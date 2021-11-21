Хэмилтон нанёс в Катаре ещё один удар по Ферстаппену! А Алонсо на подиуме спустя семь лет

Уже не в первый раз в этом году серьёзные события в гоночный день Гран-при начали происходить ещё до старта. Странное решение «Ред Булл» не сообщать Максу Ферстаппену о необходимости снижать скорость рядом с остановившейся машиной Пьера Гасли в итоге привело к штрафу и отбросило голландца со второй стартовой позиции. Пострадал и «Мерседес»: пусть Валттери Боттас проигнорировал не двойные жёлтые флаги, а одинарные, но и он потерял три места и стартовал не третьим, а шестым. Зато возникла новая интрига: как поведут себя стартующие вторым и третьим Гасли и Алонсо и сумеют ли прорваться Валттери и Макс?

Ферстаппен прорвался, но отрыв от Хэмилтона — всего восемь!

На старте гонки Боттас, находившийся на позицию выше, словно в очередной раз решил посторониться и никак не влиять на схватку за титул. Валттери абсолютно провалился — с шестого места на 11-е! Ферстаппен, напротив, моментально прорвался на четвёртое место, даже несмотря на жёсткий манёвр Фернандо Алонсо, который вытеснил «Ред Булл» на обочину и тут же блестяще прошёл Пьера Гасли. Таким образом, именно испанец стал ближайшим преследователем Льюиса Хэмилтона.



Ну, как преследователем — семикратный чемпион моментально начал наращивать отрыв, не дожидаясь, когда позади окажется Ферстаппен. Макс, пожаловавшийся на проблему с обгонами, довольно быстро дождался ошибки Гасли на выходе из финального поворота, а затем без особых проблем прошёл и Алонсо. Голландец в этот момент проигрывал Хэмилтону только четыре секунды — так что можно сказать, что штраф перед стартом не стал роковым и не лишил пилота «Ред Булл» всех шансов на победу.



Что касается вторых номеров топ-команд, то Перес довольно быстро начал прорыв вверх, а вот у Боттаса возникли проблемы: финн застрял за парой Цунода-Стролл и словно просто наблюдал за их сражением как зритель. Это взбесило Тото Вольфа, который по радио призвал финна к большей активности. Совпадение или нет, но сразу после этого Боттас таки прошёл и Юки, и Лэнса.

Несмотря на быстрый прорыв Ферстаппена, схватки за победу не вышло. По чистому темпу «Ред Булл» слегка уступал «Мерседесу», и после первых пит-стопов лидеров — Макс и Льюис перешли с «медиума» на «хард» — ситуация не изменилась. Да, в какой-то момент разрыв чуть уменьшился до шести с половиной секунд, но Хэмилтон практически моментально прибавил и оторвался на восемь.



Чтобы попробовать что-то изменить, «Ред Булл» позвал Макса в боксы ещё раз — «Мерседес» ответил тем же. Под самый конец Макс для верности перешёл на «софт» и оставил за собой быстрейший круг, так что Льюис отыграл не семь очков, а шесть. В запасе у Макса остаётся всего восемь!

Окончательный провал Боттаса

В борьбе за подиум Боттас и Перес постепенно пробились на подобающие позиции, при этом «Мерседес» решил провести пит-стоп существенно позже. Возможно, именно и привело к провалу: на изношенных шинах Валттери заработал прокол, повредил переднее антикрыло и проехался по гравию. Боттас сумел доехать до боксов и продолжить борьбу, но уже за пределами топ-10. Более того, машина явно была повреждена, так что финн сошёл в боксах незадолго до финиша.



Перес, таким образом, уже вроде бы обеспечил себе третью строчку и лишил надежд на подиум Фернандо Алонсо. Испанец уверенно шёл четвёртым, опережая Ландо Норриса. Эстебан Окон после отличного старта шёл шестым, опережая Стролла, две «Феррари» и Феттеля.



А что же герой квалификации и обладатель второй стартовой позиции Гасли? Из-за старта на шинах «софт» Пьеру пришлось пойти на два пит-стопа, и эта тактика выбила француза из очковой зоны. Ещё хуже дела были у Цуноды — 13-е место.

Алонсо всё-таки на подиуме!

Казалось бы, всё стабильно, но в «Ред Булл» решили и рисковать, и не рисковать одновременно — и позвали на второй пит-стоп и Переса. Из боксов он вернулся седьмым, вновь подарив Алонсо мечты о подиуме. Фернандо попросил команду передать Окону, чтобы тот боролся как лев, но разница в скорости оказалась слишком высока: Чеко быстро прошёл Стролла и Окона и бросился в погоню за Норрисом и Алонсо. Но был большой вопрос, успеет ли догнать: в запасе у Фернандо было 15 секунд, а времени до финиша всё меньше!



Пересу немного помог Норрис: из-за обнаруженного инженерами прокола пришлось ехать на вынужденный пит-стоп и терять пятое мест, откатившись в конец очковой зоны. И проблемы с шинами подстерегли отнюдь не только Ландо: буквально за круг лопнули колёса на обоих «Уильямсах»! И если Расселл доехал до боксов, то Латифи остановился на трассе.



В итоге именно Николас помог Алонсо: из-за остановившегося «Уильямса» объявили режим виртуального сейфти-кара, Перес потерял время и потом уже просто не имел в запасе достаточно кругов для погони за «Альпин». Есть подиум для Фернандо! Перес удовлетворился четвёртым местом впереди Окона, Стролла, Сайнса, Леклера, Норриса и Феттеля. Блестящий Гран-при для «Альпин».

Мазепин: бодрое начало, потом всё плохо

Никита Мазепин, который только в ходе гонки сумел нормально изучить новую трассу в Катаре, поначалу проводил добротную гонку. На старте россиянин остался последним и весь первый отрезок шёл в темпе Мика Шумахера — при том, что немец выбрал на старт шины «софт», а россиянин — «медиум». Но вот после остановок в боксах что-то пошло не так — похоже, россиянин попал в волну синих флагов, был вынужден пропускать весь пелотон и в итоге уступал Шумахеру уже пропасть, целую минуту. Увы, в итоге вынужденное возвращение к старому шасси привело к провалу.



Может, в Саудовской Аравии будет лучше? Если, конечно, трассу успеют достроить. По плану первый в истории этап Ф-1 в Джидде должен пройти с 3 по 5 декабря.