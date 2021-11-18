Кого из пилотов Формулы-1 уволят в 2022 году? 5 главных кандидатов

Состав пилотов Формулы-1 на следующий год был окончательно сформирован лишь на этой неделе, когда «Альфа Ромео» объявила о контракте с Гуаньюем Чжоу, который станет первым китайским пилотом на стартовой решётке Гран-при чемпионата мира. Нельзя сказать, что решение «Альфа Ромео» стало большой неожиданностью: с тех пор как команда объявила о грядущем приходе Валттери Боттаса, мало кто в паддоке сомневался, что Антонио Джовинацци не сохранит место в команде.

Но под кем теперь качается кресло и кто больше всех рискует оказаться за бортом чемпионата в ходе следующего «глупого сезона»?

Серхио Перес

Чеко попал в «Ред Булл», когда Кристиану Хорнеру некого было взять в пару к Максу Ферстаппену. Несмотря на ряд проблем, решение себя оправдало: Перес уже принёс «Ред Булл» пять подиумов, больше, чем Пьер Гасли и Александер Албон вместе взятые. К тому же, освоившись в кокпите, Серхио стал выдавать именно тот темп, который требуют в «Ред Булл»: достаточный для прессинга гонщиков «Мерседеса».

Серхио Перес Фото: Lars Baron/Getty Images

В то же время Перес стабильно позади напарника. В отличие от Боттаса, у него не бывает уик-эндов, в которые он способен его побеждать или хотя бы сражаться на равных. И если у Чеко начнётся неудачная полоса, а, например, Гасли продолжит творить чудеса в «Альфа Таури» или Албон отлично проявит себя в «Уильямсе», церемониться с мексиканцем Хельмут Марко не будет.

Юки Цунода

Дебют японца в Формуле-1 сопровождался очень большими ожиданиями — что неудивительно на фоне блестящего сезона Цуноды в Ф-2. Однако авансы Юки не оправдал. Время от времени ему удаётся проводить неплохие уик-энды, но он слишком часто допускает ошибки и слишком много уступает в скорости Пьеру Гасли.

Юки Цунода Фото: Peter Fox/Getty Images

В «Альфа Таури» продлили контракт с японцем на следующий год, но в 2022-м он должен начать показывать свой потенциал и хотя бы иногда опережать Гасли. В следующем году «Хонда» будет уже намного меньше вовлечена в дела «Ред Булл», хотя и не бросит команду совсем, и поддержка соотечественников Цуноду не спасёт — особенно если Лиам Лоусон или Юри Випс продолжат блистать в Ф-2, либо там выстрелит Деннис Хаугер.

Себастьян Феттель

Переход в «Астон Мартин» для экс-чемпиона прошёл лучше, чем можно было ожидать. Команда Лоуренса Стролла после неожиданного взлёта на «розовых» «Мерседесах» закономерно откатилась немного назад, однако при хороших настройках и небольшой доле везения Себ смотрится отлично и ведёт команду вперёд.

Себастьян Феттель Фото: Mark Thompson/Getty Images

Однако Феттель по-прежнему порой допускает ошибки — одновременно затмевая Лэнса Стролла, какой-то решающей роли выступления немца не играют. В общем зачёте он на 16 очков опережает напарника, но и без них команда опережала бы «Уильямс», а до «Альфа Таури» и сейчас больше 40. Возможно, Лоуренсу Строллу в 2023 году имело бы смысл сэкономить денег и нанять гонщика помоложе — Оскара Пиастри, Роберта Шварцмана или Колтона Херту.

Александер Албон

Потеряв место в «Ред Булл» в конце 2020 года, Албон выпал из Формулы-1, но не остался брошенным: при поддержке австрийцев он гонялся в DTM и даже выиграл одну из гонок на «Нюрбургринге». В целом кампания не особенно пошла тайцу на пользу — тот же Лоусон смотрелся намного убедительнее, но место в «Уильямсе» Алекс всё же получил.

Алекс Албон Фото: Mark Thompson/Getty Images

Однако каковы дальнейшие перспективы Алекса? В «Ред Булл» Албон лишь второй в очереди — после Гасли, в «Альфа Таури» ещё верят в Цуноду, а в запасе есть Лоусон, и даже в «Уильямсе» позиции тайца не слишком прочны. Ходили, например, слухи, что команда перейдёт на моторы «Рено» и станет сателлитом «Альпин», а одно из мест займёт Пиастри. И вряд ли это будет место Латифи…

Валттери Боттас

Финн ещё даже не успел приступить к своим обязанностям в «Альфа Ромео», но срок его работы там может быть не таким долгим, как оговорено в контракте. Валттери с его опытом наверняка встроится в систему команды и даже станет своего рода наставником для китайского напарника, но как долго в Хинвиле будут нуждаться в Боттасе?

Валттери Боттас Фото: Francisco Guasco/Getty Images

Один из первых напарников Валттери в Формуле-1 — Фелипе Масса тоже в своё время уходил из топ-команды, чтобы стать лидером команды-середняка, однако в итоге в Гроуве избавились от бразильца ради Лэнса Стролла. У Боттаса и руководителя «Альфа Ромео» давние и дружеские отношения, однако в то же время в запасе у команды перспективный Тео Пуршер…