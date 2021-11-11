Хорош ли Хэмилтон под давлением — или нас ждут ошибки великого чемпиона?

Впервые за несколько лет борьба за титул не превратилась для Льюиса в комфортную прогулку.

До конца самого интересного сезона Ф-1 последних девяти лет осталось всего лишь четыре гонки. Ситуация в личном зачёте накалена до предела – судьбу титула может решить любая мелочь. В таких условиях что от Хэмилтона, что от Ферстаппена требуются максимальная концентрация и стрессоустойчивость. А ведь по ходу этого чемпионата не раз возникали разговоры о том, что Льюис несколько отвык от работы под давлением, из-за чего и совершает необязательные ошибки. В преддверии решающих гонок сезона перенесёмся в прошлое и вспомним, как Хэмилтон проводил финальную часть чемпионата, когда на кону стоял чемпионский титул.

В 2007-м считался без пяти минут чемпионом, но всё проиграл в двух финальных гонках

В какой-то степени финал сезона-2007 можно было назвать битвой нервов: в психологическом плане каждому из претендентов пришлось непросто. Так, например, Райкконен в первой части сезона провёл серию невзрачных гонок и к концу чемпионата находился в статусе догоняющего. Алонсо, в свою очередь, испытывал на себе все прелести внутрикомандой борьбы в коллективе Рона Денниса. Ну а для Хэмилтона этот сезон вообще был первым в Формуле-1. Да, Льюис на тот момент являлся действующим чемпионом GP2 и не понаслышке знал о сражениях за титул, но глупо сравнивать борьбу в юниорских сериях и в Ф-1. Ведь одно дело, когда в твоих соперниках числятся Нельсиньо Пике и Александр Према, и совсем другое, когда нужно сражаться с двукратным чемпионом Алонсо и одним из сильнейших пилотов поколения – Райкконеном.

До поры до времени Льюис вполне уверенно чувствовал себя в компании более статусных соперников, но затем поплыл в самый ответственный момент. После победы на «Фудзи» Хэмилтон увеличил свой отрыв от Алонсо до 12 очков, а от Райкконена и вовсе до 17 баллов. Для того чтобы стать чемпионом, Льюису требовалось набрать 9 очков в двух оставшихся гонках. Казалось бы, титул у британца в кармане…

Ключевой момент всего сезона произошёл на 30-м круге китайского Гран-при: при заезде в боксы Хэмилтон не смог удержать машину и закончил гонку в гравийной ловушке. Конечно, на ошибку британца повлияло ужасное состояние резины (более половины гонки он провёл на одном комплекте), однако в большей степени в столь обидном сходе виноват сам Льюис.

В итоге вместо оформленного титула в Китае (при победе Райкконена и финише на втором месте Хэмилтон становился бы чемпионом) британский дебютант получал самый напряжённый из всех возможных финалов. Перед этапом в Бразилии на титул претендовали сразу три пилота, среди которых фаворитом по-прежнему считался Льюис.

Решающую гонку сезона Хэмилтон начал катастрофически плохо: уже на старте он потерял две позиции, пропустив вперёд Райкконена (помогла грамотная блокировка со стороны Массы) и Алонсо. А спустя пару поворотов при отчаянной попытке атаковать напарника промахнулся с точкой торможения и оказался за пределами трассы – ещё минус четыре позиции. В этой ситуации Льюис определённо не совладал с нервами, ведь с большой долей вероятности 4-го места ему хватило бы для чемпионства. Но разгорячённый дебютант решил пойти на рискованный обгон, за что и поплатился потерей столь важных позиций.

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На этом неудачи Хэмилтона на «Интерлагосе» и не думали заканчиваться: спустя несколько кругов «Макларен» британца резко замедлился – на машине Льюиса заклинило коробку передач (хотя есть версия, что Хэмилтон случайно нажал на руле не ту кнопку, что вызвало перезагрузку электроники). Это было похоже на окончание игры для Льюиса, но вскоре его болид ожил и Хэмилтон смог продолжить гонку. К тому моменту он уже успел откатиться на 18-е место.

На оставшейся части дистанции британцу удалось отыграть 11 позиций, но двух набранных очков оказалось недостаточно для завоевания титула. В тот день чемпионом стал Райкконен, а Хэмилтон проиграл своё первое серьёзное сражение.

В 2008-м Хэмилтон провёл работу над ошибками, но провалил одну из последних гонок сезона

Как и в прошлом году, интрига в сезоне-2008 держалась до самого конца. В личном зачёте ситуация максимально обострилась после Гран-при Италии, когда Фелипе Масса подобрался к Льюису на расстояние в один балл. До конца чемпионата оставалось четыре этапа, а перед британцем вновь замаячила перспектива напряжённого финала.

Первый из четырёх заключительных этапов сезона поначалу складывался в пользу претендента из «Феррари», но первый пит-стоп Фелипе стал для «Феррари» худшим со времён Гран-при Европы — 1999: Масса раньше времени тронулся с места во время дозаправки, зацепил механика и протащил шланг по всему пит-лейну.

Несмотря на самоустранение главного соперника, Хэмилтону не удалось стать победителем первого в истории Гран-при Сингапура. Умышленная авария Нельсиньо Пике внесла в сценарий гонки хаос, благодаря которому в тот день после финиша играла комбинация испанского и французского гимнов, в то время как Льюис довольствовался 3-м местом. Так или иначе пилот «Макларена» ошибок не совершил, а учитывая злоключения Массы, это была почти что победа.

