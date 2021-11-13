«Скоро представим новые проекты». Куда пропал экс-пилот Формулы-1 Сергей Сироткин

После ухода из «Уильямса» по окончании сезона-2018 Формулы-1 и выступлений за «СМП Рейсинг» в «24 часах Ле-Мана» Сергей Сироткин начал постепенно пропадать с радаров. В 2020-м россиянин выступил в GT World Challenge Europe Endurance Cup и остался доволен работой с «Феррари», но в 2021-м за руль уже не вернулся. Прекратилась и работа Сироткина в роли резервиста команд Ф-1 — он словно пропал с радаров, хотя многие в курсе, что россиянин стал создателем и руководителем гоночной академии S35. Чем сейчас занимается Сергей, ждать ли возобновления карьеры и что он думает о последних событиях в Ф-1 — мы расспросили про всё это.

«Даже без выступлений моя жизнь сейчас как никогда насыщенная»

— Сергей, как выглядит ваша жизнь и работа в 2021 году?

— Конечно, любому пилоту хочется гоняться, но даже без выступлений моя жизнь сейчас как никогда насыщенная и интересная. К тому же большая часть того, чем я сейчас занимаюсь, всё равно связана с автоспортом.



Есть ряд крупных проектов как в России, так и за её пределами. Работы очень много, сейчас идёт организационная, подготовительная часть. Скоро мы официально представим ряд новых проектов. Думаю, скорее всего, перед Новым годом.



Моя картинговая Академия S35 растёт и развивается. Идёт разделение направлений: при работе с детьми мы уже больше фокусируемся на тех, для кого картинг не просто занятия для общефизического развития, а движение в сторону спорта высших достижений. В то же время для участников старше 18 лет это, скорее, клубная история, фановая. Взрослые уже знают, чего хотят: они тренируются, катаются в своё удовольствие, участвуют в нашем собственном картинговом чемпионате.



Что касается спортивного направления, то в следующем году у нас должна появиться собственная команда в чемпионате России по картингу, в которой поедут несколько учеников Академии S35. Ряд наших воспитанников уже дебютировали в спортивных соревнованиях, добиваются первых действительно крутых результатов. Например, совсем недавно были тесты в Сочи, и двое наших ребят, впервые севших за руль всего 11 и 8 месяцев назад, уже ехали в топ-3 — топ-5 с пилотами самой взрослой категории чемпионата России. Да, это только тесты и в гонке им было бы сложнее, но такой чистый темп — крайне высокое достижение.

— Эти ребята вполне могут стать профессиональными гонщиками?

— Это уже не дети, но подход серьёзный: они хотят построить карьеру в автоспорте. Им 15-16 лет – да, это поздно по нынешним меркам, но ворота даже в Ф-1 ещё не будут закрыты, скажем так. Мы как академия, по сути, занимаемся менеджментом. По плану у нас с ними дебют в 2023 году в Формуле-4 — вероятно, итальянской, но не факт.

Безусловно, трудно иметь какие-то большие ожидания, когда ты так поздно приходишь в автоспорт, но тот прогресс, которого мы с ними добились всего за один сезон, не просто внушает оптимизм, а удивляет даже нас самих. С ними всё время занимается физиотерапевт, проводит по 5-6 тренировок в неделю. Лучшие тренеры Академии S35 постоянно их сопровождают – ребята ни одного круга по трассе не проезжают без их поддержки.



Если мы будем дальше двигаться такими же шагами, то в год дебюта в Ф-4 сможем не просто не быть отстающими, но даже опережать конкурентов по знаниям. Я сам начал по-настоящему во всём разбираться только после дебюта в GP2: только тогда мой подход стал структурированным. В работе с ребятами мы стремимся, чтобы подобный подход выработался уже сейчас — и тогда у них появится преимущество. А опыт мы наверстаем.

— Эдак вы со своими воспитанниками сможете создать спрос для возрождения СМП Формулы-4!

— Это было бы неплохо, и в теории всё возможно. СМП Формула-4 была очень полезным предложением для наших спортсменов, и мне действительно нравилась идея этого направления. У меня есть идеи создания похожего проекта, какие-то вещи даже уже проработаны. Быть может, через год я вернусь к этой истории плотнее.

«Я не хочу вешать шлем на гвоздь, но...»

— Насколько серьёзно вы задействованы в работе над новым проектом «СМП Рейсинг» — прототипом BR03?

— Этим проектом в первую очередь занимается Миша Алёшин, за что надо отдать ему должное. Уже на более поздних этапах в тестах принимали участие и другие пилоты — я, Виталий Петров… Для нас очень важно, чтобы машина не просто стала самой быстрой в России, но и максимально дружелюбной для гонщиков с разными особенностями пилотирования, с разным уровнем подготовки. Нужно, чтобы этим автомобилем могли управлять не только профессионалы супервысокого класса.



