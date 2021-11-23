Чемпионство — в 46 лет! 5 великих «стариков» Формулы-1

Пожалуй, главным событием первого в истории Гран-при Катара стал долгожданный подиум Фернандо Алонсо. Вообще, в начале этого года многие сомневались, что очередной союз испанца с концерном «Рено» – хорошая идея. Однако, как мы видим, Фернандо удалось красиво ответить скептикам. В честь недавнего подвига Алонсо мы предлагаем вспомнить других ветеранов Ф-1, которым удавалось блистать, несмотря на почтенный возраст.

Хуан Мануэль Фанхио — сезон-1957 — 46 лет

Как известно, в первых сезонах Формулы-1 средний возраст пелотона был значительно выше, чем в наши дни. Гонять в 40, а то и в 50 лет для тех времён – дело вполне обыденное, поэтому все рекорды, которые начинаются словами «самый возрастной», родом именно из той эпохи. Главное из подобных достижений принадлежит легендарному Хуану Мануэлю Фанхио. Именно аргентинец по сей день остаётся самым возрастным чемпионом в истории Ф-1 – своё пятое чемпионство он оформил в возрасте 46 лет.

Конечно же, в первых сезонах «Королевских гонок» аргентинец не считался суперветераном (на момент дебюта ему было 39 лет), особенно находясь в компании таких пилотов, как Джузеппе Фарина и Луиджи Фаджиоли (самый возрастной победитель в истории Ф-1). Но вот уже к концу своей формульной карьеры Фанхио являлся чуть ли не самым опытным гонщиком пелотона.

Так, в 1957 году аргентинцу пришлось вести борьбу за титул с пилотами, которые были значительно младше него. На фоне Стирлинга Мосса (28 лет), Луиджи Муссо (33 года) и Тони Брукса (25 лет) 46-летний Фанхио выглядел просто невероятно зрелым пилотом. В какой-то степени можно сказать, что это была битва поколений.

В сезоне-1957 вернувшийся в «Мазерати» Фанхио не оставил никаких шансов своим соперникам. В шести из семи гонок сезона Хуан Мануэль не финишировал ниже второго места. Так в сражении опыта и молодости верх одержал опыт. Для аргентинца этот титул стал пятым, а сезон, проведённый в Ф-1, предпоследним. В следующем году он проведёт в Формуле-1 ещё две гонки и навсегда попрощается с миром высоких скоростей.

Фото: Daily Express/Getty Images

Грэм Хилл — сезон-1968 — 39 лет

К 1968 году Грэм Хилл уже успел взять титул в Ф-1, трижды стать вице-чемпионом, а также выиграть легендарную гонку «Инди-500». Одним словом, карьера у британца складывалась просто прекрасно. В 1968-м 39-летний Хилл в последний раз принял участие в чемпионском сражении. Согласно предсезонным раскладам, бороться за титул Грэм должен был со своим напарником – гениальным Джимом Кларком. Увы, в апреле 1968-го Кларк, участвуя в гонке Формулы-2, попал в ставшую для него фатальной аварию. Так Хиллу пришлось в одиночку отстаивать честь «Лотуса» в чемпионате Ф-1 (на нового напарника Джеки Оливера не было никакой надежды).

Фото: Daily Express/Getty Images

Опять же, как и в случае с Фанхио, Хилл был значительно старше своих главных преследователей. Джеки Стюарту по ходу того сезона исполнилось только 29, а Жаки Иксу и вовсе было 23 года. Молодое поколение трепало нервы именитому ветерану вплоть до последней гонки сезона: перед финальным этапом Стюарт отставал от Хилла всего лишь на 3 очка. И всё же пилот «Лотуса» выиграл заключительный Гран-при, проходивший в Мексике, и стал двукратным чемпионом Формулы-1.

В следующем году он проиграет внутрикомандную дуэль молодому Йохену Риндту, а ещё через сезон и вовсе покинет «Лотус». На этом победная поступь Хилла в Ф-1 и закончится. Зато в 1972-м он выиграет гонку «24 часа Ле-Мана» и станет обладателем так называемой тройной золотой короны. Кроме Грэма Хилла, подобным достижением не может похвастаться ни один пилот мира.

Карлос Ройтеманн — сезон-1981 — 39 лет

Каким-то магическим образом Карлосу Ройтеманну удавалось избегать чемпионских титулов на протяжении всей своей формульной карьеры. В этом плане его можно назвать самым невезучим в истории Ф-1. Сначала он оказался в тени Лауды в «Феррари». Затем уже после ухода австрийца Карлос наконец-то стал первым пилотом «Скудерии», но что-либо противопоставить чемпионскому «Лотусу» в 1978-м было просто нереально.

