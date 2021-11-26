Не только Ферстаппен и Хэмилтон. Ещё 6 интриг финала сезона Формулы-1

Последние девять месяцев внимание болельщиков всего мира приковано к противостоянию Хэмилтона и Ферстаппена. Именно ожесточённая дуэль Льюиса и Макса обеспечила повышенный интерес к финальным этапам сезона. Впрочем, не только чемпионскими разборками интересны две последние гонки сезона. Помимо главного противостояния, стоит обратить внимание и на другие интриги этого чемпионата.

1-2. Перес или Боттас? Кто из них принесёт своей команде Кубок конструкторов?

Противостояние Ферстаппена и Хэмилтона стянуло на себя столько внимания, что борьба «Ред Булл» и «Мерседеса» за Кубок конструкторов осталась несколько в тени. А зря! Ведь впервые с 2013 года триумф в командном первенстве может пройти мимо немецкого коллектива. На данный момент в командном зачёте «быков» и «серебряных стрел» отделяет всего лишь 5 очков. Учитывая, сколько всего пережили лидирующие команды в 2021 году, это вообще не отрыв.

На судьбу Кубка конструкторов напрямую могут повлиять вторые пилоты команд – Перес и Боттас. Тем более что именно проблемы Валттери в последней гонке и позволили «быкам» вплотную подобраться к своему главному сопернику.



Конечно, в последних гонках «Мерседес» выглядит предпочтительнее австрийской команды. Однако не будем забывать, что в отдельно взятой гонке может всякое произойти, а потому не будем раньше времени списывать со счетов «Ред Булл».

3. «Макларен» против «Феррари». Кто заберёт бронзу в Кубке конструкторов?

Пожалуй, «Феррари» и «Макларен» обладают самой богатой историей командного противостоянии в истории Формулы-1. Сейчас легендарные команды переживают не самые лучшие времена, но по-прежнему сражаются друг с другом, хоть и за третье место в Кубке конструкторов.



Большую часть сезона в этой паре было тяжело определить фаворита: вперёд вырывался то «Макларен», то «Феррари». После того как команда из Уокинга завоевала победный дубль в Монце, могло показаться, что чаша весов качнулась в пользу британского коллектива, но не тут-то было: аккурат после итальянского триумфа для «Макларена» наступает чёрная полоса. Сначала Ландо Норрис упустил чистую победу в Сочи, а затем британская команда банально начала проигрывать в скорости конкурентам из «Феррари».



«Скудерии» удалось доработать мотор к финальной части сезона, что позволило им оторваться от «Макларена» уже на 39,5 очков. До конца чемпионата осталось всего две гонки, и отыграть столь большой перевес команде из Уокинга будет крайне трудно. Но за развязкой очередной главы противостояния «Феррари» и «Макларена» однозначно стоит посмотреть.

4. Сможет ли Гасли в одиночку затащить «Альфа Таури» на 5-ю строчку Кубка конструкторов?

С третьей строчки Кубка конструкторов мы плавно спускаемся чуть ниже – на пятую. За право закончить сезон в верхней части командного зачёта поспорят друг с другом «Альпин» и «Альфа Таури». На первый взгляд может показаться, что это противостояние лишено всякой принципиальности, однако это не совсем так. «Альфа Таури» может показать лучший результат в своей 16-летней истории, а для «Альпин» занять пятое место в Кубке конструкторов – дело чести. Для заводского коллектива проигрывать сателлиту «Ред Булл» – совсем несерьёзно.

Практически весь чемпионат команды шли ноздря в ноздрю и к прошлому этапу в Катаре подошли с равным количеством очков. Но французская команда просто потрясающе провела гонку на «Лосаиле» (третье место Алонсо и пятое — Окона) и оторвалась от «Альфа Таури» на 25 очков.



Отыграть столь внушительный перевес второй команде «быков» будет крайне трудно. Особенно учитывая, что Гасли практически в одиночку придётся воевать против слаженного дуэта Алонсо и Окона.

5. Сможет ли Сайнс опередить Леклера в первом сезоне за «Скудерию»?

От сражений между командами мы переходим к разборкам двух напарников. Перед началом сезона многие сомневались, что Карлосу Сайнсу удастся угнаться за лидером «Феррари» Шарлем Леклером. Однако, как показали 20 гонок этого чемпионата, Карлос совсем не теряется на фоне молодого дарования академии «Скудерии».



Несмотря на трёхкратный перевес по подиумам, испанец всё же отстаёт от Шарля в личном зачёте, но совсем ненамного: напарников разделяет всего 7,5 очков. В последних трёх гонках пилоты «Феррари» неизменно финишировали на соседних позициях, что определённо намекает на внутрикомандную дуэль в финальной части сезона. Ведь с мотивацией у Карлоса и Шарля не должно возникнуть проблем: для Сайнса победа над Леклером будет серьёзной заявкой на равное положение в следующем году, ну а Шарлю нельзя проигрывать, чтобы не терять статус главной звезды «Скудерии».

6. Прощание Боттаса с «Мерседесом». Удастся ли Валттери уйти красиво?

Конец сезона – это не только нерешённые вопросы в турнирной таблице, но и череда прощаний. Кто-то расстаётся с Формулой-1, как Райкконен и Джовинацци, кто-то прощается с командой – второй случай относится к Валттери Боттасу. После пяти лет, проведённых в «Мерседесе», финский пилот покидает команду «серебряных стрел». Возможно, эти две гонки – последняя возможность Боттаса в карьере побороться за высокие места.



Конечно, Валттери будет в большей степени сосредоточен на помощи Льюису в его борьбе за титул. Но такие обстоятельства никак не помешают ему напоследок заехать пару раз на пьедестал почёта. К тому же в случае, если финну удастся два раза финишировать в топ-3, он сравняется с Рубенсом Баррикелло по количеству подиумов среди пилотов без чемпионского титула. Достижение, конечно, не самое эпохальное, но последить за падением оригинального рекорда будет интересно. Ну а если Хэмилтон и Ферстаппен вдруг не поделят трассу, то Валттери и вовсе может победить на прощание.