Также мы стремились найти такое рабочее окно машины, чтобы команды без больших проблем могли работать с базовыми настройками: чтобы при смене трассы не приходилось полностью пересматривать всю геометрию машины, чтобы её можно было держать в балансе с помощью простых решений. Чем-то это напоминает работу над городскими суперкарами, которые должны быть быстрыми, но и отвечать стандартам безопасности, поведения на дороге. По-своему интересная задача. Ждём запуска чемпионата России в 2022 году. Сначала планируются более короткие гонки, а потом уже длительностью в несколько часов.

— А что с вашей собственной карьерой? Никакой конкретики на 2022-й?

— Я уже говорил, что сейчас запускаю новые проекты, чтобы сделать для автоспорта ещё больше, чем мне удалось благодаря прежним выступлениям как гонщика — в Ле-Мане, Формуле-1. И вот сейчас я двигаюсь в этом направлении, а к гоночной карьере начал относиться более философски. У меня в 2021 году был ряд предложений по участию в отдельных гонках, но на все я ответил «нет». Да, я кайфанул бы, если бы проехал эти гонки, но глобально моя жизнь через 5-10 лет зависит не от того, выступлю я там или нет, а от моих успехов в другой деятельности. Какими-то вещами я готов жертвовать, какими-то – нет.



Не хочу вешать шлем на гвоздь, открыт для всех предложений. Но если два года назад дай мне руль и я с удовольствием поеду где угодно, то сейчас отношусь к предложениям очень взвешенно. Мне неинтересно тратить время и силы на какую-то разовую, краткосрочную историю. Если же предложение с долгосрочными перспективами и сможет меня мотивировать, это другое дело.



— Нет такого, что команды и менеджеры потихоньку про вас забывают, чем дольше вы не выступаете?

— Такое везде, не только в автоспорте. Конечно, мой вес, если так можно выразиться, сейчас не такой, как сразу после Формулы-1. Но при моём желании возможны разные истории, есть возможность проехать в гонках. SMP Racing также продолжает искать варианты, которые будут нам интересны.

«Макс явно чувствует себя увереннее, чем Льюис»

— Переходим к теме Ф-1. И сразу главный вопрос: Ферстаппен — чемпион? Или верите в шансы Хэмилтона отыграться?

— В какой-то момент мне казалось, что Льюис и «Мерседес» перехватили инициативу, но последние гонки показали, что «Ред Булл» не уступает и при этом выглядит стабильнее на разных трассах. Сейчас они выглядят сильнее «Мерседеса». В Бразилии мы ожидали преимущества «Ред Булл», в итоге Хэмилтон получил штраф за мотор… А после этого Гран-при у «Мерседеса» и Льюиса уже останется не так много гонок, чтобы отыграть отставание.



Не стоит забывать и про психологическое состояние в их борьбе: Макс явно чувствует себя увереннее, чем Льюис. По сути, Хэмилтон больше не может позволить себе финишировать вторым, позади Макса. Это накладывает груз на плечи Льюиса. Он, можно сказать, обязан выиграть ближайшую гонку, но скорость машины может не позволить ему это сделать. Плюс нет уверенности, что и на трёх оставшихся трассах «Мерседес» окажется сильно быстрее.



— В такой ситуации нет ощущения, что Льюису нечего терять и он может позволить себе более рискованные манёвры? Вот как сам Макс иногда атакует по принципу: или пропустишь, или столкнёмся.

— Мне кажется, так может выглядеть по телевизору, но вряд ли у них подобные мысли на самом деле. Все любят приукрашивать и создавать между ними вражду, но не думаю, что до неё дойдёт на самом деле. Это просто напряжённые моменты на трассе, не что-то большее. Вряд ли они что-то делают назло сопернику.



А в целом — соглашусь: в пограничной ситуации Льюису сейчас, скорее, надо рисковать. Лучше что-то предпринять, чем просто проиграть Максу ещё раз.

— Ваш прогноз — быть ли авариям Льюиса и Макса до конца сезона?

— Думаю, у них будут стычки, но какие здесь гарантии? В той же Мексике после первого поворота у Хэмилтона уже не было шансов побороться, Макс просто уехал. А вот если повторится ситуация Остина, то Хэмилтон будет рисковать больше.



— Вы упомянули первый поворот в Мехико. Мог ли Боттас посильнее помочь напарнику, заблокировав Ферстаппена?

— Многие называют действия Валттери ошибкой — я так сказать не могу. Да, он мог бы действовать немного активнее, но не более. Боттас мог сместиться левее, тогда для Макса было бы рискованно держаться с внешней стороны, а ехать между двух «Мерседесов» – ещё рискованнее.



Вообще Валттери так себе стартанул — не очень плохо, но хуже Льюиса и Макса. В идеальной картине он дал бы слипстрим Льюису, который набрал бы ход и обогнал Боттаса перед первым поворотом. А на практике получилось, что слипстрим поймал именно Макс. Думаю, если бы Макс не вышел в лидеры, то «Мерседес» провёл бы более уверенную тактическую гонку в попытке его сдержать.

