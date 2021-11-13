Хэмилтон мощно ответил на дисквалификацию: 15 обгонов за 24 круга! Ещё и Макс не выиграл

Разборки с легальностью или нелегальностью заднего антикрыла на машине Льюиса Хэмилтона заставили как никогда сильно предвкушать спринт Гран-при Бразилии. Чего добьётся британец после дисквалификации и старта с 20-го места, да ещё и памятуя о будущей потере пяти позиций за смену двигателя? Как сложится стартовое сражение Ферстаппена и Боттаса и кто из них окажется быстрее затем? Всё это нам предстояло узнать за 24 круга спринта.

При выборе шин лидеры разошлись в подходах: Боттас рискнул и выбрал «софт», как и Гасли с Сайнсом, в то время как Ферстаппен, Перес и Леклер более консервативно предпочли «медиум». На первых метрах дистанции преимущество оказалось на стороне обладателей более мягких шин: Ферстаппен и Боттас стартовали одинаково хорошо, но разгон у Валттери выдался гораздо лучше и он уверенно вышел в лидеры. А вторым оказался… Сайнс! После отличного старта — с пятого на третье – Карлос атаковал Ферстаппена на торможении к четвёртому повороту, и Максу пришлось признать поражение, соскочив на обочину.



А вот Гасли, несмотря на «софт», стартовал на удивление плохо, пропустив обе «Феррари» и Норриса. Также отметим провал Алонсо — с девятого места на 12-е. Зато Окон наоборот поднялся с десятого на восьмое. Льюис Хэмилтон при старте с конца пелотона не стал осторожничать и уже за первый круг отыграл несколько позиций.

Дальше нужно было смотреть: какой окажется скорость болидов в гоночном режиме и продержится ли до конца «софт»? Впрочем, Ферстаппен прошёл Сайнса, даже не дожидаясь, когда на «Феррари» начнёт уходить резина: Макс стал вторым уже четвёртом круге.



В этот момент Хэмилтон пробился на 12-ю позицию, но упёрся в DRS-паровозик из нескольких пилотов, возглавляемый Оконом. И всё же Льюису удалось продолжить прорыв: после обгона Алонсо Хэмилтон с большим трудом опередил Риккардо, а затем уже куда легче преодолел сопротивление Феттеля и Окона — восьмое место к 15-му кругу. А после обгона Гасли — седьмое к 16-му!

Дальше у семикратного чемпиона были все шансы догнать группу в составе Сайнса, Переса, Норриса и Леклера. Шарлю, к слову, не удалось сдержать пилота «Макларена», несмотря на жёсткую оборону на стартовой прямой. И если Норрис записал на свой счёт красивый обгон, то Перес никак не мог опередить Сайнса: постоянно не хватало совсем чуть-чуть!



Борьба впереди явно работала на руку Хэмилтону, который догнал очередных конкурентов. До финиша Льюис довольно легко прошёл Леклера и с куда большим риском — Норриса. С 20-го места на пятое за 24 круга — внушает! Теперь с учётом штрафа за пятый двигатель Хэмилтон начнёт воскресную гонку с десятой позиции — и при такой скорости, как сегодня, пилот «Мерседеса» имеет все шансы очень быстро выйти ну хотя бы на четвёртое место.

Пока один пилот «Мерседеса» поправлял своё положение, для другого ситуация в ходе гонки начинала становиться угрожающей: по темпу Боттас заметно уступал Ферстаппену, от отрыва в две-три секунды скоро ничего не осталось. Но были два вопроса: достаточно ли преимущество «Ред Булл» для атаки и готов ли Ферстаппен рисковать ради поула?



На оба вопроса мы получили отрицательный ответ: разрыв в секунду сохранился до финиша, ни одной атаки со стороны Макса не последовало, а «софт» Валттери выдержал всю дистанцию. Спринт остался за Боттасом, но завтра со второго места будет стартовать уже Ферстаппен…

Россиянин Никита Мазепин провёл спокойную и скучную гонку. Оба «Хааса» моментально пропустили вперёд Хэмилтона и затем в гоночном режиме не имели темпа для борьбы даже с «Уильямсом». Правда, позади Мика и Никиты на время оказался Райкконен, столкнувшийся в первом повороте с Джовинацци (итальянца вряд ли можно обвинить в осознанном таране — это скорее финн был слишком оптимистичен). Но Кими очень быстро опередил оба «Хааса», закрепив за ними 19-е и 20-е места. Тут без весёлых сюрпризов.



Основная гонка Гран-при Бразилии Формулы-1 стартует в воскресенье, 14 ноября, в 20:00 по московскому времени.