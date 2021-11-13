Странные и нелепые идеи. Короткие гонки Ф-1 совсем скоро могут превратиться в абсурд

Проходящий в эти выходные Гран-при Сан-Паулу пройдёт со спринтом — это будет последний из трёх экспериментов Формулы-1 в сезоне-2021. У промоутеров уже довольно обширные планы на, как они утверждают, полюбившийся болельщикам формат. Однако чем больше звучит предложений, тем страннее они выглядят, а идея субботних спринтов с каждой итерацией выглядит всё более нелепой.

Отдельная гонка для отдельного зачёта

Гран-при со спринтом уже проходил в Великобритании и Италии, и короткая гонка была своего рода приквелом к основной воскресной. Несмотря на некоторые шероховатости (неразбериха со статистикой поула, перенос штрафов на решётке, разрывающий логическую связь между спринтом и Гран-при), свою основную задачу он выполнял: соревновательными стали три дня уик-энда.



В Liberty Media говорили о том, что у фанатов новый формат пользовался успехом, хотя недавний опрос показал, что лишь 6,7% болельщиков считают, что спринт сделал уик-энд более зрелищным. Вероятно, промоутеры ориентируются на цифры просмотров, и логично, что спринт вместе с пятничной квалификацией привлекают больше зрителей, чем традиционная квалификация со свободными заездами.

Старт спринта в Сильверстоуне — первого в истории Формулы-1 Фото: Michael Regan / Getty Images

Но в Liberty захотели большего, и, по словам Стефано Доменикали, уже в сезоне-2022 в формате со спринтом пройдут шесть этапов. Более того, Росс Браун говорит о том, что очков за короткую гонку нужно давать больше — словно было много тех, кто отказался смотреть борьбу за три очка, но вот за 10 или хотя бы восемь готовы включить телевизор.



Однако мысль промоутера пошла ещё дальше: а почему бы не проводить гонки с реверсивной решёткой? Как будто Доменикали не обещал, что в Формуле-1 подобного не будет. Результаты таких гонок предлагают считать в отдельный зачёт. Отдельные гонки с отдельным зачётом внутри Ф-1? Может, просто сделать для этого отдельный чемпионат? У Ф-1 разве нет… нормального зачёта?

Леклер за, Ферстаппен против

Далеко не все пилоты разделяют оптимизм промоутеров, и фронтменом недовольства гонщиков стал Макс Ферстаппен. «Всё зрелище — исключительно из-за старта, но остальные круги совершенно неинтересны, потому что все стараются сберечь резину, и лидеров это касается в первую очередь, — говорит он. — Лично я за традиционный формат. Если у нас будут способные бороться автомобили, команды будут ближе друг к другу, то и придумывать ничего не надо будет. Посмотрим».



Шарль Леклер с гонщиком «Ред Булл» не согласен и отмечает плюсы нового формата: «Обычно пятница не слишком интересная, но когда тебе нужно сразу же готовиться к квалификации, это захватывающе. Может, в правилах спринта и нужно кое-что подправить и мы в силах сделать его лучше, но это хотя бы что-то необычное».

Ферстаппен после финиша спринта в Монце Фото: Lars Baron / Getty Images

В самих по себе субботних спринтах, как показали этапы в Сильверстоуне и Монце, почти нет ничего плохого, и в целом реакция в паддоке была, скорее, благосклонной. Но вряд ли отзывы будут столь же благодушны, если звание чемпиона будет определяться результатами реверсивной решётки, пусть даже она и не окажется в конце календаря, или манипуляциями с быстрейшим кругом — как это было в Мехико.



С другой стороны, есть и интересные идеи. Так, по одной из них, очки за спринт будут начислять лишь в Кубок конструкторов, и это открывает дополнительную трактовку в правилах. Например, классификацию короткой гонки и распределение очков за неё можно определять по сумме показанных обоими пилотами команды результатов.

Последний спринт в Сан-Паулу

В любом случае следует ожидать от Формулы-1 новых экспериментов со спринтами — если, конечно, формат не окажется дискредитирован чем-то неожиданным в Сан-Паулу. Регламент на короткие гонки на следующий год до сих пор не объявлен, неясно даже, сколько за них будут начислять очков. Но, вероятно, в первоначальном виде мы видим спринты Формулы-1 в последний раз.