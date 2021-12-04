Чемпиона Ф-1 определит третий лишний? Почему бонус за лучший круг — плохая затея

За две гонки до конца сезона Ферстаппена и Хэмилтона в самой напряжённой за последние девять лет чемпионской битве разделяют лишь восемь очков. Эта схватка неминуемо войдёт в историю автоспорта, и будет очень обидно, если судьбу титула в итоге решит… быстрейший круг Валттери Боттаса.

Концовка сезона-2021 — отличный повод поговорить о том, что в своём нынешнем виде это правило противоестественно природе Формулы-1.

Бонус для проигравших

На недавнем Гран-при Катара лучший круг проехал Макс Ферстаппен. Он не был на трассе быстрейшим и сдался в борьбе с Хэмилтоном, а на последних кругах совершил пит-стоп — чтобы никто не отобрал бонус. На предыдущей гонке за счёт пит-стопа на последних кругах лучший круг у Льюиса отобрал Серхио Перес: Чеко был замыкающим в топ-4, а отрыв от Леклера позволял провести «бесплатную» остановку. Если бы не тот пит-стоп Переса, Льюис сейчас уступал бы Ферстаппену не восемь, а семь очков.

Неделей ранее в Мехико Валттери Боттас, который после разворота так и не смог прорваться в топ-10, дважды заезжал в боксы, чтобы отобрать быстрейший круг у Макса Ферстаппена. Да, сам финн не получил никакого бонуса, поскольку в итоге потерял две позиции и финишировал 15-м, зато лишил одного балла главного соперника.

В Формуле-1 считается, что пилот вне топ-10 вообще недостоин никакого поощрения — даже зачётных очков за лучший круг, и тем не менее у такого гонщика всё равно есть возможность вмешиваться в борьбу за чемпионство.

Их борьба

В автоспорте (невиртуальном) невозможно исключить влияние посторонних и случайных факторов — как, например, попадание пакета из под сэндвича в воздухозаборник. Но насколько разумно вводить в чемпионат правила, которые такие возможности создают?

«Ред Булл» нужно бороться за Кубок конструкторов, и Перес не стал бы жертвовать позициями, если бы Леклер и другие середняки его прессинговали. То есть получается, на ход борьбы между Хэмилтоном и Ферстаппеном влияет и то, какой темп демонстрирует «Феррари» — не абсурдно ли это?

Лучший круг в гонке — не бог весть какое достижение, когда никто из твоих соперников не атакует в полную мощь, бережёт двигатель и резину. Проехать два быстрых круга на свежей резине в конце гонки для самых высокооплачиваемых профессионалов в мире не может быть проблемой. Но финиш на 11-м месте по-прежнему никаких дивидендов не несёт — почему?

В теории каждый пилот должен стремиться к тому, чтобы его время на финише дистанции было минимально возможным — такова суть любых гонок, но нынешний регламент создаёт ситуации, в которых следовать этому принципу невыгодно, а 11-е место в том же «Ред Булл» с удовольствием променяют на быстрейший круг. И как будет выглядеть Формула-1, если в концовке гонки в Абу-Даби судьбу чемпионского титула будет решать Серхио Перес?