Даниил Квят в NASCAR? Отличный ход и для него, и для США!

Даниил Квят в предстоящие выходные побывает в Мартинсвилле, где состоится предпоследний этап сезона NASCAR Cup Series — он определит четвёрку финалистов, которым неделей позже предстоит сразиться за чемпионство. О визите россиянина в Америку сообщил руководитель команды «Хаас» в Формуле-1 Гюнтер Штайнер, так что практически нет сомнений, что уик-энд Квят проведёт в боксах «Стюарт-Хаас» — американской команды Джина Хааса.

Пока говорить о дебюте первого россиянина в гонках NASCAR рано, однако выступления Квята в Америке сделали бы его популярным как никогда и привлекли бы дополнительное внимание к американским гонкам — как раз в год дебюта машин нового поколения.

О дебюте говорить рано

В Мартинсвилл Квят, по словам Штайнера, отправляется, чтобы «оценить варианты на будущее», однако следует понимать, что гонки сток-каров — это совершенно отличная от «формульных» заездов дисциплина. Более того, NASCAR Cup Series, на гонку которой приедет посмотреть Даниил, это высший дивизион общенациональной серии — а есть ещё и второй (Xfinity Series) и третий (Camping World Truck Series — пикапы), где набираются опыта будущие чемпионы.



Крайне маловероятно, что гонщика без большого опыта езды в драфте на овалах тут же пустят в Cup Series — пусть этот гонщик и поднимался на подиумы Формулы-1. Чтобы попасть в Cup Series, Квяту по меньшей мере придётся пройти обширную тестовую программу, научиться контролировать машину в плотном трафике, освоить техники бамп-драфта и сайд-драфта, научиться обращению с резиной. В NASCAR под жёлтыми флагами в боксы порой едут по три десятка машин — без опыта в такой суете на пит-лейне можно натворить очень страшных дел, ведь между автомобилями снуют механики.

Старт апрельской гонки NASCAR Cup Series в Мартинсвилле Фото: nascar.com

Например, Кими Райкконен в период своего отпуска от Формулы-1 тоже выступал в NASCAR, но до Cup Series так и не добрался. Финн выступал за команду Кайла Буша — гонщика Joe Gibbs Racing, у которого в младших дивизионах есть собственный коллектив, а потому получал, пожалуй, лучшую из возможных помощь от действующего пилота. Тем не менее в США Райкконен проехал лишь две гонки: сначала финишировал 15-м в пикапах в Шарлотте, а через неделю — 27-м на этапе второй лиги на той же трассе. Дальше дело не пошло — позвали обратно в Ф-1.

Неизвестно, захочет ли Квят начинать карьеру с нуля в совершенно новой дисциплине. Это был бы очень смелый поступок, однако он потребует такого количества сил и времени, что о европейских гонках — Формуле-Е и WEC, например, — придётся забыть. По крайней мере, на время.

Торпеда в США — отличный маркетинговый ход

Если Даниил в итоге решится на столь рискованный переход, это станет совершенно новым этапом в его карьере, которая, откровенно говоря, в Европе немного забуксовала. Вернуться на стартовую решётку у Квята почти наверняка уже не получится, Формула-Е теряет производителей и входит в период турбулентности, гонки на выносливость пока лишь обретают свои очертания в формате соседства «гиперкаров» и строящихся прототипов LMDh.



Кроме того, в Америке NASCAR — это большое и яркое шоу, а в дни гонки по телевидению огромное количество интервью и рекламы. С точки зрения узнаваемости (и маркетинговой привлекательности для спонсоров) Квят получит гораздо больше, если будет в середине пелотона NASCAR Cup Series, чем одним из пилотов экипажа той же «Тойоты» в WEC. В США у Квята может появиться шанс стать звездой автоспорта высшего калибра.

Гонка плей-офф NASCAR Cup Series в Канзасе Фото: nascar.com

Да и для самой NASCAR приход Даниила — отличная реклама. Во-первых, Квят был одним из наиболее агрессивных пилотов в Ф-1, а во-вторых — он из России. Несмотря на сложности в отношениях между Россией и США, того же Михаила Алёшина болельщики IndyCar любили — за смелый и агрессивный пилотаж. В NASCAR Квят унаследовал бы эту любовь и, будучи весьма экзотическим для США персонажем, наверняка нашёл бы спонсоров — при достаточных успехах на трассе, разумеется.



С командой «Стюарт-Хаас», хотя она в этом году переживает и не лучшие времена, у Квята будет шанс реализоваться в США — это большая организация с огромным опытом в гонках NASCAR. Вопрос лишь в том, хватит ли у обеих сторон желания попробовать что-то принципиально новое.

Рост США — на пользу всему автоспорту

В этом году в Европе произошёл очередной всплеск интереса к американским гонкам, который спровоцировал переход Ромена Грожана в IndyCar. Француз, несмотря на то, что раньше никогда не бывал на американских трассах, вынужденный привыкать к машине без гидроусилителя, смотрелся очень здорово — поднимался на подиум и едва не победил в Индианаполисе.



Успехи Грожана вдохновили других гонщиков, которые стремились построить карьеру в Формуле-1, и вот уже на старте IndyCar собрались Кевин Магнуссен, Кристиан Лундгор и Каллум Айлотт — последние двое в итоге подписали контракты на сезон-2022. В то же время в Европе обратили внимание на Колтона Херту, пожалуй, самого перспективного американского гонщика на данный момент, и Алекса Палоу — на GP3 испанцу не хватало денег, но в итоге он стал чемпионом IndyCar в первый же год с топ-командой.

Хуан Пабло Монтойя на тестах NASCAR Cup Series в 2013 году Фото: Streeter Lecka/Getty Images

Когда-то такой же всплеск популярности среди европейских болельщиков был и в NASCAR — это произошло после дебюта Хуана Пабло Монтойи за рулём сток-кара. Монтойя, в отличие от Райкконена, задержался в NASCAR на семь лет, пробивался в «Чейз» (аналог плей-офф), но так ни разу и не выиграл гонку на овале.



Рост авторитета американских гонок — на пользу всему автоспорту. На фоне тех сложностей, с которыми молодые пилоты сталкиваются на пути в Ф-1, наличие альтернативы в США, позволило бы гонщикам приобретать новый опыт и добиваться побед даже в отсутствие крупных спонсоров. И если поездка на сезон в IndyCar не станет билетом в один конец и оставит шанс на возвращение в Европу и попадание в Ф-1, уровень пилотов в целом станет лишь выше.



Что же до Даниила Квята — в NASCAR ему наверняка понравится. Это гонки пилотов, а не машин, и здесь на первый план выходят скорость и умение агрессивно бороться — этого Торпеде не занимать.