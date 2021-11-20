Двойной удар по «Ред Булл»: Хэмилтон громит Ферстаппена, Макс остался без поддержки

Третий подряд поул «Мерседеса»

В двух квалификациях подряд «Мерседес» опережал «Ред Булл», и в Катаре немцы смотрелись в пятничных тренировках сильнее — правда, с лучшим временем сессию закончил Валттери Боттас, в то время как Льюис Хэмилтон уступил напарнику и был недоволен своей скоростью.

Но в первой попытке именно Льюис оказался быстрее всех и расположился на промежуточном поуле. Ферстаппен уступил британцу 0,16 секунды, однако на первом секторе голландец был быстрее на 0,2, так что «Ред Булл» было чем ответить.



Но во второй попытке Хэмилтон снял со своего времени ещё 0,4 секунды, и теперь Ферстаппену нужно было найти где-то порядка 0,6 секунды. Этого Максу не удалось — он прибавил в решающей попытке, но оказался в полусекунде позади Льюиса.



Валттери Боттас в концовке вообще не смог прибавить и остался третьим. Зато перед первым поворотом два «Мерседеса» будут бороться с одним гонщиком «Ред Булл».

Гасли блеснул, несмотря на прокол

Лучшим из остальных стал Пьер Гасли, притом что в последней попытке у француза разрушилось переднее антикрыло, а обломками пробило шину. Гасли в итоге пришлось припарковаться у пит-уолл прямо на стартовой прямой, из-за чего ряд гонщиков вынужденно сбросили скорость прямо перед засечкой.



В итоге Пьер будет стартовать четвёртым, а с пятой строчки гонку начнёт Фернандо Алонсо. Ландо Норрис стал шестым — он опередил Карлоса Сайнса, лучшего представителя «Феррари», что важно для борьбы «Макларена» в Кубке конструкторов. На восьмой позиции расположился Юки Цунода, девятое место у Эстебана Окона, а замкнул топ-10 Себастьян Феттель.

Q2: Перес, Леклер и Риккардо вне топ-10!

Совершенно неожиданными получились результаты второго сегмента: сразу трое сильных пилотов не смогли пробиться в топ-10. Так, Серхио Перес уступил Максу Ферстаппену более трети секунды и занял только 11-е место, оставив напарника в Q3 в одиночестве.

Шарль Леклер квалифицировался лишь 13-м — пилот «Феррари» уступил Строллу на 12-й позиции 0,003 секунды, но что куда хуже — он проиграл 0,2 секунды Сайнсу, который прошёл в Q3 на «медиуме». «Понятия не имею, что происходит, честно», — сказал, вернувшись в боксы, Леклер.



Наконец на 14-й строчке сессию закончил Даниэль Риккардо — австралиец уступил Ландо Норрису 0,38 секунды — и это уже 13-е его поражение в квалификациях сезона-2021. На 15-й позиции расположился Джордж Расселл.

Q1: Мазепину снова не везёт

«Альфа Ромео» выбыла в полном составе в первом сегменте. Кими Райкконена и Антонио Джовинацци разделила лишь одна десятая, но в этот уик-энд машина попросту была недостаточно быстра. В итоге Кими занял 16-е место, Джови — 18-е. Между ними вклинился Николас Латифи, которому не удалось прибавить в последней попытке.



Замкнули протоколы традиционно пилоты «Хааса», и Мик Шумахер в 18-й раз опередил Никиту Мазепина. Впрочем, в этот раз россиянину пришлось учить трассу прямо по ходу квалификации: вторую тренировку, которая, как и квалификация, проходит в ночное время суток, Мазепин пропустил из-за трещины в шасси.



Не обошлось без проблем и в самой квалификации: на первом же быстром круге сломалось крепление переднего антикрыла, так что Никита к тому же лишился одной из попыток.