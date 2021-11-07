Почему «Феррари» стала чемпионом в странной сине-белой ливрее? История ссоры и скандала

За многолетнюю историю Формулы-1 красные болиды «Феррари» успели стать одним из самых узнаваемых символов чемпионата. Представить гоночные машины «Скудерии» в других цветах сегодня практически невозможно. Однако в далёком 1964-м из-за конфликта Энцо Феррари с итальянским автомобильным клубом две последние гонки сезона, проходящие в США и Мексике, болиды «Скудерии» провели в несвойственных для них сине-белых цветах. В дни Гран-при Мехико вспоминаем последнюю гонку, в которой «Феррари» позволила себе отказаться от традиционной красной ливреи.

От красных цветов Энцо Феррари отказался из-за ссоры с итальянским автомобильным клубом

В 1962 году с конвейера в Маранелло сошла одна из самых узнаваемых моделей «Феррари» – 250 GTO. Новая машина итальянского концерна начала с места в карьер: за три года 250 GTO принесла «Скудерии» три титула в мировом первенстве класса GT. А в 1964 году «Феррари» представила миру модифицированную версию успешной GTO – 250 LM. И именно этой модели было суждено стать камнем преткновения между Комендаторе и итальянским автомобильным клубом.

Дело в том, что ФИА отказалась допускать к участию в гонках новую разработку «Феррари». Ведь в те годы концерны могли выставить свою машину на старт только в том случае, если с их завода было выпущено 100 машин дорожной версии такой же модели. Ну а «Феррари» несколько не дотягивала до нужной отметки.

Если верить одной красивой байке, Энцо Феррари пытался достаточно оригинально выкрутиться из сложившейся ситуации. После того как Комендаторе показал делегации ФИА часть машин, он решил устроить перерыв, и пока представители федерации отдыхали за чашечкой кофе, сотрудники «Феррари» перегнали те же машины в другую локацию, дабы создать иллюзию того, что им удалось произвести 100 моделей дорожной версии.

Как бы то ни было, эта история не имеет ничего общего с реальностью, и ФИА, не насчитав нужного количества машин, вполне логично не допустила модель 250 LM до участия в соревнованиях под своей эгидой. После отказа со стороны мировой федерации Энцо Феррари понадеялся, что итальянский автомобильный клуб вступится за своих соотечественников, но, к его великому сожалению, этого не произошло.

Равнодушие со стороны местного автомобильного клуба разозлило Комендаторе куда больше, чем запрет ФИА. В порыве ярости Энцо Феррари поклялся, что его детище больше никогда не будет выступать в красных цветах – традиционных для итальянских гоночных команд. Тем самым Комендаторе отрёкся от национальных автоспортивных атрибутов.

Сине-белая ливрея была выбрана в честь дочерней американской команды

Так уж вышло, что эпохальная ссора между Энцо Феррари и итальянским автомобильным клубом случилась ровно за два этапа до конца сезона-1964. Вообще тот чемпионат складывался для «Скудерии» достаточно непросто. Пока Грэм Хилл и Джим Кларк боролись друг с другом за пальму первенства, лидер «Феррари» Джон Сёртис испытывал на себе всевозможные проблемы с надёжностью (три схода в пяти гонках). К экватору чемпионата по набранным очкам Джон не попадал даже в пятёрку сильнейших.

Однако затем «Скудерии» чудесным образом удалось прийти в себя: в трёх последующих гонках команда из Маранелло неизменно одерживала победы, две из которых принёс Сёртис. После выигрыша в Монце британец по-настоящему вклинился в чемпионское сражение. Достаточно символично, что именно домашний триумф предшествовал разрыву отношений Комендаторе с итальянским автомобильным клубом.

В преддверии двух заключительных этапов сезона личный зачёт возглавлял представитель «БРМ» Грэм Хилл. Сёртис, в свою очередь, проигрывал лидеру чемпионата всего лишь 4 очка. Также между двумя соотечественниками расположился пилот «Лотуса» Джим Кларк. Судьба титула должна была решиться в двух заключительных гонках сезона, проходящих в США и Мексике.

