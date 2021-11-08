Гонщик Ф-1 практически открыто обвинил свою команду в саботаже. Антонио, как же глупо!

Небогатый на события Гран-при Мексики Формулы-1 – если оставить за скобками две аварии на старте — всё-таки подарил одну драму, пусть и в середине пелотона. Сразу после финиша гонки итальянский пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци позволил себе резкие высказывания в адрес команды, после того как провальное тактическое решение лишило его отличной возможности финишировать в очковой зоне. Но имел ли Антонио право на столь эмоциональный поступок?

Что случилось?

Джовинацци, начавший гонку с 11-й позиции, отлично сориентировался в стартовом хаосе и вышел на шестое место. Затем итальянца быстро прошёл Карлос Сайнс, но вот седьмое место Антонио не собирался никому отдавать. Темп «Альфа Ромео» и отрыв от преследователей вполне позволял Джовинацци сохранить свою позицию до финиша – ровно так, как это сделал ехавший позади Антонио его напарник по команде Кими Райкконен.



Но если финский чемпион закончил гонку на отличной восьмой позиции и набрал четыре очка (не исключено, что последние в славной карьере в Ф-1), то Джовинацци откатился на 11-е место. Виной всему неверное решение стратегов «Альфа Ромео».



В отличие от Райкконена, Антонио довольно рано позвали в боксы на единственный пит-стоп. После него итальянец вернулся на трассу позади Даниэля Риккардо и Валттери Боттаса, чей темп был не слишком высоким, но достаточным, чтобы не пропустить «Альфа Ромео» даже на свежих шинах. Джовинацци застрял за дуэтом «Макларена» и «Мерседеса» и начал терять время. Когда перед Антонио наконец оказалась свободная трасса, было уже слишком поздно: шины были изношены, а перед пилотом «Альфа Ромео» оказались Феттель, Райкконен, Алонсо и Норрис – все они провели свои пит-стопы позже.



Отыграться итальянец уже никак не мог и после финиша дал волю эмоциям. «Эй, ребята, спасибо за отличную стратегию», — сказал Джовинацци командному мостику сразу после финиша.

Слишком смелые слова

Что ж, сарказм от разочарованного пилота — не так страшно. Но когда Антонио отправился на обязательные интервью после финиша, то и здесь не смог сдержаться и глупо попался на провокацию со стороны родных итальянских журналистов.



«Они позвали меня на пит-стоп, и я выехал позади Риккардо и Боттаса, которые ещё не останавливались. Затем шины полностью «ушли», и пилоты, которые остановились позднее, были быстрее меня. Абсолютно неправильная стратегия», — заявил Джовинацци, после чего репортёры уточнили, не думает ли пилот, что «Альфа Ромео» могла осознанно испортить ему гонку.

Казалось бы, бредовый вопрос, на который должно последовать мгновенное опровержение. Но нет, Антонио ответил совсем по-другому.



«До сегодняшнего дня не хотел бы верить в такое. Но сейчас я просто очень расстроен», — заявил итальянец.

Могла ли «Альфа» сделать всё специально?

Разочарование Джовинацци понять не так сложно: в этом сезоне уже не раз бывало, что он терял достойные позиции во время гонки, причём нередко по вине команды. Но как можно дойти до мысли, что «Альфа Ромео» специально вредит собственному пилоту?



Да, два этапа назад Антонио сильно рассердил руководство, когда на Гран-при Турции не выполнил приказ из боксов и не пропустил вперёд Райкконена, у которого был шанс догнать Эстебана Окона и отобрать у пилота «Альпин» 10-е место. Однако проблемы были улажены к следующему этапу в США, где всё прошло штатно.

Кроме того, никто не отменял борьбу за более высокую позицию в Кубке конструкторов. Да, отрыв от «Уильямса» солиден: по итогам Гран-при Мексики «Альфа Ромео» уступает британцам 12 очков. Однако если бы Джовинацци сохранил седьмое место, то «Альфа» получила бы дополнительные пять баллов (минус одно для Райкконена) и отставание от «Уильямса» сократилось бы уже до семи очков. При этом впереди Гран-при Бразилии, где бывает абсолютно всякое, и сразу две новые трассы в календаре Ф-1, что тоже может принести неожиданности. Короче, шансы «Альфа Ромео» из теоретических могли перейти во вполне практические – и тут не до сведения счётов с пилотом, даже если он чем-то досадил собственной команде.



Ошибку в Мексике тоже легко объяснить, что и сделал главный гоночный инженер «Альфы» Хеви Пухолар. Он отметил, что Джовинацци начал жаловаться на износ задних шин. Команда посчитала, что если перейти в этот момент гонки на «хард», то его вполне хватит до финиша. Да, Антонио рисковал вернуться позади Риккардо и Боттаса, но в «Альфе» предположили, что темп пилотов двух столь сильных команд окажется достаточным, чтобы стратегия сработала. Увы, на практике Риккардо просто слишком сильно затормозил Боттаса и Джовинацци, и никто из этого трио не доехал до очковой зоны.



«Мы неверно оценили темп двух этих парней. Думали, их скорость окажется выше. Не знаю, может, у Риккардо была какая-то проблема, ведь если вы просто бережёте шины, то не теряете так много времени. Я не ожидал, что они поедут медленнее нас», — признался Пухолар.

Что будет дальше?

Все уверены: Джовинацци позволяет себе и не соблюдать командную тактику, и практически открыто ругать «Альфу» в прессе, потому что уверен, что не останется в команде на следующий сезон. Фаворитом в борьбе за место в «Альфа Ромео» является Чжоу Гуаньюй, небольшие шансы также имеют Оскар Пиастри, Тео Пуршер и, возможно, Роберт Шварцман. Роман Джовинацци с «Альфой» и с Ф-1 в целом подходит к концу, и эта ситуация вкупе с регулярными проблемами явно выводит Антонио из себя.

Вот только он забывает об одной важной вещи: за недисциплинированностью пилота наблюдают отнюдь не только боссы «Альфа Ромео». Проступки Джовинацци заставят задуматься руководителей команд во всех других чемпионатах, да и «Феррари», чьим воспитанником является Антонио, лишний раз подумает, нужно ли ей и дальше каким-то образом поддерживать своего пилота.



Правда, у итальянца остаются сильные заступники на родине – в частности, брат президента «Феррари» Джона Элканна Лапо. Он написал в «Твиттере»: «Я уважаю руководство «Альфа Ромео», но когда вижу, как команда Ф-1 вредит своему пилоту, то это вызывает печаль и злость. Я с Джовинацци – итальянским талантом, который заслуживает любви болельщиков. Форца!»



Год назад Антонио с трудом сохранил место в Ф-1 как раз при поддержке «Феррари». Может, и сейчас «Скудерия» пристроит его в Ле-Ман или куда-то ещё, но уже очевидно, что в «Альфа Ромео» считают Гран-при до момента, когда расстанутся с быстрым, но своенравным, нестабильным и невезучим гонщиком.