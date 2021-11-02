Её «Феррари» брали титулы, а «Уильямсы» поражали внешним видом. Памяти Антониа Терци

В Великобритании в ДТП погибла Антониа Терци — 50-летний профессор Австралийского национального университета. До работы в университете она пять лет — с 2014-го по 2019-й — возглавляла отдел аэродинамики «Бентли». Но наиболее известна Терци была по своей работе в Формуле-1 — она работала в Маранелло, придумывала чемпионские машины для Шумахера и создала самый запоминающийся «Уильямс» последних лет — FW26.

Из «Феррари» в «Уильямс»

Антониа Терци ещё не было тридцати, когда Патрик Хэд пригласил её, магистра материаловедения (университет Модены) и доктора технических наук (университет Эксетера), в «Уильямс». Это был 2001 год, когда Шумахер только-только выиграл первое для «Феррари» чемпионство за 20 с лишним лет и готовился взять второе. Терци работала под началом Рори Бирна в отделе аэродинамики и вместе с ним создавала облик тех машин.

В «Уильямсе» ей предложили пост главы отдела аэродинамики — и в итоге она стала одной из первых женщин, которым удалось достичь таких высот в команде Формулы-1. Общую концепцию развития шасси определяли Патрик Хэд и Гэвин Фишер — именно на место последнего после его повышения и пришла Терци. И первым проектом с её участием стал FW25 — это была одна из лучших машин команды в тот период.

FW25 — первый «Уильямс», созданный при участии Терци Фото: Mark Thompson/Getty Images

С ней «Уильямс» в 2003 году взял три поула и одержал четыре победы — за две гонки до окончания сезона команда лидировала в Кубке конструкторов, а Хуан-Пабло Монтойя лишь три очка уступал Михаэлю Шумахеру. Но сначала колумбиец отстал от немца, получив в Индианаполисе штраф за столкновение с Баррикелло, а в финале сезона и Кубок конструкторов ушёл к «Феррари».

В стремлении победить «Феррари» «Уильямс» искал радикальные решения — и одним из таких оказалось то, что в будущем назовут «моржовым носом». FW26, шасси сезона-2004, было построено вокруг концепции двух килей — нижние рычаги подвески крепились к машине не единым пилоном, а двумя — по краям корпуса. Это позволяло пустить под днище автомобиля больше воздуха, чтобы затем, проходя через диффузор, он создавал больше прижимной силы на задней оси.

«Моржовый нос»

Отделу Терци также была поставлена задача максимизировать поток воздуха под днищем — и инженеры расширили крепления антикрыла, чтобы те не «разрезали» поток и выгибали его туда, куда нужно. Решение выглядело необычно и не слишком эстетично («ступеньки» и ассиметричные «пипки» появятся только в 2010-х), но в теории было перспективным — на тестах машина смотрелась неплохо, Монтойя и Ральф Шумахер постоянно держались среди лидеров. В паддоке команда уже считалась не претендентом, а фаворитом в борьбе за чемпионство.

На деле, увы, всё оказалось куда прозаичнее: FW26 оказалась нестабильной и капризной. В семи первых гонках Монтойя только два раза поднялся на подиум и уступал Михаэлю Шумахеру в чемпионате 36 очков. В Канаде оба «Уильямса» дисквалифицировали — за несоответствие тормозов правилам. В США в тренировках в аварию попал Ральф Шумахер — немец выбыл на несколько месяцев, а Хуана-Пабло сняли с гонки: он слишком поздно пересел в запасную машину, поскольку основная заглохла на решётке.

«Моржовый нос» «Уильямса» FW26 Фото: Clive Rose/Getty Images

В конце концов «моржовый нос» был признан тупиковой концепцией — к Гран-при Венгрии «Уильямс» вернулся к более традиционному обтекателю, а на Гран-при Китая вернулся Ральф. Немец уже во второй своей гонке после аварии — в Сузуке — финишировал вторым, а Монтойя выиграл заключительный этап сезона — Гран-при Бразилии.

В целом та победа уже ничего не меняла, но она стала последним триумфом уходящей команды. Монтойя ещё до начала сезона-2004 подписал контракт с «Маклареном», Ральф ушёл в «Тойоту», а Патрик Хэд — на покой, его сменил молодой Сэм Майкл. Антониа Терци в ноябре 2004-го тоже покинула «Уильямс», новым главным аэродинамиком команды стал Лойк Бигуа. Но они так и не выиграют ни одного Гран-при, а единственным успехом «Уильямса» с тех пор станет триумф Мальдонадо в Барселоне в 2012-м.

***

Антониа Терци была одним из самых одарённых инженеров в Формуле-1 — несправедливо помнить её по одному лишь «моржовому носу», ведь «Феррари», к которым она приложила руку выигрывали чемпионаты, а оба её «Уильямса» — гонки. Но, помимо этого, она была одним из самых смелых инженеров — в том числе и за пределами Формулы-1.

Покинув паддок, Терци в том числе занималась проектом Superbus — электрическими лимузинами, которые по задумке нидерландского физика и астронавта EASA Вюббо Йоханнеса Оккелса будут на скорости 250 километров в час перевозить десятки пассажиров по специальным хайвеям. Она, уроженка Италии, успела поработать не только в культовой для каждого итальянца «Феррари», но и в двух легендарных марках и построить блестящую карьеру в университетских кругах в Австралии.