Сделав определённые выводы, Карлос покинул итальянскую команду и пополнил ряды действующего чемпиона. Как оказалось, это было худшее решение из всех возможных: пилоты «Скудерии» разыграли следующий титул между собой, а британская команда оставила всю скорость в прошлом сезоне. После ужасного отрезка в «Лотусе» 38-летний ветеран присоединился к проекту Фрэнка Уильямса.

Именно в «Уильямсе» Ройтеманн выдал последний яркий перформанс в своей формульной карьере. Во второй гонке сезона-1981 в Бразилии аргентинец ослушался приказа капитанского мостика и просто отказался пропускать своего напарника и по совместительству действующего чемпиона Алана Джонса. Со стороны Ройтеманна это был самый настоящий акт бунтарства, но именно таким образом ему удалось донести до руководства команды своё намерение бороться за титул. Вполне вероятно, Карлос в тот момент понимал, что этот сезон – последний шанс стать чемпионом.

По ходу сезона-1981 Ройтеманну постепенно удалось выйти на первые роли в команде сэра Фрэнка. В походе за титулом аргентинец одержал две победы и к финальной гонке сезона подошёл лидером чемпионата, опережая Нельсона Пике всего лишь на один зачётный балл. В итоге судьбу чемпионства решила поломка коробки передач на болиде Карлоса, из-за которой он смог финишировать только на восьмом месте. Чемпионом стал Пике, а Ройтеманн провёл последний полноценный сезон в Ф-1. В следующем году аргентинский пилот резко покинет британскую команду из-за начавшейся Фолклендской войны.

Найджел Мэнселл — сезон-1992 — 39 лет

Стать чемпионом мира Большой Найдж мог ещё в 33 года. Весь 1986 год он отчаянно боролся за титул со своим напарником по «Уильямсу» Нельсоном Пике. Большую часть чемпионата британец возглавлял личный зачёт и в целом считался фаворитом. Но в финальной гонке сезона взорвавшаяся покрышка похоронила шансы Мэнселла на титул. Чемпионом в итоге стал Ален Прост, который сумел идеально воспользоваться внутрикомандными разборками «Уильямса». В следующем году Найджел вновь проиграл чемпионское сражение – на сей раз Пике. А следующий шанс побороться за титул Мэнселлу выпал уже под занавес его формульной карьеры.

В преддверии сезона-1992 «Уильямс» смело можно было назвать командой ветеранов, ведь в августе того года Найджелу должно было стукнуть 39 лет, а Риккардо Патрезе был всего лишь на год младше своего соратника. В 1992 году возрастному тандему невероятно повезло: в их распоряжение попал один из самых доминирующих болидов в истории Ф-1. В первых 10 гонках Большой Надж, здорово адаптировавшийся к работе активной подвески, одержал восемь побед и, по сути, закрыл вопрос о победителе сезона.

Фото: Getty Images

После триумфального 1992 года британец внезапно оказался не нужен «Уильямсу» (на его место подписали Алена Проста), после чего принял решение отправиться за океан. С первой попытки он стал чемпионом серии CART, а спустя ещё год вернулся в команду сэра Фрэнка на три последних гонки сезона, последнюю из которых – после легендарной аварии Шумахера с Хиллом — и вовсе выиграл. На тот момент Найджелу шёл уже пятый десяток! За последние 50 лет в Формуле-1 никто не побеждал в более почтенном возрасте.

Ален Прост — сезон-1993 — 38 лет

От сезона-1992 мы плавно переходим к сезону-1993. К тому времени Ален Прост уже успел стать трёхкратным чемпионом мира, со скандалом уйти из «Макларена», а также разругаться с «Феррари». Не договорившись об участии в амбициозном проекте «Лижье», где ему предлагали роль совладельца команды, Прост позволил себе годичный перерыв в карьере, после чего принял предложение Фрэнка Уильямса.

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Так, будучи уже одним из самых опытных гонщиков пелотона, Ален отправился в свой последний поход за чемпионской короной. Как и в прошлом году, самая боеспособная машина вновь была у «Уильямса». Сенна, конечно, пытался навязать борьбу своему заклятому другу, но конкурировать с построенным Патриком Хэдом и Эдрианом Ньюи болидом FW15C было просто нереально. Из 16 квалификаций того сезона только лишь в трёх Прост не смог завоевать поул, притом что два раза первую строчку стартового поля забирал его напарник Деймон Хилл.

Одержав семь побед, французский пилот оформил свой четвёртый чемпионский титул за два этапа до конца сезона. На этом Прост решает, что ему хватит, и заканчивает формульную карьеру. Через четыре года он вернётся в Ф-1, только уже в качестве владельца одноимённой команды. Но это уже совсем другая история.