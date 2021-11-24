В России снова большие гонки: решится судьба титула, а ветеран Ф-1 завершит карьеру

Независимо от погоды, последний уик-энд осени в Сочи будут жарким: на трассе «Сочи Автодром» 27-28 ноября решится судьба титулов в кубке мира FIA WTCR. Одна из самых зрелищных и богатых на баталии гоночных серий мира дебютирует в России — за этим точно стоит понаблюдать!

Кто поедет?

В бытность, когда серия носила статус чемпионата мира WTCC и сражались в ней машины TC1, несколько лет один из этапов принимала подмосковная трасса Moscow Raceway. После перехода первенства, превратившегося в кубок мира WTCR, на автомобили TCR главная кузовная серия планеты в России не гостила. Не считая сезонов-2015/2016, когда на «Сочи Автодроме» проходили этапы TCR International Series, автомобили TCR на трассе выступали только в рамках TCR Russian Touring Car Championship да зачёта «Туринг» серии РСКГ. Но всё изменится в 2021 году.

22 пилота (среди которых шесть чемпионов в различных сериях под эгидой Международной автофедерации FIA), представляющих 13 стран мира и 6 разных марок автомобилей, проведут две гонки FIA WTCR VTB Race of Russia в Сочи. На титул в личном зачёте всё ещё претендуют 6 гонщиков, так что в каждой из двух оставшихся до финиша сезона гонок борьба будет идти от стартового светофора до клетчатого флага.

Основное внимание окажется приковано к лидерам: французу Яну Эрлаше, возглавляющему личный зачёт, а также преследующим его бельгийцу Фредрику Вервишу, аргентинцу Эстебану Геррьери, уругвайцу Сантьяго Уррутье, французам Ивану Мюллеру и Жан-Карлу Вернэ, а также легендарному итальянцу Габриэле Тарквини. Для ветерана Ф-1 и чемпиона WTCC 2009 года уик-энд на «Сочи Автодроме» станет последним официальным стартом в профессиональной карьере.

Небезынтересно будет последить за выступлениями опытнейших туринговых пилотов шведа Теда Бьорка и венгра Норберта Михелица, харизматичного голландца Тома Коронеля и экс-пилота Формулы-1 португальца Тьягу Монтейру, а также вернувшегося в WTCR после годичного перерыва британца Роба Хаффа и ветерана гонок испанца Хорди Жене, дебютирующего в кубке мира. К слову, кроме Вернэ, Хаффа, Жене и Аттилы Тасси, ни у кого из действующих участников FIA WTCR VTB Race of Russia нет опыта выступлений на «Сочи Автодроме» за рулём автомобилей TCR, а это лишь обострит борьбу за титул.

Будут ли представители России?

Конечно, одними из главных героев этапа на Чёрном море станут два россиянина — действующий двукратный чемпион СМП РСКГ в «Туринге» Кирилл Ладыгин и его напарник по Lada Sport Rosneft Михаил Митяев.

Команда «АвтоВАЗа» на полном расписании в WTCR не участвует, но имеющиеся седаны Lada Vesta Sport TCR позволяют коллективу выступать в кубке мира. Поэтому-то жёлто-чёрные седаны и появятся на домашней трассе.

Пилотам и команде предстоит адаптироваться к незнакомым покрышкам Goodyear, справиться с балластом, который полагается всем участникам по «уайлд-кард», чтобы дать бой завсегдатаям WTCR. Но на стороне Ладыгина и Митяева (Кирилл и Михаил будут первыми гонщиками из России на этапе WTCR) будет отличное знание трассы, так что от пилотов «Лады» можно ждать приятных сюрпризов на «Сочи Автодроме».

Какая техника?

Не одними лишь пилотами интересен будет предстоящий уик-энд WTCR в Сочи. В Российской серии кольцевых гонок мы привыкли видеть, помимо Lada Vesta Sport TCR, модели Audi RS 3 LMS TCR, Hyundai i30 N TCR, Cupra Leon TCR, а в кубке мира техника разнообразнее.

Любителям автомобилей точно окажется интересно оценить в борьбе новые хэтчбеки Cupra Leon Competicion TCR и Honda Civic Type R TCR, диковинные для России седаны Lynk & Co 03 TCR, а также две главных новинки 2021 года: последнее поколение Audi RS 3 LMS TCR (2021) и полностью новый Hyundai Elantra N TCR. Такое разнообразие гоночных машин, включая самые актуальные модели, не может не порадовать болельщиков.

Что по расписанию?

Оценить возможности техники и лучших туринговых пилотов мира удастся в двух гонках в воскресенье. Первый 9-круговой заезд дистанцией чуть более 52 км состоится в полдень, а после обеда участников FIA WTCR VTB Race of Russia ждёт более протяжённая, 11-круговая 64-километровая вторая гонка. Которая окончательно и утвердит положение в турнирной таблице как среди пилотов, так и среди команд. А заодно подарит новые рекорды круга и время поул-позиции для автомобилей кубка мира.

FIA WTCR VTB Race of Russia. Полное расписание этапа:

27 ноября, суббота

9:30-10:15 — первая тренировка

10:15-12:30 — развлекательная программа

12:30-13:00 — вторая тренировка

15:00-15:20 — квалификация Q1

15:25-15:35 — квалификация Q2

15:40-15:55 — квалификация Q3

15:55-16:30 — развлекательная программа

28 ноября, воскресенье

11:00-12:00 — развлекательная программа

12:15-12:45 — первая гонка FIA WTCR VTB Race of Russia

12:50-13:00 — награждение призёров

13:00-14:00 — развлекательная программа

14:15-14:50 — вторая гонка FIA WTCR VTB Race of Russia

14:50-15:00 — награждение призёров

15:00-16:00 — развлекательная программа.

Как ещё будут развлекать?

Скучать поклонникам гонок не придётся. Кроме возможности следить за ходом гонок в прямом телеэфире, у жителей и гостей Сочи будет доступ на трибуны «Сочи Автодрома» — трасса получила право провести уик-энд со зрителями, которых может быть до 15% от общей заполняемости трибун. Привычно уже для пандемийной поры доступ по билетам на трассу открыт только обладателям цифрового сертификата (QR-кода) о проведённой вакцинации или QR-кода о перенесённом заболевании, доступного в учётной записи на «Госуслугах». Также во время мероприятия обязательно использование средств индивидуальной защиты всеми посетителями «Сочи Автодрома».

Программа финального этапа WTCR дополнена активностями для зрителей. Болельщиков ожидают в перерывах между заездами выступление ди-джея, духовой кавер-группы, а также выставка «Королевских гонок» и возможность посещения музея. В рамках развлекательной программы оба дня автоспортивных соревнований болельщиков будут радовать выступления духовой кавер-группы «Трубачи».

Продажа билетов на этап уже открыта. Для размещения зрителей отведена главная трибуна «Сочи Автодрома», откуда открывается вид на финишную прямую и боксы команд. До 24 ноября включительно билеты 1 категории можно приобрести за 5000 рублей, 2 категории за 3500 рублей, 3 категории за 2000 рублей. В дни мероприятия цена билетов будет значительно выше: 1 категория – 6000 рублей, 2 категория – 4500 рублей, 3 категория – 3000 рублей. Билеты можно приобрести на официальном сайте rosgonki.ru, чтобы своими глазами увидеть, как решается судьба чемпионства в одной из самых интересных гоночных дисциплин в мире.