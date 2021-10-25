«Мерседес» сам отдал победу в США. Полный разбор поражения на Гран-при в Остине

В концовке гонки в Остине Льюис Хэмилтон на более свежей резине активно догонял Макса Ферстаппена в борьбе за победу, подарив болельщикам один из самых напряжённых финишей сезона. Окончательный расклад на финише определился за счёт стратегических игр — и «Мерседес» в них оказался на шаг позади «Ред Булл».

Разбираемся, как действующие чемпионы проиграли гонку, в которой с 2014 года не знали поражений.

Проблемы пятницы

Уик-энд начался с уверенного доминирования в первой тренировке — Валттери Боттас и Льюис Хэмилтон, которых разделило менее пяти сотых секунды, «привезли» всем по полторы секунды, и лишь Макс Ферстаппен удержался «всего лишь» в 0,9. В паддоке тут же принялись искать причины такого отрыва и разглядывали заднюю подвеску, которая якобы работает как активная, но быстро выяснилось, что подобные движения рычагов есть почти у всех шасси и это не новость.

Тема с подвеской утихла сама собой после второй тренировки — Хэмилтон с Боттасом откатились на третье и четвёртое места и теперь уступали Ферстаппену порядка 0,35-0,4 секунды. Со стороны могло показаться, что «Мерседес», как это часто бывает, скрывает свой темп, пытаясь ввести соперников в заблуждение. Но проблемы оказались реальными.

Хэмилтон в пятничных свободных заездах Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Асфальт стал грубее, теперь сложнее поддерживать в шинах рабочую температуру, — сказал в пятницу вечером Хэмилтон. — Резина разрушается быстрее, чем раньше. Тренировки получились продуктивными, но нужно понять, что пошло не так, и решить эти проблемы».

Предпринять что-либо к старту в квалификации «Мерседес» не смог: Хэмилтон занял второе место, уступив Ферстаппену более 0,2 секунды — в последний раз Льюис был так далеко от Макса под дождём в Бельгии в конце августа. «Шины изнашиваются довольно агрессивно, так что интересно будет посмотреть на стратегии в воскресенье», — отметил словно в воду глядевший британец.

Показалось

На первых сотнях метрах дистанции Хэмилтон отработал безупречно: мгновенно стартовал, поравнялся с «Ред Булл» перед первым поворотом и занял внутреннюю траекторию. Отметим, что на других трассах такого шанса у Льюиса не было бы: здесь чётная сторона решётки стоит слева, а поравняйся он с Ферстаппеном с внешней стороны — был бы неминуемо выдавлен за пределы трассы.

В «Ред Булл», потеряв лидерство в гонке, были вынуждены придумывать альтернативные стратегии — и решили провести пит-стопы пораньше, чтобы за счёт агрессивной тактики если не опередить Хэмилтона, то хотя бы заставить «Мерседес» подстраиваться под свои планы. Макс поехал в боксы на десятом круге, хотя «медиум» вполне позволял держаться и дольше — Феттель на таких шинах проехал отрезки в 17 и 21 круг, Стролл и Джовинацци продержались по 18 кругов.

Первый пит-стоп Макса Ферстаппена Фото: Mark Thompson/Getty Images

Хэмилтон в итоге свернул на 13-м, хотя ещё пара кругов в запасе у него была, а темп оставался стабильным. Из боксов Льюис выехал в 6,7 секунды позади «Ред Булл» и вновь оказался в статусе догоняющего. Несмотря на опасения за износ шин, в немецкой команде сделали ставку на агрессивный финальный отрезок — продержаться перед вторым пит-стопом дольше лидера и атаковать его на свежих шинах на последних кругах.

План в конце концов не сработал. Ферстаппен сохранил полторы секунды преимущества на финише, не подпустил Хэмилтона на дистанцию атаки и удержал победу — первую после домашнего для себя Гран-при Нидерландов. «На секунду мне показалось, что у нас есть шанс на победу, но «Ред Булл» были просто слишком быстры для нас», — развёл руками Льюис после финиша.

«Мерседес» слишком консервативен

Ключевым эпизодом гонки стал ранний первый пит-стоп Ферстаппена: он предопределил последующие события и привёл Макса к победе. Шансов победить «Ред Булл» в этой гонке у Хэмилтона было немного, но даже ими в «Мерседесе» не воспользовались. Если бы британец остановился на следующем после пит-стопа Макса круге, то, как и Ферстаппен, рисковал бы финишем на изношенной резине, зато был бы сразу позади него и мог бы атаковать.

Лишние два круга перед первым пит-стопом так ничего Хэмилтону и не дали: на свежих шинах в самом конце он лишь на полторы секунды приблизился к Ферстаппену и в итоге не провёл ни одной атаки. С другой стороны, проведи Льюис пит-стоп раньше и окажись сразу за Максом на 12-м круге — но что бы это дало? «Ред Булл» в «грязном воздухе» был намного эффективнее «Мерседеса», едва ли обгон прошёл бы — тем более без столкновения.

Ферстаппен и Хэмилтон в финальной фазе Гран-при США Фото: Jared C. Tilton/Getty Images

Но уже второй уик-энд подряд «Мерседес» мешкает даже с консервативными решениями — в Турции, напомним, команда не рискнула поехать до финиша без пит-стопа, что исключило риск прокола и схода с дистанции, но стоило, по крайней мере, одной позиции. Тех проблем можно было бы избежать, если бы в команде быстрее решились на пит-стоп.

В США командный мостик немцев вновь был нерешителен. Хэмилтон мог бы последовать за агрессивной стратегией Ферстаппена и постоянно его прессинговать в надежде на ошибку. Или уж держаться на первых комплектах до конца, чтобы под финиш повысить ставки и взять «медиум» — перед стартом у британца оставалось два комплекта. Дело ли в том, что инженеры так испугались износа шин в пятницу? Боттас на первом отрезке проехал на два круга больше.

Сезон продолжается

Так или иначе, объективно шансов обогнать «Ред Булл» у «Мерседеса» не было, австрийцы оказались сильнее, и это видно, если сравнить, как плотно Ферстаппен прессинговал Хэмилтона в начале гонки и с каким трудом Льюис догонял Макса на последних кругах.

И в паддоке больше не вспоминают о двигающихся рычагах подвески или прибавившем двигателе «Мерседеса», как это было ещё две недели назад в Стамбуле.

До конца сезона-2021 остаётся пять этапов, Ферстаппена и Хэмилтона разделяет двенадцать очков — такой плотной борьбы пилотов разных команд в Формуле-1 не было с 2012-го!