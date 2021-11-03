Вместо машины построили… тостер. История самой нелепой американской команды Формулы-1

USF1 даже не добралась до старта, наглядно всем показав, как не надо готовиться к дебюту в чемпионате мира.

За многолетнюю историю Формулы-1 американцы не раз терпели неудачи при попытке прикоснуться к миру «Королевских гонок». Промоутеры неоднократно прогорали на безразличии местного населения к диковинным гонкам Ф-1, а гонщикам после долгих лет, проведённых на родине, не всегда удавалось адаптироваться к требованиям сильнейшего чемпионата планеты. Помимо отдельных персоналий, о провалах в Формуле-1 знают и целые команды. И речь сейчас идёт совсем не о конюшне Джина Хааса. Из всех американских коллективов, когда-либо пытавшихся приобщиться к Формуле-1, отдельной строкой стоит выделить дико амбициозный, но в то же время жутко нелепый проект под названием USF1. Вспоминаем историю грандиозного провала.

Помимо USF1, заявки на участие в Формуле-1 подали ещё 14 команд

В конце 2008 года ФИА объявила о намерении расширить пелотон «Королевских гонок» до 13 команд. То есть к ныне выступающим 10 конюшням международная федерация планировала добавить ещё три новые команды.

Желающих окунуться в мир «Королевских гонок» было хоть отбавляй: в 2009 году на участие в следующем сезоне Формулы-1 подали свои заявки целых 15 новых команд. Огромное число заявок во многом обеспечила инициатива ФИА по внедрению потолка бюджетов для команд-участниц Ф-1 – то, что нужно для скромных гоночных коллективов.

Предварительный список потенциальных новичков Формулы-1 пестрил как интересными проектами с неплохим потенциалом, так и совсем уж дикими задумками с туманными перспективами. В конечном итоге в 2010 году пелотон «Королевских гонок» пополнился такими командами, как «Хиспания», «Вёрджин» и «Лотус Рейсинг» (не имеет никакого отношения к той самой легендарной команде).

Среди тех проектов, которым так и не посчастливилось дорасти до полноценного участия в главной гоночной серии мира, можно выделить сразу несколько интригующих заявок. К таковым можно отнести попытку реинкарнации пошумевшего в 1970-х «Марча» или же создание команды под названием «Брэбем» – использование своей фамилии в наименовании конюшни Джек не оценил и даже намеревался идти в суд. Также бросался в глаза проект Зорана Стефановича, который должен был основать первую в истории сербскую команду Ф-1. Но всё же отдельной строкой стоит выделить американскую команду USF1, которой не повезло потерпеть самый громкий провал.

Изначально в USF1 заявляли о полностью американском пилотском составе, но в итоге подписали аргентинца без каких-либо достижений

История краха американской команды берёт своё начало 24 февраля 2009 года: именно в тот день в Штатах объявили о создании нового проекта гоночной команды, именовавшейся как USF1. А 12 июня американская команда получила зелёный свет на дебют в следующем сезоне Ф-1.

Исходя из названия конюшни, становится понятно, что в управлении командой не обойдётся без доли протекционизма. Ещё в стадии зарождения USF1 позиционировала себя как сугубо американская команда: болид, разработанный в США, ставка на местных пилотов и другие национальные атрибуты.

Руководить столь амбициозным проектом отважился один из ведущих технических директоров американского континента Кен Андерсон, а также известный автоспортивный журналист Питер Уиндзор, успевший поработать менеджером в «Уильямсе». Перед управляющим тандемом стояла нереально трудная задача: за год построить с нуля команду Ф-1.

На первых порах проект USF1 выглядел очень даже уверенно. В качестве главного инвестора к команде присоединился один из основателей видеохостинга YouTube Чад Хёрли. А Уиндзор и Андерсон публично рассуждали о ценности своего детища для США, возлагая на себя особую миссию по продвижению американских технологий за рубеж (Андерсон вообще заявлял, что большая часть всех технологий в Формуле-1 родом из США). Также в самом начале руководство новообразованной команды решило очень важный вопрос, приобретя базу в городе Шарлотт, что в Северной Каролине. Боссы USF1 всячески делали акцент на том, как важно их команде базироваться именно в США. В стане американского коллектива желали стать единственной командой, обитающей за пределами Старого света. Хотя чуть позже они поняли, что без европейской базы им придётся туго, и заявили о намерении приобрести дополнительную базу в Испании.

