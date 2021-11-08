Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Оценки за Гран-при Мексики Формулы-1-2021: триумф Ферстаппена над Хэмилтоном, подиум Переса, Мазепин

Боттас запорол гонку команде, Перес — хуже всех из системы «Ред Булл». Оценки за Мексику
Дмитрий Захарченко
Оценки за Гран-при Мексики Формулы-1-2021
Комментарии
На Юки Цуноду зря накинулись после квалификации, а Пьер Гасли выступил блестяще.

Макс Ферстаппен, несмотря на проигранную квалификацию, оказался на голову сильнее всех в воскресном Гран-при, а «Ред Булл» отпраздновал двойной подиум и почти догнал «Мерседес» в Кубке конструкторов. Больше всех этому радовался Серхио Перес, однако он в этот уик-энд был, наверное, самым слабым из пилотов Хельмута Марко.

18-й этап в Формулы-1 — в как всегда субъективных оценках автора.

Пьер Гасли — 9,5

Отличное выступление француза, который на протяжении всей дистанции опережал гонщиков «Феррари» и в конце концов не оставил им ни одного шанса. Минус полбалла за помарку в последнем повороте квалификации.

Макс Ферстаппен — 9

Если не считать квалификацию, в которой «Ред Булл» неожиданно для всего паддока уступил «Мерседесу», Ферстаппен провёл идеальный Гран-при: опередил на старте Хэмилтона с Боттасом и планомерно отрывался вплоть до самого финиша. Теперь точно можно сказать, что перед Максом замаячило чемпионское звание.

«Мерседес» выглядел безнадёжно. Неужели Ферстаппен завоюет чемпионство досрочно? «Мерседес» выглядел безнадёжно. Неужели Ферстаппен завоюет чемпионство досрочно?

Льюис Хэмилтон — 8,5

Когда у «Мерседеса» возникают проблемы с балансом, Хэмилтон начинает уступать Боттасу на одном быстром круге — так произошло и в Мехико. На старте сдержать Макса действующим чемпионам так и не удалось, а в дальнейшем от Льюиса зависела только судьба второго места — и его британец под прессингом превосходящего по силе противника удержал.

Кими Райкконен — 8,5

Для завершающего карьеру ветерана уик-энд в Мексике прошёл отлично. «Альфа Ромео» смотрелась сильнее, чем обычно, и в итоге Кими квалифицировался 12-м (лучший результат сезона!), после первого круга шёл 10-м, а на финише был восьмым. После COVID-19 Райкконен стал выступать лучше, чем до него!

Карлос Сайнс — 8

Вплоть до финального сегмента квалификации Сайнс испытывал проблемы с балансом, но собрался с духом и выдал хороший круг в Q3, опередив Риккардо и Леклера. За счёт длинного первого отрезка у Карлоса появился темп, чтобы опередить Леклера, но до Гасли дотянуться было уже невозможно и «Феррари» приказала вернуть Шарлю пятое место.

Сайнс и Феттель объезжают аварию на старте

Сайнс и Феттель объезжают аварию на старте

Фото: Lars Baron/Getty Images

Себастьян Феттель — 8

Себу трёх десятых не хватило для выхода в Q3, но он всё равно стартовал из топ-10, а первый круг закончил на восьмой позиции. Опередив затем Джовинацци, немец вышел на седьмое место — и завоевал свой лучший финиш после подиума в Баку (Спа не считаем). Едва ли «Астон Мартин» в этой гонке мог подняться выше.

Ландо Норрис — 8

Норрис из-за замены двигателя в любом случае стартовал бы в числе последних, но всё равно пробился в третий сегмент, чтобы помочь напарнику слипстримом, а в воскресенье пробился в топ-10. Набранный Норрисом балл не спас «Макларен» от потери третьего места Кубка конструкторов, но стал символом сильной гонки.

Юки Цунода — 7,5

После квалификации Хельмут Марко несправедливо набросился на дебютанта, обвинив того в испорченных попытках пилотов «Ред Булл». На деле же Юки ни в чём не был виноват и выбрал наилучший способ уйти с трассы, как только инженер сообщил ему о приближающемся Пересе. Кроме того, японец пожертвовал первым отрезком, чтобы пройти в Q3 и помочь Гасли слипстримом, а сам в итоге выбыл из борьбы в толчее вокруг Боттаса.

Серхио Перес — 7

Этот уик-энд запомнится как большое достижение в карьере Переса — первого мексиканца на подиуме домашнего Гран-при, но в то же время Чеко так и не смог дожать Хэмилтона в концовке, хотя Ферстаппен на аналогичной машине легко от британца уезжал. Кроме того, именно помарка Серхио, который отвлёкся на Цуноду, спровоцировала проблемы «Ред Булл» в квалификации.

