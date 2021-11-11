Гран-при Бразилии под угрозой срыва?! Команды Ф-1 остались без машин и моторов

Подготовка команд к Гран-при Сан-Паулу Формулы-1, запланированного на предстоящий уик-энд, под угрозой: из-за проблем с логистикой ключевые компоненты многих команд до сих пор не попали на трассу! В лучшем случае механикам предстоит бессонная ночь — иначе автомобили попросту не будут собраны к началу заездов. В худшем — первые тренировки пройдут в ограниченном составе.

Под покровом тумана

Проблемы с логистикой возникли из-за тумана в районе мексиканского аэропорта — два чартерных рейса не смогли вылететь вовремя. «Мы на трассе, но части компонентов ещё нет, — рассказал изданию RacingNews365 руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер. — Груз уже приземлился в Бразилии, но до трассы не добрался.

Честно говоря, не знаю, что именно из деталей в тех контейнерах, но у нас до сих пор нет двигателей, нет коробок с инструментами — без них мы вообще ничего не можем сделать. То есть даже с тем, что есть, не можем работать».

Фото: Lars Baron/Getty Images

Помимо «Хааса», по данным Auto Motor und Sport, собрать шасси не могут в «Феррари», «Макларене» и «Альфа Ромео», а двигатели получили и вовсе лишь две команды из 10 («Альпин» и «Астон Мартин»).

Организаторы и промоутеры уже изменили расписание этапа: технические проверки перенесены на утро пятницы, чтобы у всех была возможность вовремя подготовить машины для стюардов. Тем не менее, по словам Штайнера, механикам придётся работать всю ночь — и это если грузы достигнут трассы без проблем, которые в неспокойном Сан-Паулу возникают с завидной регулярностью.

Форс-мажора можно было избежать

Заминка с транспортом связана с погодой, контролировать которую Формула-1 явно не в силах — и Гран-при в Бельгии тому доказательство. С одной стороны, желание организаторов провести плотное турне по американским континентам понятно, с другой — в нём всё равно был запланирован двухнедельный перерыв, но между Остином и Мехико, которые куда ближе друг к другу, чем Мехико и Сан-Паулу.

Так, от столицы Мексики до города Сан-Паулу — без малого 7,5 тысячи километров, в то время как до Остина лишь полторы тысячи, и можно было за сутки добраться на тягачах. Однако именно в этот период — между американской и мексиканской гонкой — в Формуле-1 был перерыв.

Боксы «Альпин» Фото: Buda Mendes/Getty Images

Возможно, это связано с широкой промокампанией, которую команды традиционно разворачивают в Мексике — в Бразилии в этом смысле этап проходит без излишеств. Так что можно сказать, что тяга промоутеров к шоу и рекламе привела к заминке с доставкой.

С другой стороны, показательные заезды Переса собрали сотни тысяч человек, многим из которых могут быть не по карману билеты на Гран-при Формулы-1. Да и от заминки с транспортом зритель пострадать не должен — к старту первой сессии свободных заездов все машины, судя по всему, будут в сборе. А то, что механикам тяжело работать, это, увы, их проблемы, ибо, как сказал Франц Тост, это Ф-1, не нравится — уходи.