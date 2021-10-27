«Мои ноги горят!» 5 самых странных проблем Мазепина в нынешнем сезоне Ф-1

Гран-при США Формулы-1 вышел для Никиты Мазепина, мягко говоря, непростым. В субботу гонщик «Хааса» не без проблем сумел проехать круг, на котором не нарушил границы трассы (все остальные у него списали), а в воскресенье на россиянина свалился целый ворох проблем, причём не всегда типичных для Формулы-1. По этому поводу мы решили вспомнить все странности, которые мешали Мазепину в дебютном сезоне.

Загадочное шасси

Стартовые Гран-при 2021 года оказались испорчены для Мазепина непонятными проблемами с шасси, которое он получил в своё распоряжение уже после зимних тестов. На испытаниях Никита и Мик Шумахер работали за рулём единственного нового шасси, которое в итоге досталось немцу. Мазепин получил вроде бы проверенное прошлогоднее, но почему-то оно вело себя совсем не так, как хотелось бы россиянину.



Поведение автомобиля было странным, совершенно отличалось от работы шасси, на котором Мазепин проводил тесты. От этапа к этапу прогресса не было: развороты, проблемы с настройками… Только когда Никите поменяли шасси на запасное (пусть и более тяжёлое), пилот, по крайней мере, обрёл желанную стабильность в пилотаже.

Авария в боксах

Гран-при Венгрии 2021 года закончился для Никиты досрочно после обидной и курьёзной аварии на пит-лейне. Мазепин как ни в чём не бывало заехал для смены шин, но в болид «Хааса» врезался выезжавший от своих механиков Кими Райкконен.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

«У нас возникла проблема с сигнальным огнём, он просто не сработал, — объяснил случившееся главный гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар. — Кими выехал, когда Мазепин проезжал мимо. Неудачное стечение обстоятельств. Огонёк просто мигал, он был то зелёный, то красный. В итоге он показал Кими зелёный, когда должен был гореть красным. Система просто не сработала», — приводит слова Пухолара The Race.

Шлем и глаза

Две странности за полсезона – не так много, но Гран-при в Остине, такое ощущение, решил запомниться Никите надолго. Всё началось с пятничных тренировок, после которых россиянин жаловался на красные глаза.



«Когда я использую новый шлем от Bell, то иногда визор с правой стороны пропускает воздух. На скорости 300 км/ч поступает очень много воздуха, который направляется в глаза. К сожалению, из-за этого у меня были очень красные глаза, что не слишком приятно. Было такое ощущение, словно едешь на мотоцикле без защитных очков».

Пожар в ногах

Если в пятницу досталось глазам Никиты, то в воскресенье – внезапно ногам. «Я чуть ли не плакал внутри машины от того, как горели мои ноги. Было такое ощущение, словно они стояли на чём-то очень горячем. Нам нужно это изучить», — рассказал гонщик после финиша.



Признание россиянина очень сильно удивило босса «Хааса» Гюнтера Штайнера: «У нас то же самое шасси, что и год назад. До Никиты раньше никто на такое не жаловался, включая Мика Шумахера. Я не спрашивал, но Мик точно поднял бы эту тему, молчать бы не стал. Нужно выяснить, откуда этот перегрев. Возможно, что-то потребуется сделать с ботинками Мазепина. Но совершенно точно, что никакой поломки или отказа не было. Это первый раз, когда Никита пожаловался на такое».

Ошибка механиков с подголовником

Обидно, что эти страдания Мазепина с ногами происходили в ситуации, когда Никита моментально потерял всякие шансы не то что на сильный результат, а даже на то, чтобы опередить Мика Шумахера. Уже во втором повороте после старта Мазепин обнаружил, что от его машины начал отваливаться подголовник! Помимо прочего, шатавшийся элемент закрывал обзор в зеркалах заднего вида, так что Никита даже не мог видеть, атакует его кто-то сзади или нет – до возвращения в боксы оставалось полагаться на подсказки инженера и интуицию.

«Когда подголовник фиксировали на машине, два задних крепления не защёлкнули, — объяснил Штайнер. — Когда Никита заехал в боксы, нам даже не пришлось ничего снимать. Достаточно было нажать вниз и назад».

Фото: Haas F1 Team

Остаётся надеяться, что после столь богатого на странности Гран-при США заключительные пять гонок сезона ничем неприятным россиянина не удивят. По крайней мере, механики наверняка удостоверятся, что нормально закрепляют подголовник и что в носу машины нет ничего огненного…