В какой-то момент руководители USF1 стали поднимать наиболее интересующий болельщиков вопрос, а именно про пилотский состав. Поначалу американцы делали громкие заявления, что за команду будут выступать исключительно гонщики из США. Достаточно логично в шорт-лист пилотов, претендующих на попадание в USF1, попал последний на тот момент американский пилот Ф-1 Скотт Спид. Другим кандидатом на место в американской команде стал представитель великой гоночной династии Марко Андретти, интерес к которому был обусловлен прежде всего фамилией.



Достаточно неожиданно в шорт-лист попала звезда NASCAR Кайл Буш, для которого Ф-1 могла бы стать испытанием всей жизни. Но самой интересной кандидатурой на роль боевого пилота USF1 стала Даника Патрик, выступавшая в то время в серии IndyCar. Скорее всего, её приглашение рассматривали как способ привлечения внимания к только что созданной команде. Но, согласитесь, она стала бы одним из самых интересных дебютантов в истории Ф-1.

Боссы USF1 не уставали повторять о политике протекционизма при формировании пилотского состава, но когда дело дошло до реальных контрактов, от догматов американской команды не осталось и следа. Первым и, как потом окажется, единственным пилотом, подписавшим соглашение с USF1, стал аргентинец Хосе Мария Лопес.

К тому времени Лопес мог похвастаться только двумя средними сезонами, проведёнными в GP2. Что подтолкнуло руководство команды к подписанию чужеземца, да ещё и с таким скудным послужным списком, сказать трудно. Вернее, легко: свою роль сыграли $ 8 млн, которые спонсоры Лопеса обещали выплатить американской команде. Кстати, изначально в USF1 утверждали, что рента-драйверов в их команде не будет. Видимо, на первых порах боссы американского коллектива были слишком наивны…

Лопес, кстати, в итоге оказался весьма неплохим пилотом, но за пределами Ф-1: в WTCC аргентинец стал трёхкратным чемпионом мира, разгромив опытнейшего Ивана Мюллера и звёздного дебютанта туринга Себастьена Лёба. А в 2021 году Хосе Марии наконец-то покорились «24 часа Ле-Мана» в составе «Тойоты». Но мы отвлеклись от темы…

В преддверии сезона-2010 была предпринята попытка объединить заявки с сербской командой

К концу 2009-го репутация американской команды была уже не столь крепка, как в начале года. Руководство Ф-1 не видело плодов реальной работы и выражало сомнения, что USF1 сможет выйти на старт грядущего сезона. Уиндзор и Андерсон, в свою очередь, уверяли общественность, что подготовка к дебюту в «Королевских гонках» идёт полным ходом. Но к началу 2010 года у американской команды ровным счётом ничего не было готово — кроме разве что носа машины, для которого даже организовали краш-тест.

Внутри коллектива царило не самое радужное настроение: технический персонал открыто выражал сомнения касательно перспектив участия команды в первой гонке сезона. График подготовки болида Type 1 давно был сорван, у инженеров фактически не было работы, и от безделья они даже начали… проектировать тостер, воплотив в жизнь интернет-мемы про деятельность USF1.

Положение американцев было настолько плачевным, что руководство команды даже обсуждало возможность объединения заявок с Зораном Стефановичем (у сербской команды была договорённость об использовании болида и базы покинувшей Ф-1 «Тойоты»). В конечном итоге американцам и сербам договориться не удалось.

На фоне всей этой неопределённости проект постепенно начали покидать инвесторы, в том числе и главный из них – Чад Хёрли. Ближе к февралю слухи о крахе USF1 постепенно докатились и до ФИА. Чарли Уайтингу даже пришлось посетить с проверкой базу команды в Северной Каролине. То, что увидел технический делегат ФИА, лишь подтвердило опасения международной федерации: оказалось, что команда абсолютно не готова к участию в сезоне Ф-1. В качестве компромисса руководство USF1 предложило вариант с пропуском первых четырёх этапов чемпионата, однако в ФИА данный ход мысли не оценили.

Чуть позже стало официально известно, что американская конюшня пропустит весь сезон-2010. В марте боссы USF1 полностью распустили штат команды. На этом, собственно, история звёздно-полосатого коллектива и заканчивается. Чуть позже на останках USF1 была предпринята попытка создать другую команду, которая ничем хорошим не закончилась.

История USF1 является отличным примером того, как тяжело бывает новичкам проникнуть в паддок Формулы-1. Авторы проекта абсолютно недооценили сложности со сбором бюджета и с выстраиванием команды с нуля, особенно если дело происходит не в Великобритании и без сотрудничества с одним из крупных гоночных коллективов. Утешаться можно одним: возможно, именно провал USF1 поспособствовал гораздо более грамотному вступлению в Ф-1 «Хааса».