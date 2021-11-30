В Формуле-1 — новый Гран-при. Как Катар справился с гонкой и что там можно посмотреть?

Формула-1 переводит дух после непростого «тройника» — проходивших подряд этапов в Мексике, Бразилии и Катаре. Во время паузы мы расскажем, как выглядела изнутри премьера: первый в истории Гран-при Катара Ф-1. Группу журналистов из России пригласили посмотреть, как проходил Гран-при на трассе «Лосайл», а также изучить, чем могут заняться болельщики перед этапом или после него. Напомним, что с 2023 года катарский этап придёт в чемпионат мира на постоянной основе как минимум на десять сезонов, так что наша информация не окажется бесполезной для поклонников Ф-1.

Как Формула-1 пришла в Катар?

Напомним, никакого Гран-при Катара в календаре Ф-1 2021 года изначально не планировалось. Но когда окончательно стало понятно, что этап в Австралии провести из-за «ковида» нереально, то именно катарцы пришли на выручку и согласились в сжатые сроки подготовиться к проведению Гран-при. Задача была непростой, тем более что «Лосайл» ещё никогда не принимал этапы Формулы-1 и исторически специализировался на мотогонках, включая Гран-при MotoGP.



«Мы продемонстрировали наши возможности по организации мероприятия в короткие сроки и оказались идеальным партнёром для Формулы-1, когда понадобился автодром для проведения гонки, готовый быстро вступить в дело», — отметил в интервью «Чемпионату» исполнительный директор автомобильной и мотоциклетной Федерации Катара Амро Аль-Хамад.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Losail Circuit Sports Club.

Несмотря на позднее подтверждение этапа, организаторы Гран-при Катара в срок подготовили автодром – поступиться пришлось разве что развлекательной программой. В 2021-м обошлись без концертов мировых музыкальных звёзд, поскольку было уже нереально подстроиться под их гастрольный график, тем более в условиях пандемии. Но нам пообещали, что в 2023-м топ-концерты обязательно будут. Сейчас же ограничились выступлениями кавер-групп и диджеев на небольшой сцене.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Какие развлечения были на трассе уже сейчас?

Ваш автор дважды прогулялся по главной зоне развлечений, которая была расположена позади главной трибуны «Лосайла». Для начала перечислим стандарт для всех Гран-при. Во-первых, на месте были магазины с атрибутикой Формулы-1, а также многочисленные точки питания. Также в зрительской зоне был большой экран с удобными креслами-лежаками перед ним. На экране показывали разные забавные ролики из соцсетей Ф-1.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

В центре зоны болельщиков за главной трибуной стоял болид, на котором болельщики оставляли свои автографы и послания – нечто похожее было и на «Сочи Автодроме». После каждого болельщика маркеры протирали антисептиком – ковид не пройдёт!

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Жаль, пенопластовый болид не выдержал жаркого уик-энда: к воскресенью ему поломали переднее антикрыло. Видимо, автомобиль создавали инженеры «Альфа Таури», чьи крылья славятся своей хрупкостью.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Ещё одно напоминание о Сочи — эффектное авиашоу, которое проводили перед квалификацией и гонкой.

Чем необычен и любопытен «Лосайл»?

Теперь из того, что я не видел на том же Гран-при России. Во-первых, работал небольшой музей истории Формулы-1. Хардкорные фанаты Ф-1, возможно, и не узнали бы в нём что-то новое, а вот не столь опытные болельщики могли получить представление и о великих пилотах, и о нынешних трассах Ф-1 – быстро и неутомительно. Вход, разумеется, бесплатный.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Небольшой конкурс устроила местная академия «ПСЖ»: нужно было с мячом как можно быстрее преодолеть дистанцию в форме круга «Лосайла».

