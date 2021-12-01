Санкции Евросоюза выбили «МАЗ» с «Дакара». А как же спорт вне политики?

После долгой паузы организаторы ралли-марафона «Дакар» из компании A.S.O. официально подтвердили, что исключили команду «МАЗ-СПОРТавто» из числа участников предстоящей гонки из-за санкций со стороны Евросоюза. Решение было принято в момент, когда боевые грузовики мазовцев уже двигались в сторону Франции, откуда на пароме вместе с техникой остальных участников должны были отплыть на место старта в Саудовской Аравии. Что же случилось и насколько всё это законно?

Как развивались события?

Ничто не предвещало предстоящих проблем для заводской команды Минского автомобильного завода. В соответствии с планами мазовцы подали заявку на участие в ралли-марафоне 2022 года, оплатили вступительные взносы и появились в предварительном списке участников. Экипажам Сергея Вязовича и его коллег были присвоены стартовые номера (502, 507 и 517), команда своевременно завершила подготовку техники и, несмотря на сложную обстановку на белорусско-польской границе, успешно въехала на территорию Евросоюза.



Когда мазовская делегация находилась на территории Польши, были опубликованы обновлённые списки участников «Дакара»-2022 — и в нём уже не оказалось ни одного представителя «МАЗ-СПОРТавто». Ну а сама команда получила скупое сообщение, что на пароме их никто не ждёт и грузовики в фирменной красной ливрее могут отправляться обратно в Минск.

Довольно быстро появилась неофициальная информация, что всё дело в санкциях со стороны Евросоюза, наложенных на МАЗ и другие белорусские компании. Наконец, вечером 30 ноября пресс-служба A.S.O. в ответ на запрос «Чемпионата» официально подтвердила, что дело именно в санкциях, с которыми организаторы «Дакара» не могут ничего поделать.



«Вследствие мер, принятых Европейским союзом и затрагивающих различные белорусские юридические лица, включая автопроизводителя МАЗ, французские власти проинформировали организаторов «Дакара», что для МАЗа юридически невозможно принять участие в гонке 2022 года. Организаторы «Дакара» были вынуждены проинформировать МАЗ об этом решении», — заявили в A.S.O.

Что за санкции?

ЕС начал вводить санкции в 2020 году после очередных президентских выборов в Беларуси и последовавших за ними массовых протестов со стороны населения, не поверившего в безоговорочную победу Александра Лукашенко.



МАЗ попал в четвёртую волну санкций, которая последовала после вынужденной посадки в Минске самолета Ryanair 23 мая 2021 года — белорусским властям так и не удалось никого убедить, что борт, направлявшийся в Вильнюс, оказался в столице Беларуси «случайно», а не потому, что на нём находились активист Роман Протасевич и его подруга София Сапега, выступавшие против белорусских властей.

Согласно введённым санкциям, резиденты ЕС были обязаны прекратить все экономические и финансовые отношения с МАЗом и другими юридическими и физическими лицами, попавшими под санкции. При этом разрешалось завершить ранее заключённые контракты. МАЗ, разумеется, решил оспорить своё включение в санкционный список, но этот процесс явно не будет быстрым, да и шансов на успех немного.

Причём тут спорт?

Похоже, главная проблема — в пункте санкций, запрещающем любые экономические и финансовые отношения с МАЗом. То есть у компании A.S.O. — резидента Евросоюза — просто нет юридического права сотрудничать с белорусской компанией или конкретно с «МАЗ-СПОРТавто», ведь команда напрямую связана с заводом.



Пусть «Дакар» проводится на территории Саудовской Аравии, но организуют его именно французы, все соглашения насчёт участия в гонке необходимо заключать именно с ними, так что на данный момент непонятно, может ли «МАЗ» как-то выпутаться из сложившейся ситуации, а организаторы — ему помочь.



Быстренько создать новое юридическое лицо, не связанное с МАЗом, и перевести туда людей и технику? Но кто поверит в отсутствие связей с автозаводом, если экипажи продолжат выступать на его технике и до этого на протяжении долгих лето поддерживались именно МАЗом? Да и подача заявок на «Дакар» уже закрыта…

Скорее, тут можно посмотреть, нельзя ли «МАЗу» выступить на «Дакаре», не имея юридических соприкосновений с A.S.O. До гонки-то белорусы в теории могут добраться и без парома (своим ходом или с помощью грузового авиаперелёта, хотя это очень дорого), но реально ли быть участником гонки без каких-либо контрактов с её промоутером? Будем честны: шансы на это минимальны, и тут, скорее, вопрос, смогут ли мазовцы что-то придумать до «Дакара» 2023 года.



Что же до ситуации здесь и сейчас, то главный вопрос: где была A.S.O. до конца ноября? Санкции были введены ещё летом, и просто удивительно, что юристы промоутеры заранее не изучили сложившуюся ситуацию. Если бы «МАЗ» изначально не допустили на старт, то шума было бы заметно меньше — санкции, ну что вы хотите… Но когда вы принимаете стартовый взнос, присваиваете номера, подталкиваете команду к активным тратам на развитие техники, а в последний момент отфутболиваете, то выглядит это странно и грязно.

Что значит исключение «МАЗа» для гонки?

Пропажа Вязовича и компании из числа участников — огромный удар по интриге в грузовом зачёте «Дакара». Да, теперь шансы «КАМАЗ-мастера» на очередную победу стали ещё выше (из конкурентов осталась лишь команда де Роя, но без самого Жерара за рулём, плюс совсем теоретические шансы будут у одиночек вроде Мартина Мацика и Алеша Лопрайса), но вряд ли в Набережных Челнах сильно этому рады.



Чем больше серьёзных соперников, тем напряжённее борьба, ценнее победа и больше пиар после успешного завершения гонки. И недаром и «КАМАЗ-мастер», и Алеш Лопрайс уже выпустили заявления в поддержку своих коллег из Беларуси.



«Мы выражаем поддержку нашим друзьям-спортсменам из Беларуси и надеемся, что совместно с организаторами гонки они смогут решить возникшие проблемы и будут участвовать в соревновании, которое при их участии, несомненно, будет ярче и интереснее», — гласит заявление «КАМАЗ-мастера».



«Мы бы хотели поддержать «МАЗ-СПОРТавто» в их стремлении стать участниками предстоящего ралли «Дакар» — 2022. Политика не должна никак влиять на спорт. Ребята, мы с вами! #MAZ4DKR2022», — написал Лопрайс.

Шансов на возвращение мазовцев в число участников «Дакара»-2022 практически нет. Но ничто не мешает надеяться на какое-то предновогоднее чудо.