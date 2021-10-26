7 героических выступлений пилотов Формулы-1 на фоне проблем со здоровьем

Уэббер почти доехал до подиума с отравлением, а Френтцен одержал победу, не зная, что у него перелом ноги.

Серхио Переса смело можно назвать главным героем минувшей гонки в Остине. Пережив с утра сильное расстройство желудка, мексиканец был вынужден сесть за руль болида, находясь в не самом лучшем физическом состоянии. Плюс ко всему в машине Переса отказала система подачи питьевой жидкости, из-за чего мексиканский пилот на протяжении всей гонки был вынужден оставаться без воды. И все эти проблемы свались на голову Чеко в условиях 30-градусной жары! В конечном итоге, продемонстрировав невероятную силу воли, Пересу удалось благополучно финишировать на третьем месте. В честь невероятного перформанса Чеко вспомним других героев, которым пришлось пилотировать на грани собственных возможностей.

Фернандо Алонсо, Гран-при Малайзии — 2005

Гонка в Малайзии, прошедшая в марте 2005-го, наверняка стала одним из самых тяжёлых испытаний в формульной карьере Фернандо Алонсо. Провести гонку в Малайзии достаточно непросто даже подготовленным спортсменам, особенно если в болиде отказывается работать система подачи воды. Фернандо столкнулся с той же проблемой, что и Перес в Остине. Только вот, в отличие от Чеко, Алонсо остался без воды не с самого начала гонки, а с середины дистанции. Однако даже половина гонки, проведённой без воды, далась испанцу крайне тяжело. Всё-таки остаться без питья в такую жаркую и влажную погоду, да ещё и при бешеных физических нагрузках банально опасно для организма даже профессионального спортсмена.

В итоге Алонсо с честью справился с возникшими трудностями, сумев удержать первую строчку и завоевать заслуженную победу. На церемонии награждения измождённый Фернандо с трудом держался на ногах. И если испанский гимн он ещё смог выстоять, то вот во время исполнения Марсельезы пилот «Рено» позволил себе присесть. В карьере Алонсо было много побед, но эту однозначно можно назвать самой трудной.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Марк Уэббер, Гран-при Японии — 2007

В 2007-м гонка на трассе «Фудзи» проходила в крайне тяжёлых погодных условиях. Зарядивший над автодромом дождь обеспечил пилотам непростой воскресный заезд, который для Марка Уэббера выдался особенно трудным: во время гонки австралиец почувствовал симптомы сильного пищевого отравления. Дошло до того, что Уэббера даже начало тошнить.

По радио пилот «Ред Булл» оповестил команду, что больше не может пилотировать и направляется в боксы, для того чтобы сойти с дистанции. Однако чуть позже Марк передумал и решил остаться на трассе – ровно столько, сколько сможет.

Благодаря тактике более позднего пит-стопа Уэбберу удалось выйти на вторую строчку. В тот момент он всерьёз претендовал на подиум, а после появления на трассе машины безопасности и вовсе мог рассчитывать на борьбу за победу. Но как раз позади сейфти-кара Уэббер и попрощался с надеждами на восхитительный результат: тогда ещё пилот «Торо Россо» Себастьян Феттель не успел среагировать на замедление своего будущего напарника и попросту протаранил машину австралийца.

Сошедший с дистанции Уэббер в сердцах выбросил руль из кокпита, а чуть позже осыпал трёхэтажными ругательствами молодого Феттеля. Резкость Марка легко можно понять: он с таким трудом продолжал гонку, чтобы по итогу сойти с дистанции даже не по своей вине. Правда, как позже выяснилось, реальным провокатором аварии выступил лидировавший в гонке Льюис Хэмилтон: именно он резко затормозил, вызвав столь же резкое торможение Уэббера и спровоцировав ошибку Феттеля.

Льюис Хэмилтон, Гран-при Европы — 2008

Сегодня трудно представить, что вирус мог решить судьбу титула ещё в 2008-м – за 12 лет до начала пандемии. Сезон-2008 стал настоящей классикой Формулы-1 во многом благодаря невероятно драматичному сражению за титул между Массой и Хэмилтоном. В преддверии 12-го этапа сезона в Валенсии ситуация в личном зачёте была крайне напряжённой: Райкконен и Масса продолжали преследовать лидирующего в чемпионате Хэмилтона.

Перед гоночным уик-эндом в Валенсии Льюис почувствовал симптомы гриппа – и это в ситуации, когда любая мелочь может решить исход всего чемпионата. Состояние британца было настолько плачевным, что в стане «Макларена» засомневались, сможет ли Льюис выйти на старт гонки. Руководство «серебряных стрел» рассматривало Педро де ла Росу в качестве замены.

Однако отправлять в бой резервиста британской команде всё же не пришлось: врачам удалось в кратчайшие сроки поставить Льюиса на ноги. Несмотря на то что Хэмилтон был в состоянии управлять болидом, некоторые симптомы гриппа он продолжать испытывать на протяжении всего этапа.

Но даже в не самых лучших кондициях Хэмилтону удалось достойно провести этап и завершить гонку на втором месте. И набранные очки очень пригодились Льюису в победной концовке.

Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Хайнц-Харальд Френтцен, Гран-при Франции — 1999

Несмотря на то что Френтцен был частью чемпионского «Уильямса», свой самый успешный сезон он провёл в составе команды Эдди Джордана. В 1999-м немецкий пилот с завидной регулярностью боролся за самые высокие места, сумел одержать две победы и даже сохранял шансы на титул за три гонки до конца чемпионата. Однако в том сезоне у Френтцена были и не самые приятные моменты: гонка в Канаде завершилась для немца серьёзной аварией, в результате которой он сломал ногу, но… узнал об этом не сразу.