На заднем плане — круговой пандус-подъём на главную трибуну Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Ещё была стена с граффити, посвящённым Ф-1 — его рисовали прямо при болельщиках. Поставили небольшой подиум, на котором можно было сфотографироваться, и организовали лаундж-зону в восточном стиле – с коврами, диванами и так далее.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Из особенностей конструкции трассы отмечу необычные лестницы – вернее, не лестницы, а пандусы, которые привычнее видеть на хоккейных стадионах, например, в Москве на Ходынке. Поднимаешься дольше, зато без ступенек, да и для инвалидов безбарьерная среда. Сама главная трибуна находится под козырьком, защищающим от солнца.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Запомнилось световое шоу по окончании гонки. Самим фактом Гран-при при искусственном освещении уже не удивишь, но катарские организаторы сумели выделиться «игрой» с освещением, благодаря которой по трассе словно проезжал болид, созданный из сотен отдельных огоньков. На телевизионной картинке смотрелось максимально эффектно.

Как добраться до трассы? И до страны

Доезжать до «Лосайла» достаточно удобно: трасса находится в пригороде Дохи, совсем рядом с многополосным шоссе. Конечно, без пробок тут может не обойтись, особенно по окончании заездов, но всё вполне терпимо. Для «безлошадных» болельщиков организовали шаттлы-электробусы до недавно построенного в столице Катара метро – его конечная станция примерно в десяти километрах от трассы. Так что брать автомобиль в аренду не обязательно.



Если вы всё-таки на своей машине, рекомендуем не бежать на парковку сразу по окончании заездов, а, наоборот, немного задержаться на трассе — гораздо лучше ещё погулять там, чем просидеть в машине почти без движения. Без трафика путь до центра займёт всего 25-30 минут



Кстати, трасса расположена таким образом, что на неё можно посмотреть, когда ваш самолёт готовится к посадке в Дохе. Бронируйте места у правых иллюминаторов, и вы вряд ли пропустите «Лосайл», особенно в ночное время.

При планировании путешествия учитывайте, что прямые рейсы из России в Катар сейчас организует только Qatar Airways (более чем комфортные, но не прям бюджетные).



Проблем с размещением в Дохе быть не должно: достаточное число гостиниц работает уже сейчас, ещё целый ряд будет открыт к чемпионату мира по футболу, который пройдёт в конце 2022 года. Нас поселили в роскошном JW Marriott Marquis Doha (одна из фишек — на лифте сразу можно оказаться в городском молле), но, конечно, есть и более доступные варианты — разумеется, с поправкой, что «бюджетность» в Катаре относительная и речь всё равно пойдёт о трёх-четырёхзвёздочных отелях по 300 катарских риалов за ночь (около 6500 рублей).

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Что изменится в 2023-м?

Про концерты мы уже сказали. Также организаторы Гран-при хотят заполучить к себе гонки поддержки — Формулу-2 и Формулу-3.



«Безусловно, мы намеревались принять эти гонки и в этот раз, но, к сожалению, не располагали достаточным количеством времени, — заявил «Чемпионату» Амро Аль-Хамад. — Когда Гран-при вернётся в Катар в 2023 году, определённо, у нас будет полноценная программа гонок поддержки, которой смогут насладиться болельщики».

Новый заезд на пит-лейн, построенный специально к Гран-при Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Однако, возможно, следующий Гран-при Катара пройдёт уже на другой трассе: по словам руководителя трассы Хуана Бакеро, существуют разные варианты. Один из них — реконструировать нынешний автодром «Лосайл» (он был построен 17 лет назад, вполне можно задуматься о модернизации инфраструктуры — в частности, трибун), построить новую трассу или провести гонку прямо по улицам Дохи, включая набережную.



Учитывая огромные магистрали в столице Катара, ничто не мешает создать конфигурацию, которая будет похожа на Баку и обеспечит достаточное число обгонов. Но всё это решат позже. Всё-таки сейчас Катар готовится к футбольному ЧМ, в стране и так огромное количество строек, так что можно предположить, что Гран-при 2023 года снова проведут на «Лосайле», а дальше уже будет время подумать, как жить дальше.

Что посмотреть в Катаре?

Ну и напоследок о развлечениях, не связанных с Ф-1. Вашему автору, разумеется, больше всего запомнилась поездка в дюны. Туда обычно едут встретить рассвет или покупаться во «внутреннем море» Хор-аль-Адаид, а параллельно можно прохватить по дюнам — недаром в Катаре проходит гонка Qatar Cross-Country Rally, а одним из самых известных катарцев является многократный победитель «Дакара» Нассер Аль-Аттия.

