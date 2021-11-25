За два месяца «Макларен» в пух и прах проиграл «Феррари». Как так вышло?

На Гран-при Италии в Монце команда «Макларен» отпраздновала 183-ю победу в Формуле-1 — Даниэль Риккардо и Ландо Норрис тогда финишировали на первом и втором местах и завоевали для Уокинга первый за 11 лет дубль. После той гонки «Макларен» вернулся на третье место Кубка конструкторов, казалось, команда уверенно опережает «Феррари», возьмёт бронзу командного зачёта, будет ещё увереннее смотреться на переговорах с «Порше»…

Сейчас, два с половиной месяца спустя, «Макларен» откатился на четвёртую строчку таблицы, отстал от «Скудерии» и уже почти наверняка не сможет её догнать, а в трёх последних гонках пилоты набрали всего четыре очка — не больше, чем «Альфа Ромео».



Как «Макларену» удалось сделать такой головокружительный шаг назад? Или всё это лишь неудачное стечение обстоятельств?

Хроника кошмара

Победа в Монце могла стать не единственной для «Макларена» в этом году: уже через две недели в Сочи Ландо Норрис лидировал на Гран-при России, однако отказался ехать в боксы за «промежуточными» шинами и набрал лишь шесть очков. Зато Даниэль Риккардо, которому в заключительной фазе гонки терять было нечего, «переобулся» одним из первых и в итоге оказался четвёртым.



Следующий этап — Гран-при Турции — оказался для «Макларена» неожиданно трудным: автомобиль уступал в темпе соперникам, а Ландо Норрис еле-еле приехал на седьмое место. Даниэль Риккардо остался без очков: стартовал с конца стартовой решётки после замены двигателя и не добрался до топ-10.

Риккардо впереди Сайнса и Норриса в Остине Фото: Chris Graythen/Getty Images

В Остине темп машины вновь был на уровне, и Даниэль Риккардо занял пятое место, по ходу всей гонки доминируя среди пилотов команд-середняков. А вот Ландо Норрис был на шаг позади, допускал ошибки, немного потерял на синхронном с напарником пит-стопе.



Ещё один хороший шанс упущен в Мехико: Норрис стартовал с конца решётки из-за замены двигателя, а Даниэль Риккардо в первом повороте столкнулся с Валттери Боттасом — к концу первого круга «Макларены» занимали 15-е и 16-е места. В Сан-Паулу снова удар по Уокингу: Норрис уже на старте пробил шину при контакте с Сайнсом и смог пробиться лишь на 10-е место, а Риккардо сошёл из-за технических проблем. Катар — и снова неудача: у Ландо прокол на последних кругах, Дэн из-за системного сбоя экономит больше топлива, чем нужно…

Идеальный шторм

В пяти последних гонках «Макларен» проиграл «Феррари» 57 очков и за две гонки до конца сезона уступает 39,5. Несмотря на очевидный прогресс, Уокинг даже в самых сильных для себя фазах сезона редко набирал столько за две гонки, так что шансов отобрать у «Феррари» позицию практически нет — победа в этой схватке для Уокинга была бы равносильна чуду.



Многие из недавних проблем были спровоцированы действиями пилотов. Это Ландо Норрис убедил команду отказаться от пит-стопа в Сочи, он же при атаке Сайнса на старте в Бразилии выехал за пределы трассы и пропорол о «Феррари» шину, когда возвращался. Даниэль Риккардо мог рассчитывать в Мехико на отличный результат — если бы не резавший первый поворот Валттери Боттас, который мгновением ранее постеснялся входить в него вместе с Ферстаппеном и Хэмилтоном.

Норрис впереди Окона на Гран-при Катара Фото: Lars Baron/Getty Images

Впрочем, команде тоже есть в чём прибавить, и речь не только о надёжности: в скорости «Макларен» тоже немного потерял относительно соперников. Например, этап в Катаре был первым после четырёх квалификаций подряд, в которых «Феррари» оказывалась быстрее. Кроме того, очень показательной была гонка в Турции, где Риккардо и Сайнс одновременно получили штрафы за новые моторы и Карлос прорвался в очки, а Даниэль остался только 13-м.



С другой стороны, в Стамбуле машины «Макларена» в принципе смотрелись хуже, чем обычно, — инженеры команды связывают это с тем, что шасси тяжелее даются длинные затяжные повороты, коих на трассе в Турции много. В то же время трасса в Катаре полностью состоит из таких, и на ней Ландо Норрис вплоть до прокола ехал превосходно, отрываясь от Окона и Сайнса.

Всё, что не убивает…

Прошлый год «Макларен» закончил на третьем месте Кубка конструкторов, и четвёртая строчка — явный шаг назад, однако это лишь поверхностная оценка сезона-2021 для Уокинга. В этом году команда перешла с двигателей «Рено» на агрегаты «Мерседеса» — и для этого инженерам за зиму нужно было перестроить всю заднюю часть автомобиля, который при этом формально оставался шасси 2020 года. Изначально автомобилю не хватало прижимной силы, инженеры вплоть до середины сезона искали идеальную комбинацию оперения, но в итоге смогли решить проблемы и научиться добиваться от шасси максимума.



Кроме того, этот год для «Макларена» пока всё равно получается ярче, чем для «Феррари»: в Маранелло с очень большой охотой променяли бы свою третью строчку на победу в одной из гонок. И пусть призовых команда Зака Брауна недосчитается, она по-прежнему на верном пути к своей главной цели — вернуться в борьбу за титулы.

Со следующего года в Формуле-1 вступит в силу новый технический регламент, а пилоты будут гоняться на принципиально иных автомобилях, так что по результатам сезона-2021 оценить перспективы команды невозможно. Однако теперь «Макларен» – это команда, научившаяся успешно решать глобальные задачи и быстро решать текущие проблемы.



Освоившийся в команде Риккардо в теории уже с первых гонок следующего года должен уверенно чувствовать себя за рулём новой машины, а более опытный Норрис больше не будет совершать ошибок вроде тех, что были допущены в Сочи и Сан-Паулу. И сейчас, на бумаге, этот «Макларен» выглядит не четвёртой командой чемпионата, а одной из первых.