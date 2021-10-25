Глупая грубость. Телохранители устроили скандал перед стартом гонки Формулы-1 в США

Коронавирус в Формуле-1 отступает. Чемпионат мира продолжает возвращаться к доковидным временам, и, помимо прочего, это касается возвращения полноценных предстартовых церемоний – с прогулкой випов по стартовой решётке и включений телевизионных репортёров из эпицентра событий. Но на Гран-при США такое включение знаменитого экс-пилота Ф-1 Мартина Брандла в эфир Sky Sports не обошлось без сразу двух неприятных моментов.

Находясь на решётке, Брандл заметил, как мимо него идёт рэп-исполнительница Меган Ти Сталлион – победительница сразу в трёх номинациях премии «Грэмми» 2021 года. Впереди Меган шёл максимально внушительный телохранитель, что, однако, не избавило Брандла от желания пообщаться с рэпершей.

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Когда Мартин представился и попробовал завязать разговор, его начал отталкивать телохранитель. Меган дала знак, что всё в порядке, но телохранитель на этом не успокоился и затем начал отпихивать уже телеоператора. Брандл между тем предложил певице, раз уж она рэперша, что-нибудь сымпровизировать на тему Формулы-1. Меган рассмеялась и вежливо ответила, что никакого рэпа на этот случай не заготовила.



Далее Мартин задал куда более простой вопрос, спросив, за кого певица будет болеть в гонке. Казалось бы, обычное интервью, но тут в разговор вдруг вмешался какой-то пиарщик и грубо заявил, что Брандл не имеет права общаться с Меган. На этом интервью и завершилось.

Собственно, вопрос – а точно ли Формуле-1 нужны такие знаменитости, чьи представители не умеют себя вести на решётке? И зачем вообще пускать телохранителей? Вряд ли звёздам будет угрожать опасность со стороны телевизионщиков или механиков команд. Ф-1 не стоит так молиться на звёзд – либо они должны принимать правила игры и посещать стартовую решётку без «групп поддержки», либо чемпионат мира спокойно обойдётся без подобных людей, которые приходят в Ф-1 со своим уставом и мешают работе профессионалов.

Фото: Chris Graythen/Getty Images

«Знаете, на стартовой решётке я и прежде чувствовал давление, — написал спустя день в «Твиттере» сам Брандл. – Но это давление было со стороны людей по фамилии Сенна, Прост, Шумахер, Мэнселл, Пике и так далее. Меня не беспокоят телохранители, которые в первый раз посещают стартовую решётку. Каждый выполняет свою работу, но, вероятно, им стоило бы обучиться манерам и иметь уважение к нам».



Что же до второго неприятного эпизода с участием Брандла в Остине, то он потерпел крах при попытке пообщаться со знаменитой теннисисткой Сереной Уильямс. Но, по крайней мере, хоть тут обошлось без глупых телохранителей.

Фото: Chris Graythen/Getty Images

Перед попыткой заговорить с Сереной Брандл вспомнил, как в своё время ему не удалось пообщаться с её сестрой Винус: «Она не слишком хотела общаться со мной пять лет назад, так что не знаю, ждёт ли меня сейчас двойная ошибка или эйс».



Брандл дважды пытался привлечь к себе внимание Серены и со второй попытки сумел хотя бы спросить, не против ли теннисистка с ним поговорить. Уильямс, однако, просто улыбнулась и продолжила идти дальше, словно сильно куда-то торопится.



«Что ж, это двойная ошибка», — заключил Брандл.

Но не думайте, что подобное поведение звёзд типично и что экс-пилот Ф-1 сам виноват, что не вовремя лезет к разного рода небожителям. На всё том же Гран-при США Мартин всё-таки сумел сделать два предстартовых интервью – с актёром Беном Стиллером и гольфистом Рори Макилроем. Забавно, что при этом сам Брандл предварительно представил Стиллера как человека, который обычно не даёт интервью. Но, как видим, должно же было Мартину хоть где-то повезти!



Вот такие звёзды и нужны Ф-1. А без тех, что не могут выбраться на стартовую решётку без телохранителей, вообще не понимающих, что происходит вокруг, вполне можно обойтись. Брандл нам важнее. Да и меньше шансов, что в важный момент гонки вместо событий на трассе нам вдруг покажут какого-то випа в паддок-клубе.