурентоспособной машиной, не смог. В такую жару и без системы подачи воды — весьма достойно, но на домашнем этапе ждём большего.

Джордж Расселл — 7,5

Расселл при старте с 20-го места умудрился пробиться на 14-е, однако затем отдавал позиции одну за другой и даже близко не мог подобраться к очкам — позади на финише остались лишь напарник да гонщики «Хааса».

Карлос Сайнс — 7

Сайнс всю гонку боролся с Риккардо — активно, но безуспешно. На старте Карлос выдавил Дэна и вынужден был вернуть ему позицию, а под финиш уже сам получил от него удар. В итоге с подбитым передним антикрылом испанец добрался до финиша только седьмым и остался в тени Леклера.

Карлос Сайнс Фото: ferrari.com

Лэнс Стролл — 7

В этот уик-энд буквально всё было против Стролла. Свою квалификационную попытку канадец вынужден был бросить из-за вылета Джовинацци, а в первом повороте получил удар от Латифи и откатился в конец пелотона. Лэнс и после этого продолжал бороться, но было уже не за что — 12-е место.

Ландо Норрис — 6,5

Уик-энд в Остине для Ландо сложился весьма средне: всё началось ещё в квалификации, когда из-за помарок в конце круга Норрис оказался позади напарника. На старте отыграться не удалось, а на втором двойном пит-стопе пришлось ждать напарника — в итоге под финиш британец уступил Валттери Боттасу и Карлосу Сайнсу.

Валттери Боттас — 6

Боттас провёл отличную гонку в Турции, но в США опять смотрелся невзрачно. Несмотря на штраф за замену двигателя, финн обещал бороться за победу, а на деле застрял позади Гасли на первом отрезке и лишь в самом конце прошёл Сайнса, поднявшись на шестую строчку. Если бы Валттери прошёл Карлоса раньше, то смог бы догнать Риккардо и побороться за пятое место.

В США Боттас использовал уникальную раскраску шлема Фото: Chris Graythen/Getty Images

Мик Шумахер — 6

Немец неплохо стартовал и на первом круге боролся с Райкконеном и Расселлом, однако ошибка в предпоследнем повороте отбросила Мика в конец пелотона, где бороться ему оставалось лишь с Латифи да Мазепиным. Но была ошибка у Шумахера в тренировках, когда немец не заметил Серхио Переса и едва не снёс тому переднюю часть машины.

Фернандо Алонсо — 6

Уик-энд в США пошёл наперекосяк для Алонсо с самого начала, когда на первом же круге отказал двигатель. Затем Фернандо сам вылетел во второй тренировке, стартовал с конца пелотона, но стартовал не так мощно, как Расселл или Феттель. Закончилось всё сходом из-за треснувшего антикрыла.

Антонио Джовинацци — 5,5

Темпа «Альфа Ромео» не хватало, чтобы бороться за очки, но Джовинацци пытался и провёл красивый поединок с Фернандо Алонсо — правда, победителем из него не вышел. Впрочем, темп у итальянца был не слишком высоким, а под финиш пришлось пропускать Райкконена — что, как показала практика, было зря. Возможно, если бы не ошибка в квалификации, результат был бы выше.

Пьер Гасли — 5,5

Весьма посредственная гонка в исполнении Гасли, который уже в первом повороте потерял две позиции и оказался за спиной своего напарника-дебютанта. Контратаковать Цуноду Пьер так и не смог: проблема с подвеской.

Пьер Гасли Фото: Peter Fox/Getty Images

Николас Латифи — 5

На старте Латифи оказался между «Хаасом» и «Астон Мартин» и развернул Стролла, что для самого Николаса обернулось сломанным антикрылом, ранним пит-стопом и потерей всех шансов на высокий результат.

Кими Райкконен — 4,5

Финн в очередной раз проиграл квалификацию напарнику (и до конца сезона уже не отыграется), а под финиш, когда тот пропустил его вперёд, не удержался на изношенных шинах и потерял финиш в зачётной десятке. Сам Кими заявил, что резина изнашивалась быстрее из-за повреждений днища, но вряд ли это может служить оправданием для гонщика с таким опытом.

Эстебан Окон — 4

На первом круге Окон не заметил атаку «Альфа Ромео» по внешней траектории и сломал о соперника антикрыло, после чего вынужден был уже на третьем круге чинить в боксах машину. С тех пор выше 17-й строчки Эстебан не поднимался, а за 17 кругов до финиша сошёл с дистанции из-за проблем с подвеской.

Никита Мазепин — 3,5

По ходу всего уик-энда Мазепин был на шаг позади Шумахера, а в субботу и вовсе смог собрать лишь один быстрый круг — остальные сняли за нарушение границ трассы. Этот круг оказался на 0,3 секунды медленнее результата напарника. Гонка же была испорчена уже на старте, когда отстегнулся подголовник и уже на первом круге пришлось заезжать в боксы, чтобы вернуть его на место.