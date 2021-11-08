Боттас запорол гонку команде, Перес — хуже всех из системы «Ред Булл». Оценки за Мексику

Макс Ферстаппен, несмотря на проигранную квалификацию, оказался на голову сильнее всех в воскресном Гран-при, а «Ред Булл» отпраздновал двойной подиум и почти догнал «Мерседес» в Кубке конструкторов. Больше всех этому радовался Серхио Перес, однако он в этот уик-энд был, наверное, самым слабым из пилотов Хельмута Марко.

18-й этап в Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Пьер Гасли — 9,5

Отличное выступление француза, который на протяжении всей дистанции опережал гонщиков «Феррари» и в конце концов не оставил им ни одного шанса. Минус полбалла за помарку в последнем повороте квалификации.

Макс Ферстаппен — 9

Если не считать квалификацию, в которой «Ред Булл» неожиданно для всего паддока уступил «Мерседесу», Ферстаппен провёл идеальный Гран-при: опередил на старте Хэмилтона с Боттасом и планомерно отрывался вплоть до самого финиша. Теперь точно можно сказать, что перед Максом замаячило чемпионское звание.

Льюис Хэмилтон — 8,5

Когда у «Мерседеса» возникают проблемы с балансом, Хэмилтон начинает уступать Боттасу на одном быстром круге — так произошло и в Мехико. На старте сдержать Макса действующим чемпионам так и не удалось, а в дальнейшем от Льюиса зависела только судьба второго места — и его британец под прессингом превосходящего по силе противника удержал.

Кими Райкконен — 8,5

Для завершающего карьеру ветерана уик-энд в Мексике прошёл отлично. «Альфа Ромео» смотрелась сильнее, чем обычно, и в итоге Кими квалифицировался 12-м (лучший результат сезона!), после первого круга шёл 10-м, а на финише был восьмым. После COVID-19 Райкконен стал выступать лучше, чем до него!

Карлос Сайнс — 8

Вплоть до финального сегмента квалификации Сайнс испытывал проблемы с балансом, но собрался с духом и выдал хороший круг в Q3, опередив Риккардо и Леклера. За счёт длинного первого отрезка у Карлоса появился темп, чтобы опередить Леклера, но до Гасли дотянуться было уже невозможно и «Феррари» приказала вернуть Шарлю пятое место.

Сайнс и Феттель объезжают аварию на старте Фото: Lars Baron/Getty Images

Себастьян Феттель — 8

Себу трёх десятых не хватило для выхода в Q3, но он всё равно стартовал из топ-10, а первый круг закончил на восьмой позиции. Опередив затем Джовинацци, немец вышел на седьмое место — и завоевал свой лучший финиш после подиума в Баку (Спа не считаем). Едва ли «Астон Мартин» в этой гонке мог подняться выше.

Ландо Норрис — 8

Норрис из-за замены двигателя в любом случае стартовал бы в числе последних, но всё равно пробился в третий сегмент, чтобы помочь напарнику слипстримом, а в воскресенье пробился в топ-10. Набранный Норрисом балл не спас «Макларен» от потери третьего места Кубка конструкторов, но стал символом сильной гонки.

Юки Цунода — 7,5

После квалификации Хельмут Марко несправедливо набросился на дебютанта, обвинив того в испорченных попытках пилотов «Ред Булл». На деле же Юки ни в чём не был виноват и выбрал наилучший способ уйти с трассы, как только инженер сообщил ему о приближающемся Пересе. Кроме того, японец пожертвовал первым отрезком, чтобы пройти в Q3 и помочь Гасли слипстримом, а сам в итоге выбыл из борьбы в толчее вокруг Боттаса.

Серхио Перес — 7

Этот уик-энд запомнится как большое достижение в карьере Переса — первого мексиканца на подиуме домашнего Гран-при, но в то же время Чеко так и не смог дожать Хэмилтона в концовке, хотя Ферстаппен на аналогичной машине легко от британца уезжал. Кроме того, именно помарка Серхио, который отвлёкся на Цуноду, спровоцировала проблемы «Ред Булл» в квалификации.

