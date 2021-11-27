Какую команду Формулы-1 купит Мазепин? Есть целых шесть вариантов

На днях российский бизнесмен, отец пилота «Хааса» Никиты Мазепина Дмитрий заявил, что не отказался от планов рано или поздно стать владельцем команды Формулы-1. В интервью сайту «Матч ТВ» Мазепин-старший заявил: «У нас большие амбиции в автоспорте. Да, была неудачная попытка купить команду, но эту тему не оставляем. Это никак не зависит от карьеры Никиты. Это наши долгосрочные планы — хотим расширить наше присутствие в Формуле-1. У нас есть команда «Хайтек», она представлена в Формуле-4, Формуле-3 и Формуле-2. В идеале венцом должна стать команда Формулы-1, и мы хотим быть её владельцем».

У Мазепина уточнили, идёт ли речь о «Хаасе», на что бизнесмен ответил, что есть и другие варианты: «Не только. На данный момент ни с кем переговоров не ведём, потому что все взяли паузу и ждут, когда вскроются карты в 2022 году: кто будет успешен, а кто нет. Если вдруг какие-то небольшие команды станут успешными в следующем сезоне, то стоимость и привлекательность их будет иной».



Раз так, давайте изучим все потенциальные варианты. Мы исключили «Феррари», «Ред Булл», «Мерседес» (он поменял структуру собственников совсем недавно) и «Макларен» (пока не по зубам даже «Ауди») и таким образом получили шесть кандидатов.

«Хаас»

Начинаем с самого очевидного. Многие сразу после прихода «Уралкалия» в «Хаас» предположили, что это лишь прелюдия к грядущей смене собственника. Мол, Джин Хаас с одной стороны уже выжал максимум из продвижения своего бренда в Формуле-1, а с другой – пресытился неудачами и не намерен тратиться дальше. В такой ситуации продажа команды — идеальный способ не плодить долги и покинуть чемпионат мира с высоко поднятой головой.



Однако на данный момент Хаас остаётся владельцем: Джин решил посмотреть, что принесёт новый технический регламент и переосмысленная финансовая политика Формулы-1 — с более справедливым распределением призовых и лимитом на бюджеты. Как представитель США Хаас прекрасно представляет, как существуют и сколько могут стоить клубы НХЛ, НБА и других «закрытых» лиг, где уже давно действуют потолки зарплат либо другие финансовые ограничения. Если и команда Ф-1 сумеет наконец-то стать выгодным бизнесом, то «Хаас» вполне может решить, что хочет остаться в чемпионате.



И всё же именно «Хаас» — самый логичный и вероятный вариант для Мазепина-старшего. Связи налажены, «Уралкалий» интегрирован в команду, прекрасно представляет себе её сильные и слабые места и в случае переговоров наверняка договорится об объективной цене сделки. Единственное, вопрос: устраивает ли Дмитрия Мазепина команда, которая так сильно зависит от «Феррари» в частности и внешних подрядчиков в целом? Если он захочет сменить модель работы, то придётся очень серьёзно инвестировать в создание полноценной инфраструктуры и набор персонала.

«Альфа Ромео»

Ещё один вполне логичный вариант. «Заубер» чуть не сменил владельца уже в сезоне-2021, тем самым в команде явно дали понять, что в теории открыты для переговоров, вопрос лишь в цене. Предложение Майкла Андретти команду не устроило — не договорились то ли о цене, то ли о том, смогут ли прежние владельцы дальше вмешиваться в процесс управления коллективом. Полагаем, что и Мазепина-старшего не устроил бы вариант, при котором шведский миллиардер Финн Раузинг при сохранении миноритарного пакета продолжил бы рулить процессом.



В то же время у «Заубера», в отличие от «Хааса», есть прекрасная собственная база, благодаря которой можно при увеличении финансирования сделать резкий шаг вперёд. Вот только напомним, что переманить в Швейцарию звёздных инженеров из Англии очень нелегко.

