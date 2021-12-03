«Ситуация перешла грань!» МАЗ не пустили на «Дакар», так ещё и деньги не возвращают

Да старта «Дакара»-2022 ещё месяц, а ралли-марафон уже умудрился оказаться в центре внимания. Из-за санкций Евросоюза против Минского автомобильного завода организатор «Дакара» — французская компания A.S.O. исключила из числа участников белорусскую команду «МАЗ-СПОРТавто», хотя три её экипажа вошли в предварительный список. Сегодня на пресс-конференции в Минске руководитель команды и её ведущий пилот Сергей Вязович подробно высказался о происходящем.

О том, как развивались события

«Мы предполагали, что у Минского автомобильного завода могут быть проблемы. И нам в этом году очень сильно помогла в регистрации нашей команды Белорусская автомобильная федерация, которая не находится под санкциями. Юридическая сторона вопроса была соблюдена: мы заявлены как спортсмены от БАФ, уплачены стартовые взносы, которые были приняты, прошли все европейские финансовые инстанции — не было никаких препятствий по их получению через банки Европы.

Наша команда после «Шёлкового пути» постоянно держала связь с организаторами гонки. Обе стороны знали ситуацию вокруг нашей страны и МАЗа, но никто не мог предположить, что уже практически в момент загрузки автомобиля на паром произойдёт вот такая ситуация. Для нас это оказалось полной неожиданностью.

Либо по собственной инициативе организаторов, либо по чьей-то другой было обращение внимание, что команда «МАЗ-СПОРТавто» выехала в Марсель. Мы уже беспрепятственно пересекли границу с Польшей в тот момент, когда к A.S.O. вышли с напоминанием: смотрите, к вам едет белорусская команда, что может создать проблемы. После этого организаторы обратились в Таможенную службу Франции с этим вопросом, на что получили незамедлительный ответ, что наша техника не может быть допущена в порт, а в случае заезда в порт она может быть арестована. Если же организаторы возьмут на себя ответственность и погрузят технику на паром, то его не выпустят из порта. После этого сообщения мы развернулись и 26 ноября прибыли в Минск, второй раз беспрепятственно преодолев границу Евросоюза.

Хотелось бы немного защитить самих организаторов: они несамостоятельно приняли такое решение. Спорт не остался вне политики, и оказанное на организаторов давление привело к тому, что они были вынуждены принять такое решение».

Что происходит сейчас

«Мы продолжаем общение с организаторами, чтобы каким-то образом решить эту ситуацию. Наша позиция такая: пока гонка не стартовала, нельзя говорить, что мы не допущены окончательно. Хотя есть и уведомление от A.S.O., что нам отказано в участии в самой гонке — даже если мы доберёмся самостоятельно до старта «Дакара», не въезжая на территорию Евросоюза. Это ещё более странно, ведь гонка находится за пределами Европейского союза, на территории которой на нас распространяются санкции. Имеем что имеем.

Мы продолжаем вести переговоры, тем более что при такой трактовке санкций проблема не ограничивается одним лишь «Дакаром». С этого года «Дакар» входит в чемпионат мира по ралли-рейдам, права на который выкупила A.S.O. Тогда мы не сможем принять участия ни в одном из этапов Кубка мира — даже на этапе в Казахстане, на территории СНГ, что вообще абсурдно.

Пожалуй, единственное, в чём могу обвинить самих организаторов. Видимо, они были очень напуганы этой ситуацией и после этого очень неохотно выходили с нами на связь, чтобы попробовать совместно найти выход из этой ситуации. Они заняли однозначно жёсткую позицию — хоть и не свою, но заняли».

Об официальных формулировках

«Санкции Евросоюза были изложены очень ловко. Если кратко, то вот какой ответ получили и мы, и организаторы: «Активы любого вида — материальные либо нематериальные, движимые или недвижимые — которые могут использоваться для получения средств, товаров или услуг, будут определяться как экономические ресурсы. Мы принимаем во внимание, что участие команды «МАЗ» в ралли «Дакар» станет возможностью для рекламы автомобилей этого бренда и потенциально поспособствует росту доходов и преимуществ на зарубежных рынках. Внешний вид бренда будет соответствовать понятию «экономические ресурсы» в соответствии с европейскими правилами».

Это является шоковой ситуацией для меня как спортсмена. Мы едем туда соревноваться и не имеем желания, чтобы нас обзывали экономическим ресурсом. Прежде всего мы — спортивная команда».

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О возвращении взносов за участие в «Дакаре»

«Сумма стартовых взносов исчисляется сотнями тысяч евро. На сегодняшний день эти средства заморожены. Трактовка решения следующая: «Возврат уже уплаченных регистрационных взносов невозможен, если существует риск прямого либо косвенного перевода средств в пользу Минского автомобильного завода».

Хотелось бы напомнить, что средства были уплачены Белорусской автомобильной федерацией. Все договорные отношения A.S.O. вела именно с ней.

Возврат средств БАФ, на мой взгляд, просматривается очень просто. Если это не будет сделано в добровольном порядке, то добьёмся с помощью судебного решения. Нет никаких предпосылок к тому, чтобы эти деньги тем или иным образом пришли не федерации, это подтверждается документами и банковскими платежами. Ну а по участию команды — мы обращаемся и будем дальше обращаться с призывами, чтобы никаким образом не проводилась параллель между соревнованием спортивных команд и политикой. Огромное спортивное сообщество возмущено до глубины души».

О варианте с выступлением без логотипов МАЗа

«Лично моя позиция — это унизительно. Не знаю, как бы я повёл себя в подобной ситуации, если бы предложили такое решение. Но пока я в ней не оказался, то хотел бы сказать, что для нас крайне важно остаться при своём логотипе. Многие сейчас по-разному относятся к команде и трактуют эту ситуацию, но скажу за себя: я пусть и с небольшим перерывом, но работаю на заводе с 2003 года, я как спортсмен состоялся именно в команде «МАЗ-СПОРТавто» и на грузовиках этой марки. Пойти на уступки ради… Ради чего? Ради какого-то самолюбия? Я пока на это не готов. Я считаю это унижением спортсменов и достижений конструкторов.

Сама ситуация перешла грань. Бесконечно издеваются над спортсменами: то заберут флаг, то отберут гимн, теперь — попытка отобрать автомобиль. Это не красит весь мировой спорт, и, на мой взгляд, недопустим сам процесс решения этих вопросов: это либо замалчивание, либо решение с точки зрения силы: когда ты организатор и трактуешь правила как хочешь. Мы крайне возмущены этой ситуацией».