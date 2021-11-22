Алонсо точно не зря вернулся в Ф-1! А вот у Мазепина — катастрофа. Оценки за Катар

На Гран-при Катара Льюис Хэмилтон во второй раз подряд уверенно победил Макса Ферстаппена и сократил отставание в чемпионате до восьми очков, однако главным героем уик-энда стал Фернандо Алонсо — испанец поднялся на подиум впервые за семь лет!

20-й этап Формулы-1 сезона-2021 — в традиционно субъективных оценках автора.

Фернандо Алонсо — 10



Для двукратного чемпиона мира это был лучший уик-энд за семь лет (речь только о Формуле-1 — в WEC были триумфы и крупнее!). На старте Фернандо прошёл Гасли, а затем блестяще сработал с резиной и за счёт тактики одного пит-стопа опередил Серхио Переса. Одна эта гонка стоила того, чтобы возвращаться.



Ландо Норрис — 9,5



Если бы не прокол на последних кругах, Норрис наверняка удержался бы на четвёртой позиции: за семь кругов до финиша он опережал Переса на 6,7 секунд, в то время как за шесть предыдущих Чеко, несмотря на свежие шины, отыграл меньше шести. «Макларену» в борьбе с «Феррари» этот прокол обошёлся в 14 очков, а Ландо теперь может выпасть из топ-5 общего зачёта — и это после одной из лучших квалификаций в сезоне!

Хэмилтон перехватывает у Ферстаппена инициативу в чемпионате Фото: Hamad I Mohammed/Getty Images

Льюис Хэмилтон — 9



Британец в доминирующем стиле одержал 102-ю победу в карьере — в список величайших она не войдёт, поскольку достойных соперников в этот уик-энд не нашлось. Важный успех в ключевой фазе сезона: ещё две победы — и восьмой чемпионский титул Льюису гарантирован.



Лэнс Стролл — 8



Как и Окон, канадец в квалификации оказался медленнее партнёра по команде, однако провёл очень сильную гонку. Две позиции Стролл отыграл на старте, затем прошёл Цуноду и за счёт более раннего пит-стопа опередил Сайнса. С учётом проблем других пилотов это привело Лэнса на шестое место — лучший результат после подиума на прошлогоднем Гран-при Сахира!

Шарль Леклер — 8



Проблемы в квалификации оказались вызваны трещиной шасси, и после его замены Леклер проехал гонку в отличном темпе и финишировал буквально вслед за напарником. После такой субботы Шарль был рад и восьмому месту.



Эстебан Окон — 7,5



Француз неплохо провёл этап на незнакомой трассе, однако и в квалификации, и в гонке был на шаг позади напарника и не особенно помог команде, когда выпал шанс сдержать Серхио Переса. Тем не менее заработанные французом 10 очков облегчат жизнь «Альпин» в борьбе с «Альфа Таури» в Кубке конструкторов. К тому же среди пилотов команд-середняков Окон был вторым, уступив лишь Алонсо.

Макс Ферстаппен на подиуме Гран-при Катара Фото: Lars Baron/Getty Images

Макс Ферстаппен — 7



Единственным шансом Ферстаппена был старт, но он сам себя его лишил по невнимательности — голландец должен был видеть, что даже этого круга не хватит, чтобы отобрать поул, и сбросить газ. На дистанции Макс отыгрался и занял максимально возможное в отсутствие форс-мажора второе место, но без него на первом ряду создать этот форс-мажор было некому.



Пьер Гасли — 7



Гасли вновь превосходно выступил в квалификации и в итоге оказался на первом ряду стартовой решётки, что на первом отрезке позволяло рассчитывать на финиш в топ-5. Однако тактика двух пит-стопов оказалась проигрышной, а Пьер в концовке застрял позади Себастьяна Феттеля и остался без очков.

Мик Шумахер — 7



Немец на незнакомой трассе сумел сориентироваться и в квалификации уступил Джовинацци 0,14 секунды — не так уж и много, если учесть, что в «Хаасе» давно не дорабатывали машину. Под финиш за счёт проблем у Боттаса и Расселла немец вышел на 16-е место — это его лучший результат за три последних Гран-при.



