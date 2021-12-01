Почему «Хаас» — последний реальный шанс Шварцмана попасть в Формулу-1

Команда «Хаас» недавно объявила о том, что на тестах молодых пилотов, которые пройдут сразу после Гран-при Абу-Даби, за руль её машины сядет Роберт Шварцман. И на данный момент всё выглядит так, что «Хаас» — это единственный шанс Шварцмана оказаться на стартовой решётке Формулы-1 хотя бы в 2023 году.

Разбираем карьерные перспективы подопечного «Феррари» россиянина.

Вся надежда на Джина Хааса

Составы на следующий сезон полностью укомплектованы, и, если Шварцману и удастся найти себе официальную должность в какой-либо из команд, он в лучшем случае будет в предстоящем сезоне резервистом. Цель — попасть на стартовую решётку в 2023 году, и это будет по-настоящему последний шанс Роберта: после одного года в запасных ещё можно найти место в команде, после двух в паддоке о тебе забудут, если ты не чемпион мира или пилот с огромным бюджетом.



Однако проблема в том, что и в 2023 году у россиянина будет не так много вариантов. О командах из топ-3 Кубка конструкторов мы не говорим в принципе — дебютанта, который последний год даже не выступал, в такую машину не посадят. У «Макларена» и «Альпин» долгосрочные контракты со своими пилотами, «Альфа Таури» продолжит обкатывать молодёжь «Ред Булл», а в «Астон Мартин» Лэнсу Строллу нужен опытный напарник, который сможет ему помогать.

Шварцман и Пиастри на подиуме гонки Ф-2 в Баку Фото: premapowerteam.com

Раньше считалось, что «Альфа Ромео» — один из вариантов для Шварцмана, однако теперь это выглядит не столь очевидным. Во-первых, Фредерик Вассёр подписал долгосрочный контракт с Валттери Боттасом, и один кокпит уже занят на несколько лет вперёд. А во-вторых — в случае проблем у Гуаньюя Чжоу его займёт воспитанник Хинвиля Тео Пуршер — в 2022-м, по словам Вассёра, ему рано дебютировать, а после двух сезонов Ф-2, надо полагать, уже можно.



Вот и остаётся лишь два гипотетических варианта для Шварцмана — «Хаас» и «Уильямс». Притом в последний можно будет попасть, только если из Гроува уйдёт Албон, но понадобится также финансовая поддержка «СМП Рейсинг». Не факт, что после неудачного опыта с Сергеем Сироткиным в сезоне-2018 в программе захотят вновь связываться с «Уильямсом», хотя у руля там сейчас совсем другие люди.

Варианты в «Хаасе»

«Хаас» не бог весть что для пилота, который в первый же сезон в Ф-2 боролся за титул, но лучше, чем ничего. Но главное: в американской команде может появиться вакансия, и если Шварцман станет её резервистом или будет регулярно работать за рулём машины по пятницам, то станет главным претендентом на освободившееся место.



Не секрет, что Мик Шумахер хочет пересесть в более конкурентоспособную машину и, прежде чем продлить контракт на сезон-2022, давал понять, что «Альфа Ромео» кажется ему перспективнее. Гонщика с такой фамилией хотят к себе многие команды, да и «Феррари», протеже которой является Мик, нужно делать какой-то следующий шаг — вряд ли Шумахеру придётся выступать в «Хаасе» так же долго, как Расселлу в «Уильямсе».

Мик Шумахер (в центре) готов уйти в более конкурентоспособную команду Фото: twitter.com/HaasF1Team

В случае ухода Мика Шварцман, отработавший несколько сессий в пятницу, был бы идеальным кандидатом на замену немцу. Но не единственным: в резервистах следующий сезон проведёт и Оскар Пиастри, вот-вот на горизонте менеджеров команд появится Деннис Хаугер, которому помогает «Ред Булл».



В то же время Дмитрий Мазепин, отец Никиты Мазепина и миллиардер, намерен купить одну из команд Формулы-1 — и самый простой вариант в таком случае был бы «Хаас». Два россиянина в составе российской команды? Отличный маркетинговый ход и шанс привлечь дополнительных спонсоров из России. Но есть и другой момент, который может сыграть против Роберта: для развития самого Никиты как пилота команде подошёл бы кто-то из опытных пилотов. Плюс нужно ли семье Мазепиных, чтобы внимание от Никиты на себя отвлекал другой россиянин?

В ожидании революции

Впрочем, всё это теоретические расклады накануне самой масштабной в истории Формулы-1 технической революции. К следующему году команды создают принципиально иные машины — притом в условиях ограничения бюджетов и квот на работу с инструментами CFD и аэродинамическими трубами. Расстановка сил в буквальном смысле обнулится, ландшафт чемпионата может измениться до неузнаваемости, аутсайдеры могут вырваться в лидеры, а фавориты — с треском провалиться.

Потому в данный момент Роберт сосредоточен исключительно на финальных этапах Формулы-2 — в Саудовской Аравии и Абу-Даби. Фаворитом чемпионата считается Пиастри, Шварцман занимает третью строчку и лишь в случае проблем у напарника сможет отквитать 43 очка отставания. Однако этот титул открыл бы перед Робертом больше дверей — куда проще договориться с командой, если ты чемпион. А вот если ты второй год подряд уступаешь напарникам, подать себя куда сложнее.



Надеемся, Шварцману удастся пробиться в высшую лигу мирового автоспорта, но пока с грустью констатируем, что если в начале 2020 года переход Роберта в Ф-1 казался вопросом времени, то теперь россиянин с трудом входит в шорт-лист главных кандидатов на возможное когда-нибудь в будущем повышение…