«Сосиски»-убийцы угрожают гонщикам. Это не смешно: двое уже в больнице «Сосиски»-убийцы угрожают гонщикам. Это не смешно: двое уже в больнице

Шарль Леклер — 7

Монегаск допустил несколько помарок в квалификации, а Сайнса смог опередить лишь благодаря развороту Боттаса и спровоцированной им неразберихе. И даже на дистанции Шарль уступил бы напарнику, если бы не приказ из боксов.

Антонио Джовинацци — 7

Джовинацци выпал великолепный шанс — на первом круге он был шестым, но после раннего пит-стопа оказался заперт позади Риккардо и Боттаса. Разочарование пилота можно понять, но обвинения в адрес команды выглядят, мягко говоря, странно. Особенно на фоне слабой квалификации.

Джовинацци на трассе в Мексике

Джовинацци на трассе в Мексике

Фото: Clive Mason/Getty Images

Джордж Расселл — 7

Англичанин достойно смотрелся в квалификации, хотя знал, что стартовать будет 16-м — не выше и не ниже. На старте Джордж блестяще сориентировался и прорвался на девятое место, но затем одного за другим пропускал соперников и оказался в конце пелотона.

Мик Шумахер — 7

В квалификации Шумахер лишь немного уступил Николасу Латифи, но на старте избрал консервативную тактику и в итоге лишь получил удар от Эстебана Окона. На этом Гран-при для немца закончился.

Фернандо Алонсо — 6,5

Во второй раз в сезоне Алонсо выбыл уже в первом сегменте (Окон в Q1 был на 0,3 секунды быстрее!), а на дистанции не смог опередить Райкконена, хотя обычно «Альфа Ромео» для «Альпин» даже не соперник. Но если бы не это девятое место Фернандо, команда уже проигрывала бы «Альфа Таури» в Кубке конструкторов — сложный этап для французов.

«Феррари» на пути к былому величию! 5 причин, почему «Скудерия» может взять титул в 2022-м «Феррари» на пути к былому величию! 5 причин, почему «Скудерия» может взять титул в 2022-м

Даниэль Риккардо — 6

На старте Риккардо не повезло зацепить Боттаса — австралиец не видел дуги финна из своего кокпита, но и сам немало рисковал. Обоих в итоге отбросило в конец пелотона. Отыграться Даниэль уже не смог и очков не набрал, хотя в субботу, казалось, смог приручить «Макларен», но в некотором роде отомстил Валттери, заперев его за собой на всю гонку.

Эстебан Окон — 6

Замена мотора отправила француза в конец пелотона, а на старте он оказался между Цунодой и Шумахером и выбил обоих. Машине Эстебана вроде бы повезло избежать повреждений, но до конца гонки он боролся лишь с «Уильямсами» и до очков не дотянулся.

Валттери Боттас — 5

В пятницу и субботу лидером «Мерседеса» неожиданно стал Валттери — финн выиграл поул и в целом смотрелся за рулём машины увереннее Хэмилтона. Но как только началась гонка, Боттас испортил её буквально за несколько поворотов: посредственный старт, в результате которого напарник поравнялся с ним, а в «воздушный мешок» позади влетел Ферстаппен, неуклюжее торможение в первый поворот — лишь бы другим не мешать, и вполне закономерный после столь длинного разгона удар в заднее колесо от более расторопного соперника. Формально Боттас ни в чём не виноват, но по сути сдал гонку уже на стартовой прямой.

Перес объезжает Боттаса

Перес объезжает Боттаса

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Никита Мазепин — 4,5

Мазепин в очередной раз уступил Шумахеру в квалификации и уступил немало — почти полсекунды. И хотя в гонке «Хаас» не позволял на равных конкурировать в трафике, какое-то время Никита поборолся с пилотами команд побольше — ценный опыт для уик-энда за рулём самой слабой машины чемпионата.

В команде Мазепина снова разборки. Никита заявил о двойных стандартах для него и Шумахера В команде Мазепина снова разборки. Никита заявил о двойных стандартах для него и Шумахера

Николас Латифи — 4

Весьма посредственный уик-энд для канадца, который в квалификации уступил напарнику 0,8 секунды, а в гонке изначально избрал провальную тактику двух пит-стопов: без рискованной стратегии рассчитывать канадцу было не на что даже при старте с 13-го места.

Лэнс Стролл — 3

Стролл ещё до квалификации знал, что будет стартовать с последнего ряда, и словно не хотел выступать, разбив машину в безобидной ситуации в первом сегменте. Затем канадец ошибся на пятом круге, чуть не вылетел на рестарте и оказался на финише только 14-м.

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021