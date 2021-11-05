«Феррари» на пути к былому величию! 5 причин, почему «Скудерия» может взять титул в 2022-м

С последней победы «Феррари» в Формуле-1 прошло уже более двух лет — в прошлом году «Скудерия» провалилась с двигателем и до сих пор не может оправиться от удара. Леклер и Сайнс время от времени поднимаются на подиум, но о победах речи по-прежнему нет.

Впрочем, с новым регламентом в 2022 году может вернуться «Феррари» в число грандов чемпионата и может даже побороться за титул! Тому есть пять причин…

Мотор прибавляет (и будет ещё лучше)

Проблемы с нехваткой мощности, которые отбросили «Феррари» к середнякам в прошлом году, сейчас решены. Да, на уровень 2019 года команда ещё не вернулась, однако непосредственно двигатель теперь в порядке: на длинных прямых Баку Леклер выиграл поул, а на скоростном Сильверстоуне был четвёртым. Теперь, правда, машина не слишком аккуратно обращается с резиной на дистанции, но зато едет!

При этом в Маранелло не закончили с двигателем: доработав ERS, инженеры к концу сезона намерены представить новую силовую установку с иным расположением компонентов и обновлённой системой охлаждения, что в теории позволит извлечь дополнительные лошадиные силы. Нет гарантий, что новинка не окажется новым провалом, но в последний год итальянские мотористы стабильно прогрессируют.

Инженеры привыкли дорабатывать машину

Над шасси инженеры «Феррари» тоже работают, хотя в контексте нового регламента в 2022-м эти наработки в декабре можно будет выбросить. Тем не менее вселяет оптимизм качество работы команды — за этот год Маттиа Бинотто смог научиться вместе с инженерами добиваться максимума от того, что есть, а не ждать мифического следующего года.

Одним из таких примеров может послужить подвеска, доработанная без траты «токенов» (ими ограничены доработки машины — улучшать её можно только в рамках нескольких так называемых жетонов — «токенов»). Инженеры изучили строение рычагов, поменяли некоторые компоненты местами, и в итоге получилась одна из быстрейших машин в Монако! А поскольку новых деталей не использовалось, не потрачены и жетоны. В свете ещё более жёстких рамок правил в сезоне-2022 умение взглянуть по-новому на имеющуюся технику будет «Феррари» как нельзя кстати.

Сайнс сработался с Леклером

Замена Себастьяна Феттеля на Карлоса Сайнса тоже полностью себя оправдала: испанец в этом году набрал почти в четыре раза больше очков, чем Себ за весь сезон-2020! Сайнсу не всегда удавалось сработать идеально, но с каждой гонкой он чувствует себя в кокпите «Феррари» всё увереннее и в следующем году наверняка прибавит ещё.

Joe Portlock/Getty Images Фото: Шарль Леклер и Карлос Сайнс

В то же время Карлос, похоже, отлично сработался с Леклером — после 17 совместных этапов гонщики настроены при необходимости помогать друг другу. При Феттеле подобной атмосферы не было, а до прихода Шарля в Маранелло много лет держалось чёткое разделение на лидера и второго номера. Сейчас же дуэт, скорее, напоминает Массу и Райкконена, помогавших друг другу в борьбе за титул в 2007-2008 годах. Да и к скорости и потенциалу Шарля и Карлоса вопросов нет.

Кардиле (пока) справляется лучше Ресты

В июле 2020 года, сразу после провала с новой силовой установкой, «Феррари» провела реорганизацию. Кратко её суть сводится к тому, что вместо сосланного в «Хаас» Симоне Ресты за развитие шасси отвечает Энрико Кардиле, и в подчинении у последнего четыре департамента, каждый из которых занимается своим направлением: общая концепция, проектирование, обслуживание машины, повышение её эффективности.

Пока нельзя с уверенностью сказать, что Кардиле внёс большой вклад в нынешний прогресс «Феррари» — достигнутый в первую очередь мотористами, за которых отвечает Энрико Гуалтьери. В то же время по достоинству оценить собранную Маттиа Бинотто команду инженеров мы сможем только в начале сезона-2022, когда увидим в деле их первое полностью самостоятельное творение. Так или иначе, похоже, после провала в 2020-м Бинотто наконец-то начал делегировать полномочия, а не пытаться совместить роли руководителя и технического директора — и дело пошло на лад.

Командный мостик «Феррари» на Гран-при США Фото: Chris Graythen/Getty Images

Сезон-2022 — начало с чистого листа

Со следующего года в Формуле-1 вступает в силу принципиально новый регламент — инженеры говорят, что столь масштабных перемен в чемпионате не было никогда. Новые машины действительно будут совершенно иначе генерировать прижимную силу, так что построенные с нуля машины не будут иметь ничего общего с нынешней расстановкой сил.

С одной стороны, можно вспомнить, что и в 2014-м, и в 2009-м, когда в Формуле-1 тоже довольно сильно менялись правила, «Феррари» проваливалась и выпадала из числа претендентов на титул. Но с другой, именно в 2017 году, когда правила разрешили более активное использование аэродинамики, «Скудерия» вернулась в борьбу.

Верим, что в этот раз у команды Бинотто всё получится — чемпионату нужна сильная «Феррари». Ну а если проект Маттиа провалится, на этом почти наверняка его карьера в Маранелло подойдёт к концу.