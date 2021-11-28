Скончался создатель одной из величайших команд Ф-1. Памяти Железного Фрэнка

В воскресенье, 28 ноября, из Великобритании пришли грустные новости: в возрасте 79 лет в окружении семьи и любящих людей скончался Фрэнк Уильямс, основатель легендарной команды Формулы-1 и представитель той эпохи, когда чемпионские машины создавали энтузиасты-гаражисты, а риск умереть или покалечиться на трассе был намного выше.

«Уильямс» и «Уильямс»

Гоночную команду Фрэнк Уильямс создал ещё в 60-х — когда ему было лишь 24, а уже в 1969-м она приехала на гонку Формулы-1. Тогда, правда, это был совсем не такой «Уильямс», о котором мы знаем. Команда брала в аренду чужие автомобили и выступала на них. В 1972 году Уильямс решил построить собственную машину — Politoys FX3, но Анри Пескароло разбил её уже в первой гонке.

У предприятия «Уильямса» начались финансовые проблемы, и в итоге Фрэнку пришлось продать его Вальтеру Вольфу. Уильямс работал с Вольфом до 1977 года, пока не ушёл, чтобы создать новую команду — «Уильямс Гран-при Инжиниринг». Именно она и является тем «Уильямсом», который в итоге стал одной из лучших (если не лучшей!) британской командой.

Алан Джонс на «Уильямсе» впереди соперников на Гран-при США-Запад 1980 года Фото: Don Morley/Getty Images

Один год «Уильямс» выступал на автомобилях «Марч», но уже в 1978-м выставил собственное шасси — FW06, а в 1979-м новая модель FW07 принесла пять побед подряд и вывела команду на второе место Кубка конструкторов. Годом позже Алан Джонс выиграл чемпионский титул, а «Уильямс» стала лучшей командой чемпионата — с шестью победами в 14 гонках!

Теперь «Уильямс» со своими собственными машинами — одна из топ-команд Формулы-1 и регулярный претендент на чемпионские титулы. «Брэбэм», «Рено», «Феррари», «Макларен», «Лотус» — все гранды того времени остались позади. Это был, наверное, один из самых быстрых штурмов вершины таблицы в истории чемпионата.

Железный Фрэнк

В 1986 году Фрэнк Уильямс попал в ДТП: они с Питером Уиндзором торопились в аэропорт, чтобы успеть на лондонский полумарафон на следующий день. Уильямс потерял управление над автомобилем, слетел в канаву и врезался в стену. Уиндзор вытащил Уильямса из машины, но из-за перелома позвоночника Фрэнк теперь навсегда был прикован к инвалидному креслу.

Но это его волю не сломило: Уильямс вернулся в паддок и теперь был ещё более решителен, чем когда-либо. Фрэнк знал, что у него одна из лучших команд чемпионата, на него работает один из лучших инженеров мира — Патрик Хэд, к которому чуть позже присоединится Эдриан Ньюи, а потому был уверен, что отбоя в пилотах не будет. Гонщиков Уильямс никогда особенно не ценил: «Они же всего лишь наёмные рабочие. Какое мне дело, кто из них первый?» — говорил он.

Дженсон Баттон и Фрэнк Уильямс в дни Гран-при Европы 2011 года Фото: Clive Rose/Getty Images

Мнение пилотов Уильямса не интересовало, и даже победы порой не могли изменить мнения Фрэнка, если ему гонщик не нравился. Так, в начале 90-х он хотел возродить в «Уильямсе» дуэт Алена Проста и Айртона Сенны — никого из них не ставя в курс дела. А в конце 1996 года, ещё до окончания чемпионата, в котором Деймон Хилл победит Жака Вильнёва, объявил британцу об увольнении.

В то же время Уильямс, если видел талантливого пилота, готов был дать ему шанс, даже если это было рискованно. Именно в составе «Уильямса» в Формуле-1 дебютировали Дэвид Култхард, Дженсон Баттон, Хуан Пабло Монтойя, Нико Хюлькенберг и Валттери Боттас, и каждый в итоге смог закрепиться в чемпионате. Баттон так и вовсе затем стал чемпионом, хотя за его увольнение Уильямса в Великобритании критиковали — Дженсона высадили из кокпита ради Монтойи. Но Фрэнка не интересовало мнение журналистов, авторитетом для него был только Патрик Хэд. За это его и прозвали Железным Фрэнком.

Лучшая команда Британии

Последним чемпионом «Уильямса» вот уже четверть века остаётся Жак Вильнёв. В начале 2000-х при поддержке BMW команда выигрывала гонки и боролась за титулы, но так и не дотянулась до «Феррари». Уход баварцев отбросил команду в конец пелотона, и примерно в этот момент Фрэнк, которому было уже 70 лет, отошёл от управления командой, передав дела своей дочери — Клэр Уильямс.

У Клэр были и взлёты (подиумы в 2014-м) и падения (провал 2018-го, от которого в Гроуве до сих пор не могут оправиться), а с 2020 года семья вовсе не имеет отношения к команде — она принадлежит инвестиционной группе «Дорилтон». Однако новые владельцы сразу сказали, что не намерены менять название.

Клэр и Фрэнк Уильямсы на Гран-при Великобритании 2019 года Фото: Charles Coates/Getty Images

«Уильямс» по-прежнему в Формуле-1, и по-прежнему в паддоке от команды ждут прогресса, который может обеспечить лишь несгибаемая воля, которую ей передал её основатель. Фрэнк Уильямс часто говорил, что титулы пилотов его не интересуют, лишь Кубок конструкторов имеет значение. И таких кубков у «Уильямса» девять — больше только у «Феррари». Так что не будет преувеличением сказать, что в последний день жизни Фрэнка в Великобритании не существует команд титулованнее.

Железный Фрэнк навсегда останется в истории Формулы-1 и сердцах поклонников автоспорта.