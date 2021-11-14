И тут, и там машины не соответствовали регламенту, а измерения проводил один и тот же человек.

Судьи жёстко покарали «Мерседес». А «Феррари» с Шумахером 20 лет назад пощадили. Почему?

Долгие разбирательства судей по поводу легальности DRS Льюиса Хэмилтона, завершившиеся дисквалификацией британца буквально за два часа до старта спринта, напомнили Гран-при Малайзии 1999 года. Тогда судьи тоже долго измеряли автомобили линейками, испытывая притом колоссальное давление — от их решения в буквальном смысле зависела судьба титула…

На фоне злоключений Льюиса в Сан-Паулу вспоминаем события 22-летней давности.

«Феррари» и зоркий делегат

В 1999 году гонка в Малайзии проходила впервые, причём Гран-при принимала трасса «Сепанг» — первый самостоятельный проект Германа Тильке, который до этого привлекался лишь к реконструкции построенных до него автодромов. Однако главным событием стало возвращение Михаэля Шумахера, который отсутствовал несколько месяцев после травм, полученных в Сильверстоуне — отказали тормоза и его «Феррари» на полном ходу врезалась в заграждения. Михаэль довольно легко отделался — переломом ноги.

В воскресенье «Феррари» не было равных: «Скудерия» вела гонку на протяжении всей дистанции, а на последних шести кругах её машины занимали первое и второе места. Шумахер, уже потерявший шансы на титул, пропустил Эдди Ирвайна, и тот смог опередить в чемпионате Мику Хаккинена, а «Феррари» перед заключительной гонкой опережала «Макларен» в Кубке конструкторов на четыре балла.

Машину Шумахера закатывают в судейский бокс Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Однако с финишем гонки всё только начиналось: технический делегат ФИА обнаружил, что боковые дефлекторы на обеих «Феррари» тоньше положенного технического регламентом. Если машины «Скудерии» будут исключены из протоколов, то победа достанется Мике Хаккинену — и он за один этап до конца сезона гарантирует себе чемпионство.

Ирвайн, победитель гонки и лидер чемпионата, узнал о том, что его собираются дисквалифицировать, по дороге домой. К слову, техническим делегатом ФИА тогда был Джо Бауэр — тот же человек, который обнаружит несоответствие правилам в DRS Хэмилтона.

Борьба за победу

Судьи казались непреклонными, и хотя «Феррари» подала апелляцию, всё выглядело так, что «Скудерия» не отвертится. Такого исхода не хотел никто: ни малайзийские промоутеры, первая гонка которых в итоге завершится скандалом, ни организаторы чемпионата. Титул не просто окажется разыгран досрочно, но что ещё хуже — сильнейший будет определён стюардами.

Даже в «Макларене» не хотели дисквалификации «Феррари» — Мика Хаккинен давал понять, что команда не хотела бы такой победы и лучше окажется позади перед финальной гонкой сезона. И в конце концов апелляция «Феррари» была принята. «Спорные элементы автомобиля находятся в рамках разрешённого допуска, а измерения маршалов были проведены не в соответствии с инструкциями», — гласило решение суда. Странное и спорное, если не скандальное. Но интрига была спасена.

Хаккинен и Шумахер в Малайзии в 1999 году Фото: Andreas Rentz/Getty Images

Ирвайну вернули победу, а сражение продолжилось в Японии. Но на «Сузуки» уже доминировал Мика Хаккинен, которому победа независимо от результатов ирландца гарантировала второе чемпионство подряд. Шумахер финишировал вторым, Эдди — третьим, что в итоге принесло «Феррари» Кубок конструкторов — первый из шести подряд.

Отметим, что техническим директором «Феррари», который тогда на суде по апелляции доказывал, что нарушения нет, был Росс Браун — нынешний спортивный директор Формулы-1. Теперь они с Бауэром на одной стороне.