В следующей гонке, проходящей в Японии, Хэмилтон стартовал с поула, однако добиться приемлемого результата ему это не помогло. Уже на первых метрах дистанции он отдал первую позицию Райкконену, а затем ошибся на торможении и завёз в траву как пилота «Феррари», так и себя – первый круг британец заканчивал шестым. По иронии судьбы впереди него следовал проведший неудачную квалификацию Масса. Практически сразу же Льюис принялся атаковать своего главного соперника. Закончилось всё это тем, что бразилец поддел Хэмилтона на выходе из поворота (за это Масса получил проезд по пит-лейну). После разворота на втором круге пилот «Макларена» пропустил весь пелотон и откатился на 18-е место (прямо как в Бразилии). Так в результате поспешной и отчасти рискованной атаки британец оказался в самом хвосте.

На этом череда неудач для Хэмилтона и не думала заканчиваться: за стартовый инцидент с Райкконеном британец получил штраф в виде проезда по пит-лейну. Собрав всевозможные неудачи, Льюис закончил гонку лишь на 12-м месте. В контексте сражения за титул Гран-при Японии мог бы стать для Хэмилтона настоящим кошмаром, но лидеру чемпионата повезло: Масса также провёл крайне невзрачную гонку и смог отыграть только лишь два очка.

Предпоследний этап сезона ознаменовался реваншем Льюиса на китайской трассе. После прошлогоднего кошмара Хэмилтон провёл просто образцово-показательный уик-энд в Шанхае: старт с поула, лидерство практически на протяжении всей гонки и как итог уверенная победа. По сравнению с прошлым сезоном Льюис однозначно прибавил в стрессоустойчивости.

После шанхайского триумфа для завоевания титула Хэмилтону хватило бы всего четырёх очков в финальной гонке в Бразилии. Казалось бы, финиш на пятом месте не должен был стать для Льюиса сверхтрудной задачей…

Ради поздней остановки в гонке Хэмилтон провёл бразильскую квалификацию на заправленной под завязку машине. Лишние килограммы сказались на скорости «Макларена»: Льюис показал только четвёртое время. Возможно, тактика «Серебряных стрел» и оказалась бы рабочей, но переменчивая погода перечеркнула все наработки стратегов «Макларена». Хэмилтону пришлось совершить ранний пит-стоп из-за того, что трасса начала подсыхать и возникла потребность в псевдосликах.

Ключевым моментом сезона могла бы стать помарка Хэмилтона на мокрой после возобновившегося дождя трассе. За три круга до финиша Льюиса обошёл юный Себастьян Феттель и отбросил британца на шестое – нечемпионское – место. К счастью для британца, под самый финиш дождь усилился, а впереди Льюиса следовал уверовавший в силу псевдосликов Тимо Глок, которого британец без проблем прошёл всего за два поворота до конца сезона. Можно ли говорить, что на сей раз Хэмилтон справился с нервами? Судите сами — на два безошибочных Гран-при пришлось два неоднозначных.

В «Мерседесе» Хэмилтон идеально проводит концовки сезонов

Следующая возможность принять участие в чемпионском сражении выпала Хэмилтону уже в 2014 году (всё-таки в 2010-м перед последней гонкой шансы у него были, скорее, математические). Первые три года гибридной эры для Льюиса существовал только один соперник – Нико Росберг. Накала 2007-2008 годов тогда и близко не наблюдалось. Никаких сражений с пилотами других команд – борьба за титул не выходила за пределы гаража «Мерседеса».

И всё же нельзя сказать, что сезон-2014 стал для Хэмилтона лёгкой прогулкой. Поначалу Росберг так вообще выглядел предпочтительнее Льюиса: за семь этапов до окончания сезона Нико опережал британца на 29 очков. Таким образом, Льюису пришлось примерить на себя новую роль догоняющего. Со своей задачей Льюис справился блестяще, одержав победы в шести из семи последних гонок сезона! На сей раз обошлось без нервов и ненужных ошибок.

В 2016-м Росберг собрался после проигранной в одну калитку чемпионской дуэли 2015 года и выдал сезон всей жизни. Весь год заклятые друзья обменивались сериями из побед, не отпуская друг друга в личном зачёте слишком далеко. Главным сюжетным поворотом сезона-2016 стал сгоревший двигатель Хэмилтона в Малайзии, после чего шансы на третий титул подряд серьёзно снизились.

Фото: Charles Coates/Getty Images

В следующей гонке в Японии Росберг одержит победу и заставит общественность окончательно поверить в то, что ему под силу стать чемпионом. Ведь для того, чтобы оформить титул, Нико было бы достаточно завершить каждую из четырёх оставшихся гонок на втором месте – не самая сложная задача для пилота «Мерседеса» в 2016 году.

Льюис оказался в крайне непростом положении: даже победы во всех оставшихся гонках сезона не могли гарантировать ему чемпионство, а без них о титуле можно было и не мечтать. Помимо себя, Хэмилтону нужно было надеяться ещё и на неудачи, возникшие у напарника. В итоге Льюис идеально провёл финальные этапы сезона, одержав четыре победы из четырёх возможных, но этого оказалось недостаточно. Нико сделал ровно то, что от него требовалось, и четыре раза подряд поднялся на вторую ступень пьедестала.

Так или иначе к Хэмилтону никаких вопросов нет: заматеревший четырёхкратный чемпион в решающий момент не допустил ни одной осечки. Но сможет ли он повторить столь сильное выступление в 2021-м?