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«Цунода? Все просто пытались найти крайнего»

— Не удивлены, что судьи не наказали Риккардо за разворот Боттаса?

— Там такая логика, что Боттас сильнее «резал» поворот, чем это принято. Он хотел выехать из первого поворота уже и занять лучшую траекторию на входе во второй и третий. Поэтому он сильнее затормозил и резче повернул, чем мог ожидать Риккардо. Если сравнивать действия Дэна с другими пилотами, то он не делал ничего особенного: не летел мимо поворота, не было бесконтрольной блокировки. Он тормозил плюс-минус там же, где другие. Я бы не называл этот инцидент ошибкой Боттаса или Риккардо — просто банальное недопонимание.

— Ферстаппену повезло стартовать третьим, но в субботу в «Ред Булл» сильно ругались на действия Цуноды. Как считаете, имел ли Перес право сваливать собственный вылет с трассы на то, что рядом был Юки?

— В целом это раздутая история. «Ред Булл» очень сильно ждал поула в Мексике, в порыве эмоций они начали искать виноватого. В реальности я не думаю, что Цунода помешал Пересу. И точно так же не думаю, что именно потерянного в этом месте времени Максу не хватило, чтобы завоевать поул. Мне кажется, все просто пытались найти крайнего — Цуноду или его гоночного инженера.



— Ещё один вопрос по Гран-при Мексики. Джовинацци не стал защищать команду в ответ на вопрос, не специально ли «Альфа» испортила ему гонку. Можете ли вы как пилот оправдать Антонио?

— Ему наверняка задали наводящий вопрос, на который он на эмоциях ответил так, как ответил. По-хорошему он не должен так говорить — хотя бы потому, что я не верю, что это может быть правдой. Банально потому, что они могли набрать очки за седьмое место. И что, они будут жертвовать призовыми ради того, чтобы испортить пилоту гонку? Я в это не верю. В 99,9% случаев команды делают максимум возможного, чтобы добиться наилучшего результата для гонщика.



По таким жестам Антонио можно предположить, что он уже что-то знает про своё будущее. И это «что-то» — не положительное решение для него. Поэтому он пытается показать зубы, проявить себя. Если бы ситуация была обратной, он явно ответил бы по-другому, крайне политкорректно: «Ребята, да вы что, всё хорошо, мы дружим, у нас всё впереди».

«К счастью, у Мазепина есть время на адаптацию»

— Слухи отправляют в «Альфа Ромео» Чжоу Гуаньюя. Что в таком случае дальше делать Роберту Шварцману, оставшемуся без места в Ф-1?

— В Формуле-2 точно нет смысла оставаться. Даже если он выиграет на третий сезон, это уже не будет иметь сильного веса. Хочется верить, что Роберт сможет договориться с «Феррари» на хорошую историю в роли резервного пилота, начнёт взаимодействовать с командой Формулы-1 и, может, даже иногда садиться за руль. Он сможет больше влиться в паддок Ф-1 и надеяться, что через год всё сложится в его пользу.



По сути, у меня была примерно такая же история. Роберту, наверное, труднее, потому что он привязан к «Феррари» — это сразу ограничивает число команд. Но чисто теоретически всё возможно.

— Тот же Чжоу, как мы понимаем, ради места в «Альфе» готов отказаться от связей с «Альпин». Может, и Роберту в какой-то момент есть смысл поставить на паузу работу с «Феррари»?

— Мы не знаем всех договорённостей с «Феррари». Может, это в теории и возможно. С одной стороны, это хороший шаг, если хочешь рискнуть ради места в Формуле-1. С другой — а что, если не сложится? Когда ты находишься внутри «Феррари», то есть разные варианты: разрабатывается гиперкар, есть программы в GT… Шансы, что Роберту найдётся место, выше внутри структуры «Феррари», чем вне её.

— Напоследок пара вопросов о нынешнем представителе России в Ф-1. Как считаете, почему у Никиты Мазепина дебютный сезон проходит намного хуже, чем у Мика Шумахера?

— Трудно комментировать со стороны. Это настолько комплексный вид спорта с точки зрения результатов, что не хочется гадать. Я вот предположу, что проблема с одним из факторов, а окажется, что с ним всё хорошо и проблема совсем в другом месте. Не хочу додумывать за Никиту, это было бы просто некорректно.



— Но вы верите, что в 2022-м Мазепин прибавит?

— Мы видели, что у Никиты и в Формуле-2 всё далеко не сразу стало гладко, но под конец уже были яркие проблески скорости. Если в Ф-1 ему удастся для начала хотя бы иногда демонстрировать такие проблески, а потом уже более стабильно оставаться на пике, то для него вполне возможно стать успешным пилотом. К счастью, у Никиты есть время на адаптацию, а не один сезон, за который всё надо показать.