Катарское внутреннее море Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Машинами в пустыне управляют опытные гиды, которые знают, как правильно перевалиться с дюны и как именно нужно подготовить автомобиль к поездке. Насколько это важно, мы убедились на собственном примере, когда обнаружили в дюнах застрявший внедорожник. Его водитель — молодой паренёк — тайком взял машину у старшего брата, не додумался спустить давление в колёсах (азы вождения по пескам!) и надёжно застрял: закопал задние колёса и сел на брюхо… Даже наши гиды не смогли быстро вытащить автомобиль и вызвали спасателей — без специальных приспособлений типа трапиков, прекрасно знакомых всем участникам ралли-рейдов, там было не обойтись.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Кстати, если едете в пустыню на рассвет, не забудьте тепло одеться: рано утром в пустыне холодно, дует сильный ветер. Недаром участники «Дакара» любят рассказывать о непростых ночёвках в пустыне, когда в январе температура может опускаться даже до нуля градусов… Когда днём на градуснике 25-30, в это почти невозможно поверить, однако ж будьте готовы!



Из развлечений в самой Дохе нельзя пропустить поход на традиционный восточный рынок Сук-Вакиф (купить можно почти всё, вплоть до соколов; не забывайте торговаться, хотя огромных скидок ждать не стоит) и в Национальный музей Катара. Музей, открытый в 2019 году, внешне напоминает природный минерал «роза пустыни», который кристаллизуется в слоях песка. Экспозиция охватывает 700-летнюю историю Катара, но не требует многочасового похода. Если вы сторонники музейного отдыха, то есть в Катаре и ряд других музеев: прямо сейчас в Дохе открыты выставки Джеффа Кунса и Вирджила Абло.

Здание Национального музея — а-ля природный минерал «роза пустыни» Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

Жалко, но пока так и не открыли крупнейший в мире спортивный музей – Музей олимпийского движения и спорта «3-2-1». Сроки не раз переносились, но уж к ЧМ-2022 и Гран-при Катара — 2023 он точно станет доступен для болельщиков. Я уточнил, будут ли в нём экспонаты, связанные с гонками. «Безусловно, будут, — ответил Амро Аль-Хамад. — В музее спорта мы соберем экспонаты, связанные с нашей автоспортивной историей, включая этап MotoGP, который ежегодно проводится в Катаре с 2004 года. Уверен, что благодаря Гран-при Формулы-1, историю которой мы творим прямо сейчас, после гонки у нас появятся дополнительные экспонаты».



Разумеется, можно в Дохе найти и пляжный отдых (наиболее комфортные условия на территории отелей, поскольку на общественных пляжах не оценят плавки и откровенные купальники), пошопиться в многочисленных торговых центрах, погулять по паркам (особое внимание стоит уделить парку около Музея исламской культуры) и ещё ряду общественных пространств — культурной деревне Katara, искусственному острову «Жемчужина Катара» с живописным портом и улочками в венецианском стиле, экологическому району Msheireb. Ещё одно традиционное развлечение — морская прогулка на традиционной арабской лодке доу.

Алкоголь? Вряд ли вас удивит, что он доступен только в ресторанах, сконцентрированных на территории курортов — лучше уточнять, является ли конкретный отель «свободным» от алкоголя или нет. На этапе Ф-1 выпить не получится — если вы не в паддок-клубе. Традиции есть традиции.

Фото: Евгений Кустов, «Чемпионат»

В целом можно сказать, что власти Катара делают всё возможное, чтобы развить старые и придумать новые точки привлечения туристов — тем более в преддверии ЧМ по футболу и старта долгосрочного контракта с Формулой-1. В том же Лосайле планируют ввести в строй остров развлечений Qetaifan Island North с гигантским аквапарком, напоминающие скрещённые сабли башни Katara Towers с пятизвёздочными отелями внутри, а также новое место притяжения для шопинга — комплекс Place Vendome.

Сам Гран-при Катара показал, что даже с нынешними болидами Ф-1 обгонять на «Лосайле» реально, а уж в 2023-м должно стать ещё веселее. Ну а самые нетерпеливые могут не ждать возвращения Формулы-1 и уже в 2022-м разведать страну во время очередного этапа MotoGP. Так что изучайте Катар. Он с Ф-1 надолго.