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«Уильямс»

Легендарная команда Ф-1 относительно пришла в себя и надеется сделать следующий шаг вперёд в 2022-м, но вместе с тем нет уверенности, что нынешние владельцы из «Дорилтона» намерены сохранять контроль над «Уильямсом» в долгосрочной перспективе. Их наверняка устроит вариант, при котором прогресс команды и увеличение её стоимости позволит отбить инвестиции и продать конюшню с выгодой. Недаром уже пошли предположения, что покупка «Уильямса» — один из вариантов прихода в Формулу-1 «Порше».



Стратегия нынешних владельцев во многом будет зависеть от успешности команды в 2022 году. Как слабое выступление, так и прорыв могут подтолкнуть «Дорилтон» к желанию поторопиться с продажей — тут в игру и может вступить Мазепин. Напомним, к слову, до прихода в «Хаас» семья Мазепиных традиционно была связана с «Мерседесом» или его клиентами…

«Альфа Таури»

В «Ред Булл» время от времени давали понять, что в теории готовы расстаться со своей младшей командой, если получат ну очень выгодное предложение. К тому же Дитрих Матешиц не молодеет, а когда он передаст дела преемникам и/или наследникам, то не факт, что они окажутся так же увлечены Формулой-1, чтобы поддерживать сразу две команды. Пусть даже для «Ред Булл» очевидно выгодна синергия между двумя коллективами, а также возможность беспроблемно продвигать в Ф-1 собственных воспитанников.



К слову, о воспитанниках. Сейчас молодёжь «Ред Булл» нередко выступает в младших сериях за команду «Хайтек», совладельцем которой является Мазепин. Ничто не мешает сторонам договориться и насчёт Ф-1 — например, что «Ред Булл» будет «принадлежать» одно из двух мест.

«Альпин»

Не удивляйтесь: концерн «Рено» уже столько раз приходил и уходил из Формулы-1, покупал и продавал команду из Энстоуна, что очередная сделка не станет шокирующей. И всё же этот вариант, скорее, на долгосрочную перспективу: либо «Альпин» добьётся ошеломляющего успеха и за несколько лет выжмет из Ф-1 всю маркетинговую выгоду, либо напротив провалится — и тогда в «Рено» могут захотеть избавиться от токсичного актива.



При этом к 2026 году «Рено», как и конкуренты, будет строить новую силовую установку — вероятно, до этого срока ждать от концерна резких телодвижений не стоит. Хотя французы вполне могут перейти к роли просто поставщика моторов.

«Астон Мартин»

Сейчас команда Лоуренса Стролла активно вкладывается в инфраструктуру и пылесосит рынок инженеров Ф-1, привлекая звёздные кадры, но на сколько хватит энтузиазма канадского бизнесмена? Если «Астон Мартин» не выстрелит в 2022-м и далее, а Стролл-младший так и продолжит проигрывать абсолютно всем напарникам, то продолжит ли Лоуренс и дальше считать команду Ф-1 выгодным бизнесом? Многое тут будет зависеть и от успешности дорожных проектов «Астон Мартин»…



Да, у Стролла и Мазепина неидеальные отношения после судебных разбирательств насчёт того, насколько честной была продажа именно канадцу активов «Форс Индия». Но если Лоуренс правда получит от Дмитрия предложение, которое посчитает выгодным, то выражение «ничего личного, только бизнес» вполне может вступить в игру. Ну а Мазепин тем самым закольцует историю со своей первой неудачной попыткой стать владельцем команды Ф-1.



Впрочем, надо понимать, что цену Стролл-старший заломит немалую — зря он, что ли, строит новую базу и усиливает инженерный состав? Тот же «Хаас» наверняка обошёлся бы гораздо дешевле. И всё же пока мы делим шкуру неубитого медведя. Реальные переговоры следует ждать не раньше второй половины следующего сезона, когда команды оценят своё положение в новой эре Формулы-1.