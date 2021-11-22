Алонсо точно не зря вернулся в Ф-1! А вот у Мазепина — катастрофа. Оценки за Катар

На Гран-при Катара Льюис Хэмилтон во второй раз подряд уверенно победил Макса Ферстаппена и сократил отставание в чемпионате до восьми очков, однако главным героем уик-энда стал Фернандо Алонсо — испанец поднялся на подиум впервые за семь лет!
20-й этап Формулы-1 сезона-2021 — в традиционно субъективных оценках автора.
Фернандо Алонсо — 10
Для двукратного чемпиона мира это был лучший уик-энд за семь лет (речь только о Формуле-1 — в WEC были триумфы и крупнее!). На старте Фернандо прошёл Гасли, а затем блестяще сработал с резиной и за счёт тактики одного пит-стопа опередил Серхио Переса. Одна эта гонка стоила того, чтобы возвращаться.
Ландо Норрис — 9,5
Если бы не прокол на последних кругах, Норрис наверняка удержался бы на четвёртой позиции: за семь кругов до финиша он опережал Переса на 6,7 секунд, в то время как за шесть предыдущих Чеко, несмотря на свежие шины, отыграл меньше шести. «Макларену» в борьбе с «Феррари» этот прокол обошёлся в 14 очков, а Ландо теперь может выпасть из топ-5 общего зачёта — и это после одной из лучших квалификаций в сезоне!
Хэмилтон перехватывает у Ферстаппена инициативу в чемпионате
Фото: Hamad I Mohammed/Getty Images
Льюис Хэмилтон — 9
Британец в доминирующем стиле одержал 102-ю победу в карьере — в список величайших она не войдёт, поскольку достойных соперников в этот уик-энд не нашлось. Важный успех в ключевой фазе сезона: ещё две победы — и восьмой чемпионский титул Льюису гарантирован.
Лэнс Стролл — 8
Как и Окон, канадец в квалификации оказался медленнее партнёра по команде, однако провёл очень сильную гонку. Две позиции Стролл отыграл на старте, затем прошёл Цуноду и за счёт более раннего пит-стопа опередил Сайнса. С учётом проблем других пилотов это привело Лэнса на шестое место — лучший результат после подиума на прошлогоднем Гран-при Сахира!
Шарль Леклер — 8
Проблемы в квалификации оказались вызваны трещиной шасси, и после его замены Леклер проехал гонку в отличном темпе и финишировал буквально вслед за напарником. После такой субботы Шарль был рад и восьмому месту.
Эстебан Окон — 7,5
Француз неплохо провёл этап на незнакомой трассе, однако и в квалификации, и в гонке был на шаг позади напарника и не особенно помог команде, когда выпал шанс сдержать Серхио Переса. Тем не менее заработанные французом 10 очков облегчат жизнь «Альпин» в борьбе с «Альфа Таури» в Кубке конструкторов. К тому же среди пилотов команд-середняков Окон был вторым, уступив лишь Алонсо.
Макс Ферстаппен на подиуме Гран-при Катара
Фото: Lars Baron/Getty Images
Макс Ферстаппен — 7
Единственным шансом Ферстаппена был старт, но он сам себя его лишил по невнимательности — голландец должен был видеть, что даже этого круга не хватит, чтобы отобрать поул, и сбросить газ. На дистанции Макс отыгрался и занял максимально возможное в отсутствие форс-мажора второе место, но без него на первом ряду создать этот форс-мажор было некому.
Пьер Гасли — 7
Гасли вновь превосходно выступил в квалификации и в итоге оказался на первом ряду стартовой решётки, что на первом отрезке позволяло рассчитывать на финиш в топ-5. Однако тактика двух пит-стопов оказалась проигрышной, а Пьер в концовке застрял позади Себастьяна Феттеля и остался без очков.
Мик Шумахер — 7
Немец на незнакомой трассе сумел сориентироваться и в квалификации уступил Джовинацци 0,14 секунды — не так уж и много, если учесть, что в «Хаасе» давно не дорабатывали машину. Под финиш за счёт проблем у Боттаса и Расселла немец вышел на 16-е место — это его лучший результат за три последних Гран-при.