Джордж Расселл — 7



В Катаре «Уильямс» вновь смотрелся как заправский аутсайдер, а выход Расселла в Q2 в этот раз больше походил на достижение, чем привычную рутину. По ходу гонки Джордж сумел сохранить своё 15-е место и за 10 кругов до финиша лидировал в группе команд-аутсайдеров, но прокол на последних кругах стоил британцу трёх позиций.

Серхио Перес Фото: Mark Thompson/Getty Images

Серхио Перес — 6,5



Чеко в третий раз в сезоне не вышел в финальный сегмент квалификации и при старте с 11-го места оказался бесполезен для «Ред Булл» в борьбе за победу. В концовке из-за консервативной тактики двух пит-стопов и появившегося под финиш VSC не удалось отстоять даже подиум.



Карлос Сайнс — 6,5



Испанец провёл сильную квалификацию, умудрившись пройти в финальный сегмент на «медиуме», однако затем уступил Окону и Норрису в схватке на старте и дважды не последовал инструкциям заехать в боксы, что в итоге стоило позиции относительно Стролла.

Юки Цунода — 6



Незнакомая трасса в теории могла бы нивелировать недостаток опыта у японца, и в квалификации он был ближе к Гасли, чем обычно, но слишком быстро износил «софт» на первом отрезке и уже на девятом круге — раньше кого-либо — уехать на первый пит-стоп.



Кими Райкконен — 6



Финн отлично стартовал и к концу первого круга шёл 12-м, но тактика двух пит-стопов да ещё и с относительно слабым темпом «Альфа Ромео» не оставили шансов на очки. В группе пилотов команд-аутсайдеров Кими оказался первым, но лишь благодаря проколу у Расселла.

Валттери Боттас Фото: Mark Thompson/Getty Images

Валттери Боттас — 6



Ужасный уик-энд, который в итоге завершился проколом шины в самый неподходящий момент. После квалификации Боттас так и не смог объяснить, почему проиграл напарнику более 0,6 секунды, а в гонке провалил старт и выпал из топ-10. Но стоит отметить, что, если бы не прокол, после второго пит-стопа Валттери вернулся бы аккурат позади Алонсо и наверняка прошёл бы его в борьбе за подиум.



Себастьян Феттель — 5,5



У немца был хороший шанс финишировать в топ-6, как это сделал Стролл, но Себ уже в первом повороте оказался на грязной части с трассы, выехал в зону вылета и откатился на 17-е место. Можно было бы похвалить за последующий прорыв в топ-10, если бы немец не был сам виноват в этом вылете.

Даниэль Риккардо — 5



На незнакомой трассе Риккардо вновь не смог совладать с «Маклареном» и во втором сегменте уступил напарнику почти 0,4 секунды. В гонке из-за сбоя у инженеров Дэн сэкономил больше топлива, чем нужно, но ещё до этого, переосторожничав в первом повороте, откатился на 16-ю строчку.



Антонио Джовинацци — 5



Весь уик-энд Антонио был близок к Кими, но на шаг позади, и, как и напарник, при тактике двух пит-стопов не имел объективных шансов на очки. Но бросается в глаза, что на финише две «Альфа Ромео» в итоге разделили 24,4 секунды.

Никита Мазепин Фото: Hamad I Mohammed/Getty Images

Никита Мазепин — 4



Россиянину в этот уик-энд катастрофически не везло, а трассу пришлось учить прямо по ходу гонки. У Мазепина перед стартом Гран-при была лишь одна тренировка — утром в пятницу, когда состояние трассы отличалось кардинальным образом. В итоге Никита уступил очень много как в субботу, так и в воскресенье.

Николас Латифи — 3



Канадец уступил Расселлу в квалификации более 0,3 секунды, а на старте откатился на 19-е место, пропустив в том числе Шумахера и Джовинацци. Мика позже удалось контратаковать, однако через 30 секунд после пит-стопа лопнула шина.