Френтцен определённо испытывал болевые ощущения в ноге, но как ни в чём не бывало отправился на следующий этап во Францию. «В коленной чашечке у меня были десятки маленьких трещин, а кость одной из ног была посередине разделена на две части. Это было невероятно больно — мне даже под одеялом было больно держать ногу, но в гонке меня это не остановило. Да и болело в основном, когда нажимал на газ, а в дождь так уж сильно на него жать и не надо», – поделился воспоминаниями Френтцен.

Так, сам того не зная, весь этап на «Маньи-Куре» Хайнц-Харальд пилотировал свой «Джордан» со сломанной ногой, причём не просто пилотировал, а ещё и одержал победу! Благодаря сэкономленному топливу в режиме машины безопасности Френтцену удалось избежать дополнительного визита в боксы, что в итоге позволило немцу отпраздновать триумф.

Айртон Сенна, Гран-при Бразилии — 1991

К 1991 году домашняя трасса «Интерлагос» была одной из немногих, которая так и не покорилась великому Айртону Сенне. По итогам квалификации бразилец завоевал поул, тем самым сделав хорошую заявку на дебютный успех на родной земле. В гонке удача также поначалу сопутствовала бразильцу: с переменным успехом лидеру «Макларена» пытался навязать борьбу Найджел Мэнселл, но до решительных попыток атак дело так и не дошло.

Казалось бы, Сенна уверено идёт к своей первой победе на «Интерлагосе», как вдруг во второй половине гонки на «Макларене» бразильца одна за другой начали отказывать передачи. За несколько кругов до финиша в распоряжении Айртона осталась только лишь шестая передача, на которой ему и пришлось пилотировать болид, стараясь не заглохнуть в медленных поворотах.

Управлять машиной в подобных условиях было невероятно тяжёло. Для того чтобы просто удержать болид на трассе, Сенна приложил просто титанические усилия — как в физическом, так и в моральном плане. Благодаря невероятной силе воли бразильцу всё же удалось довести гонку до победного конца. Правда, не обошлось и без везения: на болиде Мэнселла коробка передач отказала полностью, а в конце гонки проблемы возникли и у стремительно догонявшего бразильца Риккардо Патрезе.

Как только Сенна пересёк финишную черту, он сразу же дал волю эмоциям, и весь мир услышал крик бразильца. В тот момент он был настолько измождён, что даже не смог завершить круг почёта: из-за мышечных спазмов у него свело плечо и шею. Из болида Сенну пришлось буквально извлекать – настолько он был обессилен. До подиума Айртон в итоге добрался на медицинском автомобиле, где и поднял свой абсолютно заслуженный кубок победителя.

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Нельсон Пике, Гран-при Сизарс-Пэлас — 1981

Перед финальной гонкой сезона-1981 на титул претендовали сразу три пилота. И если у Жака Лаффита шансы стать чемпионом были, скорее, математическими, то вот между Карлосом Ройтеманном и Нельсоном Пике шла настоящая война: в личном зачёте двух латиноамериканцев разделял всего лишь один балл.

Градус чемпионского сражения был обозначен с самого начала гоночного уик-энда в Лас-Вегасе. Уже во время тренировки Карлос Ройтеманн налетел на своего главного соперника Нельсона Пике. Из этой аварии главным пострадавшим вышел бразилец – пилот «Брэбема» заработал серьёзный ушиб спины. Пике даже пришлось обраться за помощью к массажисту, дабы хоть чуть-чуть восстановиться перед финальным сражением. Однако он всё равно испытывал дискомфорт в спине на протяжении всей гонки.

«После 30-го круга я задумался, смогу ли дойти до конца. Когда было объявлено, что до финиша осталось 33 круга, я чуть не умер. Моя спина и правое плечо были в агонии», – признался позже Пике.

В конечном итоге судьбу чемпионата решили возникшие у Ройтеманна проблемы с коробкой передач. После такого подарка судьбы бразилец решил не рисковать и практически без борьбы отдал соперникам две позиции, опустившись на пятую строчку. Заработанных двух очков Пике хватило для того, чтобы оформить свой первый чемпионский титул. После финиша Пике был настолько обессилен, что на церемонию награждения его пришлось буквально нести на руках. После такой проведённой гонки Нельсон точно заслужил подобных почестей.

Ники Лауда, Гран-при Италии — 1976

Каждого из предыдущих гонщиков нашей подборки смело можно назвать героем. Каждый из них доказал, что настоящие мужчины не только играют в хоккей, а ещё и пилотируют гоночные болиды. Но всё же отдельной строкой нельзя не выделить Ники Лауду.

Пережив настоящий ад в пожаре на трассе «Нордшляйфе» 1 августа 1976 года, австриец в ускоренном режиме проходил тяжелейший курс реабилитации. По-хорошему Ники должен был пропускать остаток того сезона, но Лауда не был бы Лаудой, если бы так рьяно не рвался вернуться за руль болида.

Фото: Tony Duffy/Getty Images

На тестах во Фьорано он поразил и одновременно ужаснул всех своей невероятной готовностью. А 12 сентября – спустя всего полтора месяца после злополучной аварии – Ники принял участие в Гран-при Италии. Со множеством ожогов на голове и кровоточащими ранами, измученный адской реабилитацией, Лауда сумел выдержать полную дистанцию гонки и даже завершил воскресный заезд на высокой 4-й позиции.

«Это было самое впечатляющее выступление, какое я когда-либо видел», – восторженно заявил после финиша тогдашний босс «Феррари» Даниэле Аудетто.