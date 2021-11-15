В борьбе за титул судьи помогают «Ред Булл»? За один Гран-при — два удара по «Мерседесу»

Почти сутки судьи Формулы-1 измеряли заднее антикрыло Льюиса Хэмилтона и решали, что делать с британцем и его машиной. Вина «Мерседеса» была в том, что DRS на заднем антикрыле раскрывалась не на 85 миллиметров, как предписывают правила, а на 85,2. Никакого преимущества это, как позже отметят соперники из «Ред Булл», дать не могло, однако за заводской брак — погрешность в менее трети процента — британец был исключён из протоколов.

И это будет только первое из двух решений, которые могли бы уже сейчас почти бесповоротно склонить чашу весов в одну из сторон.

Закон суров, но это — закон

Из результатов квалификации Хэмилтона исключили буквально за два часа до спринта. ФИА постаралась и очень подробно описала, что шарик диаметром в 85 миллиметров, которым проверяется зазор между планками антикрыла, не под давлением не влез в DRS «Мерседеса» — как и должен был, а под давлением — влез. Притом — лишь с одной стороны — справа, в то время как по центру и слева всё было в порядке.

Но самое удивительное в том, что это самое крыло уже проходило испытания ФИА — и всё было в порядке! «Они признают, что крыло износилось или было повреждено во время квалификации. Они сами говорят, что не подозревают нас ни в каких злонамеренных действиях, но всё равно дисквалифицируют!» — недоумевал руководитель команды Тото Вольф.

Хэмилтон со злополучным пятничным антикрылом Фото: Lars Baron/Getty Images

Формальная — бюрократическая — сторона вопроса ясна: шарик пролез в дырку. При этом не подвергается никакому сомнению не только отсутствие умысла в действиях «Мерседеса», но и какого-либо преимущества в этой 0,2-миллиметровой погрешности. Тем не менее на стартовой решётке спринта Хэмилтон стоял последним — и тогда невозможно было себе представить, что в воскресенье он победит.

Фактически «Мерседес» был наказан за невнимательность: если бы команда сама заметила повреждение и в целях безопасности запросила бы у ФИА замену элемента на аналогичный, дисквалификации можно было избежать. Наказание не выглядит адекватным проступку, однако закон суров, но это — закон.

Или закон суров не всегда?

Когда дело дошло до борьбы с Максом Ферстаппеном, судьи гонки оказались далеко не так придирчивы и формальны, как днём ранее. Когда на 48-м круге Хэмилтон обгонял «Ред Булл» по внешней траектории в четвёртом повороте, голландец проехал шире апекса и вместе с соперником выехал за пределы трассы. И тут судьи поводов для разбирательств не нашли!

В поворот две машины входили бок о бок, Хэмилтон был и оставался снаружи, и при этом «Ред Булл» четырьмя колёсами пересекает внешнюю бровку трассы — однако судьи не видят в этом выдавливания за границы гоночного полотна.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

«Давайте не забывать, что мы решили прийти к философии «дайте им гоняться». Обе машины вылетели широко, но не потеряли позиции, и стюарды, как обычно, изучили все имеющиеся видео», — объяснял решение судей руководитель гонки Майкл Маси и тут же добавил: «Но бортовых камер с машины Ферстаппена у нас нет. Я бы взглянул из любопытства. Я даже думал о предупреждении, но решил отказаться от него».

То есть, засунув шарик в «Мерседес» Хэмилтона, судьи совещались почти целый день, а в спорном эпизоде борьбы с Ферстаппеном даже запись из кокпита с движениями руля не понадобилась? В данном случае объяснения Маси почему-то совсем не так подробны, как в случае с дисквалификацией Льюиса, и проблема даже не в подозрениях в предвзятости судей.

Каковы правила игры?

В чём принципиальная разница между этим эпизодом и, например, пятисекундным штрафом Ландо Норриса на Гран-при Австрии? Тогда тоже не было контакта, но «Макларен» явно выдавил обгонявший его по внешней траектории «Ред Булл». Или разница лишь в том, что там был гравий и Чеко потерял позиции?

Речь не о том, чтобы наказывать Ферстаппена за манёвр, хотя предупреждения и разбирательств голландец заслуживал — при всей снисходительности этого молодого человека к судьям. Однако пилотам (и зрителям) нужны понятные правила, и для этого нужно хотя бы нормально объяснять свои решения.

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси Фото: Хэмилтон со злополучным пятничным антикрылом

В случае с дисквалификацией «Мерседес» волею ФИА и нынешних правил оказался наказан дважды: простая поломка обошлась не только затратами при ограниченном бюджете, но и исключением из протоколов. При наличии в боксах аналогичного компонента, проходящего тесты ФИА.

Во втором же эпизоде сложно понять, как именно теперь можно и нельзя бороться. После «Ред Булл Ринга» и «Сильверстоуна» всё выглядело так, что если тебя снесло с внутренней траектории на находящегося снаружи соперника, то ты нарушил правила и получаешь штраф. Однако в данном случае эта формула почему-то не сработала.



Если бы Ферстаппен в итоге победил, то уже в следующей гонке мог бы обеспечить себе чемпионское звание. И могло бы возникнуть ощущение, что 85-миллиметровый шарик ФИА сыграл в этом немалую роль — несоразмерную погрешности в 0,2%. И это поставило бы всю Формулу-1 в крайне некрасивое положение. К счастью, блестящий пилотаж Льюиса предотвратил большой провал самых престижных гонок планеты.