Джордж Расселл — 7
В Катаре «Уильямс» вновь смотрелся как заправский аутсайдер, а выход Расселла в Q2 в этот раз больше походил на достижение, чем привычную рутину. По ходу гонки Джордж сумел сохранить своё 15-е место и за 10 кругов до финиша лидировал в группе команд-аутсайдеров, но прокол на последних кругах стоил британцу трёх позиций.
Серхио Перес
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Серхио Перес — 6,5
Чеко в третий раз в сезоне не вышел в финальный сегмент квалификации и при старте с 11-го места оказался бесполезен для «Ред Булл» в борьбе за победу. В концовке из-за консервативной тактики двух пит-стопов и появившегося под финиш VSC не удалось отстоять даже подиум.
Карлос Сайнс — 6,5
Испанец провёл сильную квалификацию, умудрившись пройти в финальный сегмент на «медиуме», однако затем уступил Окону и Норрису в схватке на старте и дважды не последовал инструкциям заехать в боксы, что в итоге стоило позиции относительно Стролла.
Юки Цунода — 6
Незнакомая трасса в теории могла бы нивелировать недостаток опыта у японца, и в квалификации он был ближе к Гасли, чем обычно, но слишком быстро износил «софт» на первом отрезке и уже на девятом круге — раньше кого-либо — уехать на первый пит-стоп.
Кими Райкконен — 6
Финн отлично стартовал и к концу первого круга шёл 12-м, но тактика двух пит-стопов да ещё и с относительно слабым темпом «Альфа Ромео» не оставили шансов на очки. В группе пилотов команд-аутсайдеров Кими оказался первым, но лишь благодаря проколу у Расселла.
Валттери Боттас
Фото: Mark Thompson/Getty Images
Валттери Боттас — 6
Ужасный уик-энд, который в итоге завершился проколом шины в самый неподходящий момент. После квалификации Боттас так и не смог объяснить, почему проиграл напарнику более 0,6 секунды, а в гонке провалил старт и выпал из топ-10. Но стоит отметить, что, если бы не прокол, после второго пит-стопа Валттери вернулся бы аккурат позади Алонсо и наверняка прошёл бы его в борьбе за подиум.
Себастьян Феттель — 5,5
У немца был хороший шанс финишировать в топ-6, как это сделал Стролл, но Себ уже в первом повороте оказался на грязной части с трассы, выехал в зону вылета и откатился на 17-е место. Можно было бы похвалить за последующий прорыв в топ-10, если бы немец не был сам виноват в этом вылете.
Даниэль Риккардо — 5
На незнакомой трассе Риккардо вновь не смог совладать с «Маклареном» и во втором сегменте уступил напарнику почти 0,4 секунды. В гонке из-за сбоя у инженеров Дэн сэкономил больше топлива, чем нужно, но ещё до этого, переосторожничав в первом повороте, откатился на 16-ю строчку.
Антонио Джовинацци — 5
Весь уик-энд Антонио был близок к Кими, но на шаг позади, и, как и напарник, при тактике двух пит-стопов не имел объективных шансов на очки. Но бросается в глаза, что на финише две «Альфа Ромео» в итоге разделили 24,4 секунды.
Никита Мазепин
Фото: Hamad I Mohammed/Getty Images
Никита Мазепин — 4
Россиянину в этот уик-энд катастрофически не везло, а трассу пришлось учить прямо по ходу гонки. У Мазепина перед стартом Гран-при была лишь одна тренировка — утром в пятницу, когда состояние трассы отличалось кардинальным образом. В итоге Никита уступил очень много как в субботу, так и в воскресенье.
Николас Латифи — 3
Канадец уступил Расселлу в квалификации более 0,3 секунды, а на старте откатился на 19-е место, пропустив в том числе Шумахера и Джовинацци. Мика позже удалось контратаковать, однако через 30 секунд после пит-стопа лопнула шина.
- 22 ноября 2021
-
17:25
-
16:00
-
14:59
-
13:46
-
12:26
-
10:58
-
09:50
-
09:13
-
00:47
- 21 ноября 2021
-
23:59
-
23:20
-
22:14
-
21:18
-
20:52
-
20:23
-
20:07
-
19:34
-
19:26
-
19:25
-
19:19
-
19:16
-
19:15
-
18:52
-
18:47
-
18:31
-
16:56
-
16:36
-
16:23
-
16:07
-
15:35
-
15:28
-
15:24
-
14:56
-
14:32
-
13:00