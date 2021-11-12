И это трасса «Ред Булл»? Хэмилтон не оставил Ферстаппену ни шанса в квалификации

Перед стартом уик-энда в Бразилии в паддоке обсуждали, что «Интерлагос» станет второй подряд трассой «Ред Булл», а Хельмут Марко уже прикидывал преимущество Ферстаппена после победы в Сан-Паулу. Но, как и в Мехико, квалификация пошла совсем не по сценарию австрийцев.

Вторая подряд квалификация Льюиса

В решающем сегменте первым на трассу отправился Льюис Хэмилтон — британец, выступающий в этот уик-энд в шлеме в честь Айртона Сенны, проехал круг за 1:08,1, и для Ферстаппена эта планка оказалась недостижимой — 1:08,3. Валттери Боттас вмешаться в борьбу претендентов на титул не смог и остался третьим — более трети секунды финн уступил своему напарнику.



На вторую попытку в «Ред Булл» решили уйти раньше «Мерседеса», но уже после первого сектора Ферстаппен проигрывал графику Льюиса 0,27 секунды, ещё немного отстал на втором и в итоге не смог превзойти даже собственный результат.

Ферстаппену ещё повезло, что не смог прибавить Валттери Боттас — финн в последней попытке оказался на 0,6 секунды медленнее Хэмилтона и остался лишь на третьей позиции. Серхио Перес, в отличие от напарника, в концовке прибавил, но остался лишь четвёртым.



Впрочем, в целом уик-энд складывается в пользу Ферстаппена — даже если Хэмилтон выиграет субботний спринт, то из-за штрафа за установку нового двигателя внутреннего сгорания будет стартовать только шестым.

Гасли опять впереди команд-середняков

Лучшим позади грандов вновь стал Пьер Гасли, оставивший позади гонщиков «Феррари». Среди пилотов «Скудерии» быстрейшим оказался Карлос Сайнс, притом отставание Шарля Леклера составило более десятой. «Макларены» в этот раз дотянулись лишь до восьмой и девятой позиций, и в этой паре разрыв меньше — 0,06 секунды в пользу Ландо Норриса.



Одиннадцатым квалифицировался Эстебан Окон — ему до финального сегмента не хватило пяти сотых секунды, ровно столько француз уступил собственному напарнику в Q2, и это притом, что Алонсо в своей последней попытке улучшить не удалось. Окон в итоге стартует в спринте одиннадцатым.

На двенадцатой позиции квалифицировался Себастьян Феттель — смог прибавить в концовке, но до топ-10 не дотянулся. Юки Цунода расположился на 13-й позиции — дебютант потерял на первом и третьем секторах, а замкнули протоколы второй части сессии гонщики «Альфа Ромео».



Кими Райкконен атаковал до последнего и уступил Цуноде лишь 0,02 секунды, а вот Антонио Джовинацци свой решающий круг испортил и вынужден был свернуть в боксы.

Провал Стролла, триумф Латифи

На 16-й позиции ещё в Q1 квалифицировался Лэнс Стролл — канадец ошибся на выходе из одного из поворотов, и в итоге ему 0,06 секунды не хватило до следующего раунда. После клетчатого флага Стролл младший был очень недоволен — для него это уже третий подряд вылет в Q1.



Главным же героем первого сегмента можно назвать Николаса Латифи — канадец впервые опередил Джорджа Расселла в квалификации. В финальной попытке Латифи опередил британца на 0,06 секунды и отобрал у него 17-ю строчку. Расселл в итоге занял 18-е место — это первый после «Хунгароринга» и второй в сезоне-2021 случай, когда Джордж не добрался до второй части квалификации.

19-м стал Мик Шумахер, а Никита Мазепин вновь уступил напарнику и на 20-м месте замкнул протоколы. Отметим, что в одной из попыток Шумахер проехал почти в темпе Расселла, но потерял круг за нарушение границ трассы. Мазепин, к слову, тоже вплоть до 12-го поворота последней попытки ехал очень быстро, но допустил ошибку и тоже не смог улучшить.



Спринт 19-го этапа Формулы-1 стартует в субботу, 13 ноября, в 22:30 по московскому времени.