Шарль Леклер — 7

Монегаск допустил несколько помарок в квалификации, а Сайнса смог опередить лишь благодаря развороту Боттаса и спровоцированной им неразберихе. И даже на дистанции Шарль уступил бы напарнику, если бы не приказ из боксов.

Антонио Джовинацци — 7

Джовинацци выпал великолепный шанс — на первом круге он был шестым, но после раннего пит-стопа оказался заперт позади Риккардо и Боттаса. Разочарование пилота можно понять, но обвинения в адрес команды выглядят, мягко говоря, странно. Особенно на фоне слабой квалификации.

Джовинацци на трассе в Мексике Фото: Clive Mason/Getty Images

Джордж Расселл — 7

Англичанин достойно смотрелся в квалификации, хотя знал, что стартовать будет 16-м — не выше и не ниже. На старте Джордж блестяще сориентировался и прорвался на девятое место, но затем одного за другим пропускал соперников и оказался в конце пелотона.

Мик Шумахер — 7

В квалификации Шумахер лишь немного уступил Николасу Латифи, но на старте избрал консервативную тактику и в итоге лишь получил удар от Эстебана Окона. На этом Гран-при для немца закончился.

Фернандо Алонсо — 6,5

Во второй раз в сезоне Алонсо выбыл уже в первом сегменте (Окон в Q1 был на 0,3 секунды быстрее!), а на дистанции не смог опередить Райкконена, хотя обычно «Альфа Ромео» для «Альпин» даже не соперник. Но если бы не это девятое место Фернандо, команда уже проигрывала бы «Альфа Таури» в Кубке конструкторов — сложный этап для французов.

Даниэль Риккардо — 6

На старте Риккардо не повезло зацепить Боттаса — австралиец не видел дуги финна из своего кокпита, но и сам немало рисковал. Обоих в итоге отбросило в конец пелотона. Отыграться Даниэль уже не смог и очков не набрал, хотя в субботу, казалось, смог приручить «Макларен», но в некотором роде отомстил Валттери, заперев его за собой на всю гонку.

Эстебан Окон — 6

Замена мотора отправила француза в конец пелотона, а на старте он оказался между Цунодой и Шумахером и выбил обоих. Машине Эстебана вроде бы повезло избежать повреждений, но до конца гонки он боролся лишь с «Уильямсами» и до очков не дотянулся.

Валттери Боттас — 5

В пятницу и субботу лидером «Мерседеса» неожиданно стал Валттери — финн выиграл поул и в целом смотрелся за рулём машины увереннее Хэмилтона. Но как только началась гонка, Боттас испортил её буквально за несколько поворотов: посредственный старт, в результате которого напарник поравнялся с ним, а в «воздушный мешок» позади влетел Ферстаппен, неуклюжее торможение в первый поворот — лишь бы другим не мешать, и вполне закономерный после столь длинного разгона удар в заднее колесо от более расторопного соперника. Формально Боттас ни в чём не виноват, но по сути сдал гонку уже на стартовой прямой.

Перес объезжает Боттаса Фото: Mark Thompson/Getty Images

Никита Мазепин — 4,5

Мазепин в очередной раз уступил Шумахеру в квалификации и уступил немало — почти полсекунды. И хотя в гонке «Хаас» не позволял на равных конкурировать в трафике, какое-то время Никита поборолся с пилотами команд побольше — ценный опыт для уик-энда за рулём самой слабой машины чемпионата.

Николас Латифи — 4

Весьма посредственный уик-энд для канадца, который в квалификации уступил напарнику 0,8 секунды, а в гонке изначально избрал провальную тактику двух пит-стопов: без рискованной стратегии рассчитывать канадцу было не на что даже при старте с 13-го места.

Лэнс Стролл — 3

Стролл ещё до квалификации знал, что будет стартовать с последнего ряда, и словно не хотел выступать, разбив машину в безобидной ситуации в первом сегменте. Затем канадец ошибся на пятом круге, чуть не вылетел на рестарте и оказался на финише только 14-м.