Джон Сёртис Фото: Getty Images

Как уже было ранее сказано, именно перед этапом в Америке Комендаторе пообещал, что его команда больше не выйдет на старт в цветах итальянского автомобильного клуба. Данное обещание основатель «Скудерии» претворил в жизнь, и на трассе «Уоткинс-Глен» весь мир увидел болиды «Феррари», окрашенные в сине-белые цвета.

Справедливости ради стоит сказать, что на этапах в США и Мексике выступала не совсем «Феррари». Чисто формально итальянская команда пропускала заключительные гонки сезона, а Сёртис и Бандини участвовали в заездах в составе команды NART (North American Racing Team), созданной для продвижения бренда «Скудерии» за океаном. Можно сказать, что NART представляла собой американское подразделение «Феррари». Именно в честь гоночных традиций США машины «Скудерии» и получили несвойственную им сине-белую ливрею. Таким образом, Комендаторе не просто отказался от своих национальных цветов, но ещё и примерил чужую, американскую ливрею.

Судьбу чемпионата решило столкновение между Хиллом и Бандини

Первая гонка, проведённая в оригинальной окраске, ознаменовалась для «Феррари» не совсем однозначными результатами. С одной стороны, благодаря финишу на втором месте Сёртису удалось опередить в личном зачёте сошедшего с дистанции Кларка. С другой стороны, гонку на «Уоткинс-Глен» выиграл Грэм Хилл, тем самым укрепив своё лидерство в чемпионате.

В преддверии финальной гонки сезона в Мексике безоговорочным фаворитом чемпионского сражения считался Хилл. Однако благодаря существующей тогда системе начисления очков (в зачёт шли только 6 лучших результатов) неплохие шансы на чемпионство сохранялись и у пилота «Феррари». Для завоевания титула Сёртису требовалось одержать победу — и можно было не оглядываться на результаты соперников. Ну и совсем уж призрачными надеждами на итоговый успех располагал Джим Кларк.

Впрочем, поначалу гоночный уик-энд в Мексике складывался как раз таки в пользу тёмной лошадки из «Лотуса». Кларк взял поул в важнейшей квалификации сезона, в то время как Сёртис и Хилл на стартовой решётке расположились только на 4-й и 6-й позициях.

Также удача сопровождала Кларка и большую часть гонки. Его соперники в борьбе за титул испытали на старте разного рода проблемы, в результате чего они откатились в середину пелотона. Однако пилоту «БРМ» относительно быстро удалось отквитать потерянные позиции и вырваться на третье место, а Сёртис, в свою очередь, прорвался до пятой позиции. При таком раскладе чемпионом становился Хилл.

Однако ближе к экватору гонки достаточно неожиданно в чемпионские разборки вмешался второй пилот «Феррари» – Лоренцо Бандини. При отчаянной попытке атаки на Грэма Хилла итальянец в пылу борьбы вынес своего британского оппонента. В результате этого подозрительного столкновения на машине Хилла была повреждена выхлопная труба. Грэм уже не мог держаться в темпе лидеров и по большому счёту практически потерял шансы на титул.

В это же время Кларк продолжал уверенно лидировать и находился в шаге от победы в чемпионате, но слишком уж много везения было на стороне «Феррари» в тот день. Повреждённый маслопровод стал причиной остановки шотландца за два круга до финиша! Из претендентов на титул в гонке остался только Сёртис, который в тот момент занимал третью позицию. Но для того, чтобы оформить чемпионство, Джону нужно было отыграть как минимум ещё одну позицию. К счастью для «Скудерии», впереди Сёртиса следовал Бандини, который по приказу команды любезно пропустил вперёд напарника.

Так пилот «Феррари» стал чемпионом в крайне непростом для команды десятилетии. Следующего титула коллективу из Маранелло придётся ждать целых 11 лет. Триумфальная гонка в Мексике для «Феррари» стала последней, проведённой в несвойственных ей цветах. Начиная со следующего Гран-при итальянцы вернутся к традиционной ливрее и больше никогда не изменят традициям.