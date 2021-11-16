У кого в Формуле-1 самый сильный и самый слабый составы на 2022 год?

Сегодня швейцарская команда «Альфа Ромео» объявила о заключении контракта с китайским гонщиком Формулы-2 Гуаньюем Чжоу, на чём сезон переходов в Формуле-1 можно считать закрытым: на 2022 год заняты все 20 вакансий.
Но раз никаких слухов и недомолвок больше не осталось, можно взглянуть на получившиеся составы команд и заняться ещё одним любимым делом: спорами, у кого самый слабый дуэт гонщиков, а у кого — самый сильный. Всё это умозрительно, приводить какие-либо аргументы можно бесконечно, а раз так, то почему просто не провести голосование среди читателей «Чемпионата»? Первый опрос — про самый слабый состав пилотов в сезоне-2022.
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
У какой команды Формулы-1 самый слабый состав на сезон-2022?
Определились? Ну а теперь переходим ко второму вопросу — на сей раз позитивному. Предлагаем вам решить, какая из конюшен сформировала идеальный состав гонщиков. Идёт ли речь просто о двух самых быстрых пилотах либо о тех, которые прекрасно друг друга дополняют и потому в итоге принесут максимум очков, решать вам самим. Голосуем!
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
У какой команды Формулы-1 самый сильный состав на сезон-2022?
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